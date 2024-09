Novo 'Toyota de luxo' faz 14 km/l na cidade e também roda sem gasolina

Nesta semana, o programa Carona apresenta o novo Lexus RX 450h+, o primeiro modelo híbrido plug-in da marca premium pertencente à Toyota.

Com preço sugerido de R$ 609.990, o SUV de luxo traz, basicamente, o mesmo conjunto mecânico utilizado no Toyota RAV4 Plug-in Hybrid (à venda por R$ 402.420).

Medindo 4,89 m de comprimento e 2,85 m de distância entre-eixos, o RX 450h+ tem porte grande e motor 2.4 aspirado a gasolina, combinado com dois propulsores elétricos (um em cada eixo) - portanto, a tração é integral, explica o apresentador Jorge Moraes.

Novo Lexus RX 450h+ pode rodar até 56 km no modo 100% elétrico segundo medição do Inmetro Imagem: Divulgação

A potência combinada é de 308 cv, enquanto o torque chega a 27 kgfm. A aceleração de zero a 100 km/h acontece em 6,5 segundos, de acordo com a Lexus.

Como todo híbrido plug-in, o RX 450h+ traz baterias maiores, na comparação com os híbridos convencionais, e a capacidade de rodar determinada distância sem gastar uma gota - no caso do SUV da Lexus, a autonomia no modo 100% elétrico é de 56 km com as baterias de 18,1 kWh totalmente carregadas, de acordo com o Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia).

O RX 450h+ tem interior luxuoso e muitos itens de série, tais como bancos dianteiros elétricos com memória, ar-condicionado com três zonas de temperatura, recursos avançados de condução semiautônoma e central multimídia com tela tátil de 14 polegadas.

Por ser híbrido, o SUV da Lexus é bastante eficiente e traz menor consumo de combustível na cidade, onde o auxílio da propulsão elétrica é maior do que na estrada: as médias oficiais são de 13,9 km/l no ciclo urbano e de 12,4 km/l no rodoviário.

VW Amarok de cara nova

VW Amarok 2025 Imagem: Divulgação

O Carona também traz as novidades da picape Volkswagen Amarok, que passou pela maior atualização desde o seu lançamento, em 2010, e agora traz cinco anos de garantia.

Na linha 2025, que acaba de chegar às concessionárias com preços entre R$ 309.990 e R$ 350.990, a Amarok traz nova dianteira, que agora exibe uma barra iluminada por LEDs, bem como mudanças nos faróis, no para-choque e no capô.

A veterana picape recebeu novos revestimentos nos bancos e na cabine e incrementos na lista de itens de série, como central multimídia Composition Touch II com tela de nove polegadas e um sistema de alerta de colisão e de manutenção de faixa.

A parte mecânica não mudou e mantém o motor 3.0 V6 turbodiesel de 258 cv com modo overboost, que eleva a potência a 272 cv durante alguns segundos. A transmissão é automática de oito velocidades e a tração, integral sob demanda.

Ar puro no seu motor

Troca do filtro de ar do motor deve ser feita nos intervalos de tempo ou de quilometragem recomendados no manual Imagem: Reprodução

No quadro Autosserviço, o Carona fala da importância de substituir do filtro do motor dentro dos prazos estabelecidos no manual do veículo, para evitar aumento no consumo de combustível e danos ao propulsor.

Muitas pessoas ignoram a importância de rodar com o filtro em bom estado e acabam causando danos graves ao motor - um filtro rasgado, por exemplo, permite a entrada de sujeira no duto de admissão, causando atrito em vários componentes e reduzindo a respectiva vida útil.

Além disso, se o filtro estiver sujo e saturado, a entrada de ar no propulsor fica reduzida, prejudicando o desempenho e elevando o gasto de combustível.

Trio trabalhador da Stellantis

Fiat Scudo (foto), Peugeot Express e Citroën Jumpy receberam atualizações visuais e de conteúdo Imagem: Divulgação

O programa conta, ainda, o que mudou nos furgões e vans médios Fiat Scudo, Citroën Jumpy e Peugeot Expert, variantes do mesmo utilitário com marcas diferentes - todas pertencentes ao grupo Stellantis.

O trio de utilitários estreou novo visual na dianteira e na cabine, que agora traz mais conectividade para a gestão de frotas e painel 100% digital.

Todos os modelos são equipados com o motor 1.5 turbodiesel de 120 cv e 30,6 kgfm, acoplado ao câmbio manual de seis marchas, e trazem, na configuração furgão, espaço para transportar até 6,1 m³ ou 1.450 kg de carga.

Os preços sugeridos são os mesmos, independentemente da marca: R$ 211.990 para a versão Cargo e R$ 217.990 para a configuração Vitré, que traz área de carga envidraçada e pode ser adaptada para o transporte de passageiros.

Por fim, no quadro Fala Carona, o apresentador Jorge Moraes tira dúvidas da audiência sobre veículos em geral, além de explicar novidades do mercado automotivo brasileiro.

