Roma demite De Rossi após 4 rodadas na Série A

ROMA, 18 SET (ANSA) - A Roma anunciou nesta quarta-feira (18) a demissão do treinador e ídolo Daniele De Rossi, após apenas quatro rodadas da atual edição da Série A do futebol italiano.

"A decisão do clube foi tomada a partir do interesse de equipe, a fim de poder retomar rapidamente o caminho desejado, em uma altura em que a temporada ainda está no início", diz a nota publicada no site oficial do clube giallorosso, que agradece ao treinador pelo trabalho realizado e "por sua paixão e dedicação ao longo destes meses".

De Rossi estava no cargo desde janeiro, substituindo o português José Mourinho, e havia tido o contrato renovado no fim da temporada passada. No entanto, não resistiu após uma série de três empates (Cagliari, Juventus e Genoa) e uma derrota (Empoli) em quatro rodadas da Série A 2024/25.

O italiano de 41 anos é o primeiro técnico demitido no campeonato na temporada em curso.

Como ex-jogador, ele é um dos maiores ídolos da história Roma, clube pelo qual conquistou duas Copas da Itália (2006-07 e 2007-08) e uma Supercopa da Itália (2007).

Para substituir De Rossi, torcedores giallorossi começaram a pedir a contratação do ex-técnico da Juventus Massimiliano Allegri, atualmente sem time. Outros nomes cotados são Stefano Pioli, Maurizio Sarri, Ivan Juric e Edin Terzic. (ANSA).

