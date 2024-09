Israel destrói 1.000 unidades lançadoras de foguete do Hezbollah, dizem militares

JERUSALÉM (Reuters) - Caças israelenses atacaram alvos do Hezbollah no sul do Líbano nesta quinta-feira, atingindo centenas de lançadores de foguetes que seriam usados para disparar contra o território israelense, informou o setor militar de Israel. Os militares israelenses disseram que, desde a tarde desta quinta-feira, os caças atingiram cerca de 100 lançadores de foguete, o que corresponde a aproximadamente 1.000 posições de disparo. “As IDF (Forças de Defesa de Israel, na sigla em inglês) continuarão operando para degradar a infraestrutura e as capacidades da organização terrorista Hezbollah, para defender o Estado de Israel”, informaram. O grande bombardeio ocorreu após ataques no começo da semana atribuídos a Israel por Líbano e Hezbollah, com a explosão de pagers e rádios do grupo, o que resultou na morte de 37 pessoas e em cerca de 3.000 feridos em solo libanês. Na operação desta quinta-feira, Israel lançou dezenas de bombas contra o sul do Líbano, disseram três fontes de segurança libanesas. Não há informações imediatas de vítimas. O ministro da Defesa de Israel, Yoav Gallant, afirmou que o país continuará sua ação militar contra o Hezbollah. O secretário de Relações Exteriores do Reino Unido, David Lammy, pediu um cessar-fogo imediato entre Israel e Hezbollah, após a escalada dos confrontos da última semana. Os Estados Unidos também expressaram temores acerca do agravamento dos conflitos. Na quarta-feira, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, prometeu que dezenas de milhares de moradores do norte de Israel retornarão a suas casas.

Para mostrar apoio ao Hamas após o ataque de 7 de outubro, o Hezbollah, que é apoiado pelo Irã, passou a disparar foguetes contra o norte de Israel, forçando muitos moradores a fugirem para o centro do país. Desde então, israelenses e membros do grupo vêm trocando fogo. (Reportagem de Steven Scheer)