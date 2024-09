Festa do Cinema de Roma terá Johnny Depp e Francis Ford Coppola

ROMA, 20 SET (ANSA) - A organização da 19ª edição da Festa de Cinema de Roma, que acontecerá na capital italiana entre 16 a 27 de outubro, anunciou nesta sexta-feira (20) alguns destaques da programação, incluindo o longa que homenageia o pintor italiano Amedeo Modigliani (1984-2020).

Com Riccardo Scamarcio como protagonista e Al Pacino no papel de um comerciante de obras de arte, o filme "Modì" é assinado pelo famoso ator americano Johnny Depp.

Durante o festival cinematográfico, o astro da saga "Piratas do Caribe" também deve ser premiado por sua carreira, bem como o cineasta dinamarquês-americano Viggo Mortensen, que apresentará seu novo longa, "The Dead Don't Hurt", escrito, dirigido e interpretado por ele.

Já na pré-abertura do evento, em 14 de outubro, o longa da vez será "Megalópolis", do diretor ítalo-americano Francis Ford Coppola, que estará presente na ocasião. O filme conta a história de um artista genial com o poder de parar o tempo que enfrenta um prefeito ultraconservador para salvar o mundo.

Outro destaque da 19ª edição da festa é a adaptação cinematográfica da obra da escritora Elena Ferrante, "A amiga genial - história de duas garotas perdidas", de Laura Bispuri.

A programação também traz "Fino alla fine", de Gabriele Muccino; "Eterno visionário", de Michele Placido; e "U.S.

Palmese", de Manetti Bros. No total, entre os 18 filmes em concurso, quatro são italianos: "Berlinguer - La grande ambizione", de Andrea Segre; "L'albero", de Sara Petraglia; "L'isola degli idealisti", de Elisabetta Sgarbi e "Paradiso in vendita", de Luca Barbareschi.

Neste ano, o Festival também dedicará uma seção aos filmes do lendário ator Marcello Mastroianni pelo centenário de seu nascimento e escolheu uma imagem dele no set de 'Oito e Meio' (1963), de Federico Fellini, para o pôster da edição. (ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.