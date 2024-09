Inflação dos EUA está em ponto de inflexão e foco deveria migrar para emprego, diz assessora da Casa Branca

(Reuters) - A principal assessora econômica da Casa Branca, Lael Brainard, disse nesta segunda-feira que a economia dos Estados Unidos já superou o mais difícil no processo de redução da inflação e que agora é hora de concentrar na proteção do mercado de trabalho.

Dois dias antes do início do tão esperado ciclo de flexibilização monetária do Federal Reserve, Brainard disse em um evento do Conselho de Relações Internacionais, em Nova York, que a inflação está voltando aos níveis normais sem as consideráveis perdas de empregos e a desaceleração do crescimento previstas anteriormente.

"Hoje estamos em um ponto de inflexão importante. A inflação está voltando para perto dos níveis normais, e é importante proteger o importante progresso que fizemos no mercado de trabalho", disse Brainard.

Brainard, ex-vice-chair do Fed e que agora atua como diretora do Conselho Econômico Nacional da Casa Branca, não disse que medidas o banco central norte-americano deveria tomar na quarta-feira, e seus comentários estavam em linha com falas recentes de autoridades do Fed.

Mas ela disse que o presidente norte-americano, Joe Biden, enfatiza a independência do banco central, marcando um contraste com as frequentes críticas do candidato presidencial republicano Donald Trump às decisões de política monetária do Fed durante seu mandato como presidente.

(Por David Lawder)