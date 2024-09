Justiça decreta prisão de homem procurado por atacar mulheres em SP

A Justiça de São Paulo decretou nesta quinta-feira (19) a prisão temporária do homem suspeito de assediar mulheres na zona leste de São Paulo. No início da noite, a polícia divulgou oficialmente a identidade do foragido.

O que aconteceu

O Tribunal de Justiça de São Paulo decretou prisão temporária do homem que ficou conhecido como "maníaco do carro". A polícia pediu a detenção do homem na quarta-feira (18), após identificar o individuo.

Homem foi identificado pela polícia e é procurado. De acordo com a polícia, o carro utilizado nos crimes foi encontrado na região de Sapopemba com uma faca e roupas. O suspeito é procurado enquanto provas são recolhidas, como imagens de câmeras de segurança.

No início da noite desta quinta-feira (19), a conta oficial da Polícia Civil no Instagram divulgou um vídeo com fotos do suspeito. O homem foi identificado como Solirano de Araujo Sousa, de 48 anos.

O "maníaco do carro", como ficou conhecido nas redes sociais, estava em um Uno prata sem placas. Vídeos que circulam em redes sociais mostram um homem com casaco e boné vermelho aguardando vítimas passarem.

Sete vítimas registraram boletins de ocorrência contra o homem. Todos os casos ocorreram na zona leste da capital paulista. Segundo a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo, o policiamento na região foi reforçado. O caso é investigado pelo 57º DP da Mooca.

Mulheres relatam ataques

Inicialmente, a polícia acreditava se tratar de um caso isolado de roubo tentando, mas após a repercussão das imagens nas redes sociais mais mulheres procuraram a polícia para contar o que havia acontecido. O "maníaco" foi reconhecido por foto pelas vítimas.

De acordo com a polícia, o suspeito já respondeu por outros crimes anteriormente, como homicídio e roubo.

No primeiro caso que a polícia tomou conhecimento, uma jovem de 16 anos relatou o ataque em frente a uma escola na Rua Manuel Onha, na Vila Oratório, zona leste. Na ocasião, ela disse que foi abordada na sexta-feira (13) por um homem que anunciou um "roubo" e a ameaçou. Contudo, a vítima conseguiu escapar e correr.

Após a repercussão do caso, outras mulheres relataram ataques. Todos aconteceram na mesma sexta-feira (13), e em ruas da zona leste da capital paulista. No fim da tarde desta quarta-feira (18), mais duas vítimas registraram boletim de ocorrência contra o homem.

Em caso de violência, denuncie

Ao presenciar um episódio de agressão contra mulheres, ligue para 190 e denuncie. Caso tenha informações sobre o suspeito em questão, também há a possibilidade de contato pelo 181 — Disque Denúncia da polícia que não exige identificação.

Casos de violência doméstica são, na maior parte das vezes, cometidos por parceiros ou ex-companheiros das mulheres, mas a Lei Maria da Penha também pode ser aplicada em agressões cometidas por familiares.

Também é possível realizar denúncias pelo número 180 — Central de Atendimento à Mulher — e do Disque 100, que apura violações aos direitos humanos.