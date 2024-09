Lula pediu estudos para isentar IR a quem recebe até R$ 5.000, diz Haddad

Do UOL, em São Paulo (SP)

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, revelou nesta quinta-feira (12) que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva encomendou estudos para garantir a isenção da cobrança de IR (Imposto de Renda) daqueles que recebem até R$ 5.000 em 2026. A declaração reforça o compromisso com uma promessa de campanha do presidente.

O que aconteceu

Haddad anunciou estudos para isentar o IR a quem recebe até R$ 5.000. Ela revela que o Ministério da Fazenda calculou, a pedido de Lula, alternativas para a isenção chegar ao valor até 2026, último ano do terceiro mandado do presidente. "Nós apresentamos para ele alguns cenários", contou durante participação no programa "Bom Dia, Ministro".

Ele disse não poder antecipar as possibilidades levadas ao presidente "Só posso falar quando ele validar um dos cenários, que é uma proposta oficial do governo federal", declarou. Na avaliação de Haddad, Lula deve "bater um martelo" sobre o assunto "em algum momento do futuro próximo".

Ministro diz que a tabela foi corrigida duas vezes no mandato atual de Lula. A avaliação considera as mudanças estabelecidas em maio de 2023 e no primeiro trimestre deste ano. "Estamos nos aproximando dos R$ 3;000 de isenção", declarou.

Nós já fizemos muito mais do que o governo anterior fez em quatro anos.

Fernando Haddad, ministro da Fazenda

Orçamento enviado ao Congresso não prevê correção da tabela em 2025. A equipe econômica manteve as regras de tributação para pessoas físicas inalteradas para o ano que vem. A decisão ameaça isenção para quem recebe até dois salários mínimos, relatam especialistas.

Lula promete isenção para quem recebe até R$ 5.000 até 2026. Durante a campanha eleitoral de 2022, o presidente destacou a proposta em diversas ocasiões. Após a posse, ele manteve o compromisso, mas reconheceu que a execução será difícil. Para Haddad, ainda existe "tempo relativamente longo para aprovar a medida".