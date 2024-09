Chefe do serviço postal dos EUA está "totalmente comprometido" com entrega pontual das cédulas eleitorais

Por David Shepardson

WASHINGTON (Reuters) - O diretor-geral do serviço postal do EUA, Louis DeJoy, disse nesta segunda-feira estar "pessoalmente comprometido" em garantir que todas as cédulas da eleição presidencial de 2024 sejam entregues em tempo hábil e prometeu responder a preocupações levantadas por autoridades estaduais e locais.

Na quarta-feira, um grupo de mais de 30 autoridades eleitorais da Associação Nacional de Diretores Eleitorais Estaduais e outros grupos levantaram sérias preocupações sobre a capacidade do serviço postal de entregar tempestivamente milhões de cédulas para a eleição presidencial de 2024, citando questões "sobre operações de instalações de processamento, perda ou atraso de correspondências eleitorais e deficiências de treinamento na linha de frente".

DeJoy disse em uma carta divulgada nesta segunda-feira que faria uma ligação com as autoridades estaduais para tratar de preocupações específicas.

As autoridades disseram que, apesar das repetidas reuniões com a equipe eleitoral do Serviço Postal, "não vimos melhorias ou esforços conjuntos para remediar nossas preocupações".

DeJoy disse que o Escritório do Inspetor Geral do Serviço Postal está auditando suas fábricas e unidades de entrega e relatará quaisquer problemas de correspondência eleitoral que descobrir "e trataremos desses problemas rapidamente".

A partir de 1º de outubro, o Serviço Postal colocará monitores de cédulas e outros nas unidades de processamento, varejo e entrega "para reforçar e ampliar nossas políticas e procedimentos no local".

O serviço disse que, em média, está entregando as correspondências em 2,7 dias, mas continua "recomendando, como medida de bom senso, que os eleitores enviem suas cédulas completas antes do dia da eleição e pelo menos uma semana antes do prazo final de seu Estado".

O inspetor geral disse que 46% dos votos foram enviados pelo correio na eleição presidencial de novembro de 2020, em comparação com 21% na eleição de 2016.

O Serviço Postal disse que, nas eleições gerais de 2020, entregou 99,89% das cédulas às autoridades eleitorais no prazo de sete dias. A votação pelo correio em alguns Estados está programada para começar nas próximas semanas.