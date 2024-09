Exército israelense anuncia que bombardeou sete alvos do Hezbollah no sul do Líbano

O Exército de Israel anunciou nesta quinta-feira (19) que bombardeou sete posições do movimento islamista Hezbollah no sul do Líbano, seis "locais com infraestruturas terroristas" e um depósito de armas.

A Força Aérea "atacou pontos de infraestruturas terroristas do Hezbollah nas áreas de Chihine, Tayibe, Blida, Meis El Jabal, Aitarun e Kfarkela no sul do Líbano, assim como uma instalação de armazenamento de armas do Hezbollah na área de Khiam", também no sul, afirma um comunicado.

Em outra nota, o Exército informa que dois drones atravessaram a fronteira do Líbano para Israel nesta quinta-feira.

Os dispositivos caíram perto de Beit Hillel e Yaara e não deixaram vítimas, mas um dos drones provocou um incêndio que estava perto de ser controlado, segundo os militares.

Desde o início da guerra em Gaza, a fronteira com o Líbano virou cenário de trocas de tiros quase diárias entre o Exército israelense e o Hezbollah, aliado do movimento palestino Hamas.

