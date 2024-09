Efeito cadeirada? Pesquisa expõe crescimento e queda de envolvidos na briga

A nova pesquisa Quaest publicada nesta quarta-feira (18) revela que Pablo Marçal (PRTB) oscilou três pontos percentuais para baixo nas intenções de voto. Enquanto isso, José Luiz Datena (PSDB) viu um aumento no engajamento nas redes sociais e oscilação para cima nas intenções de voto. A pesquisa é a primeira após a cadeirada de Datena em Marçal no debate da TV Cultura.

O que aconteceu

Marçal oscilou três pontos para baixo no levantamento publicado nesta quarta. Em 28 de agosto, Marçal aparecia com 19% das intenções de voto. Na pesquisa realizada em 11 de setembro, ele subiu para 23%. Após o incidente da cadeirada, Marçal oscilou para 20% na pesquisa feita entre os dias 15 e 17 de setembro.

Os números de Datena também mudaram nas últimas semanas. No dia 28 de agosto, Datena tinha 12% nas intenções de voto, mas caiu para 8% em 11 de setembro. Após o episódio no debate, ele oscilou para 10% na pesquisa mais recente. A margem de erro é de 3 pontos percentuais.

Pesquisa é a primeira após a cadeirada de Datena em Marçal. A sondagem, porém, não mediu totalmente os efeitos do episódio. O debate da TV Cultura, no qual houve a agressão, aconteceu no domingo (15) à noite, e parte dos eleitores ouvidos respondeu à pesquisa antes —outra parte foi ouvida na segunda-feira (16) e terça-feira (17), quando o fato já repercutia.

A cadeirada impulsionou o engajamento nas redes sociais, beneficiando Datena. Um estudo da Codecs e Datafolha revelou que o engajamento de Datena no Instagram aumentou 16 vezes após o episódio, passando de uma média de 6,2 mil para quase 100 mil interações por postagem, informou o InfoMoney.

Marçal também teve um crescimento no Instagram, mas em escala menor. Após a cadeirada, Marçal fez 23 publicações, com uma média de 265 mil interações por postagem. Esse número é o dobro do registrado no período de 19 de maio a 8 de setembro, quando suas publicações tinham uma média de 133 mil interações.

O estudo mediu a soma de curtidas e comentários no Instagram. A Codecs considerou as interações como a soma das curtidas e comentários recebidos em cada publicação dos candidatos, refletindo o impacto da exposição midiática nas redes sociais.

Impacto nas intenções de voto

Marçal, Nunes (MDB) e Boulos (PSOL) ainda estão tecnicamente empatados. Apesar da oscilação de Marçal, a pesquisa Quaest revela que, dentro da margem de erro de três pontos, ele está tecnicamente empatado com Ricardo Nunes (24%) e Guilherme Boulos (23%).

Datena tem 10% —mais do que Tabata Amaral (PSB). Datena, que estava com 8% na pesquisa anterior, oscilou para 10%, superando Tabata Amaral, que oscilou de 8% para 7%.

Segundo turno segue indefinido. A pesquisa Quaest também apresentou simulações de segundo turno, nas quais Nunes venceria tanto Boulos quanto Marçal, com uma margem mais confortável. O impacto completo da cadeirada será mais evidente nas próximas pesquisas.