Cunhado de comerciante morto em SP é preso com ajuda de irmão vereador

Mario Vitorino da Silva Neto, suspeito de assassinar o comerciante Igor Peretto em um apartamento na cidade de Praia Grande, litoral de São Paulo, foi preso na manhã de hoje em Rio Claro, no interior do estado, com o apoio do irmão da vítima, o vereador Tiago Peretto, 43.

O que aconteceu

A captura ocorreu após Tiago, vereador de São Vicente, receber uma denúncia anônima e monitorar o suspeito. O suspeito foi então localizado no interior paulista. "A denúncia chegou ao meu gabinete ontem à noite, e eu fui averiguar. Fiz campana e, após verificar que Mario estava realmente na casa, solicitei a presença da Polícia Militar pelo 190", relatou o vereador em um vídeo postado nas redes sociais.

Mario foi encontrado pela polícia em uma residência no bairro Novo Mundo, no município de Torrinha, que fica a cerca de 90 quilômetros de Rio Claro. Ele deve passar por uma audiência de custódia na tarde de hoje.

A defesa de Mário Vitorino da Silva Neto não foi localizada. O UOL solicitou esclarecimentos sobre a prisão à SSP-SP (Secretaria de Segurança Pública de São Paulo), mas até o momento o órgão não havia respondido aos questionamentos.

Movido pelo desejo de justiça, Tiago conta que optou por seguir o caminho da lei. "A gente tem vontade de fazer justiça com as próprias mãos, mas eu tenho seis filhos para sustentar. Fiz o certo, que foi chamar a polícia e garantir que ele fosse preso", declarou.

Acusado de esfaquear Igor Peretto, Mario deve ser transferido para Praia Grande. Tiago, visivelmente emocionado, agradeceu o apoio da internet e de todos que o auxiliaram na busca pelo suspeito. "Graças a Deus e com a ajuda de todos vocês, capturei o assassino do meu irmão. Agora, as coisas vão começar a ser desvendadas".

O casal Igor e Rafaela (à esquerda); Mario Vitorino (ao centro) e sua esposa, Marcelly, irmã de igor Imagem: Reprodução/Redes Sociais

Relembre o caso

O caso iniciou-se no dia 31 de agosto, quando Igor Peretto foi encontrado morto com sinais de facadas no apartamento de sua irmã, Marcelly Peretto, em Praia Grande (SP). Igor foi assassinado durante a madrugada, e o principal suspeito desde então era Mario Vitorino da Silva, cunhado da vítima e marido de Marcelly.

Segundo a família, a motivação do crime está ligada a uma rede de traições envolvendo Mario, Marcelly e Rafaela Costa, viúva de Igor. As investigações revelaram que Mario e Rafaela mantinham um relacionamento extraconjugal há cerca de nove meses. Mensagens no celular de Rafaela revelaram o caso. No dia do crime, Rafaela e Marcelly chegaram alcoolizadas ao apartamento, e Rafaela teria beijado Marcelly, alimentando rumores de um possível envolvimento amoroso entre elas também.

Pouco depois, Igor e Mario chegaram ao local, e o que aconteceu a seguir permanece um mistério. Igor foi encontrado esfaqueado, e Mario fugiu logo após o crime. Desde então, Tiago Peretto cobrou justiça e tentou localizar o cunhado, enquanto Rafaela e Marcelly foram presas preventivamente. A omissão de Marcelly, que não teria acionado a polícia, gerou revolta em Tiago, que também pressionou as autoridades para sua prisão.

Em nota, a SSP-SP confirmou a prisão do suspeito na manhã de hoje, em uma casa no jardim Novo Mundo, em Torrinha. "Policiais militares foram acionados para realizar uma averiguação de atitude suspeita e, ao chegarem no local, abordaram o suspeito, no qual foi constatado um mandado de prisão temporária contra ele".

No local, foram apreendidos três celulares e R$ 8,1 mil em espécie. O capturado foi encaminhado ao Setor Carcerário da Delegacia Seccional de Polícia de Rio Claro, onde permanece à disposição da Justiça. O caso foi registrado como captura de procurado no Plantão da Delegacia Seccional de Rio Claro.