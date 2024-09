Lanche entre as refeições é essencial: veja 30 opções saudáveis e práticas

O lanche intermediário, aquele que ocorre entre o café da manhã e o almoço, por volta das 10h, e entre o almoço e o jantar, lá pelas 15h, costuma ser negligenciado por muitas pessoas.

No ritmo frenético do trabalho muitas vezes comemos qualquer coisa para tapear o estômago ou simplesmente deixamos de comer, seja por esquecimento ou falta de tempo. Porém, alimentar-se de forma adequada entre as refeições principais é mais importante do que você imagina.

"O lanche intermediário ajuda a manter o metabolismo ativo, fornece energia ao longo do dia e evita quedas bruscas de glicemia, que podem causar fadiga, irritabilidade e dificuldade de concentração", explica Isolda Prado, médica nutróloga, diretora da Abran (Associação Brasileira de Nutrologia) e professora de nutrologia da UEA (Universidade do Estado do Amazonas).

Além disso, contribui para evitar o consumo excessivo nas principais refeições, promovendo um controle mais eficaz do peso corporal e uma ingestão adequada de nutrientes.

"Em se tratando de pessoas que possuem alguma patologia gástrica, os lanches intermediários também são importantes visando evitar o tempo prolongado em jejum", sinaliza Renata Oliveira, nutricionista da clínica Melhor Nutrir, em Salvador, e doutora em medicina e saúde humana.

Contribui para o emagrecimento

Imagem: iStock

Embora pareça contraditório, fazer lanches intermediários é uma ótima estratégia para quem busca perder peso, já que ajuda a fazer escolhas alimentares mais conscientes e equilibradas nas refeições principais justamente por não estar com tanta fome.

Não só isso. Ficar longos períodos sem se alimentar pode levar a uma desaceleração do metabolismo.

O corpo, em jejum prolongado, tende a entrar em modo de 'economia de energia', o que pode dificultar o emagrecimento. Isolda Prado, nutróloga

Edvânia Soares, nutricionista da Estima Nutrição, especialista em nutrição clínica, geral e esportiva, ressalta também que ficar muito tempo com fome pode levar a uma hipoglicemia, que é uma queda no açúcar do sangue, o que leva a um apetite fora do comum para poder elevar esse açúcar novamente.

Essa necessidade de energia pode acabar gerando um consumo excessivo posteriormente, principalmente de alimentos mais gordurosos e carboidrato, para saciar a necessidade daquilo que o corpo está sentindo falta.

"Períodos longos sem se alimentar têm que ser muito bem assistidos, com muito alimento anti-inflamatório e uma alimentação bem equilibrada para que não ocorra o efeito inverso, ao invés de emagrecer, a pessoa vai engordar", comenta Soares.

Já na visão da nutricionista Renata Oliveira, ficar sem lanches intermediários não pode ser considerado ruim para 100% das pessoas, uma vez que nem todos têm fome com a mesma intensidade.

"Para quem está em processo de emagrecimento os lanches intermediários nem sempre são indicados, exceto se as pessoas referirem muita fome, sintomas de hipoglicemia. Se alimentar de 3 em 3 horas para conseguir emagrecer não é obrigatório, como pregava-se antigamente, em que as pessoas eram levadas a se alimentar mesmo sem fome", ressalta.

Cuidados na escolha dos lanches

Imagem: iStock

Na correria e sem planejamento, muitas vezes optamos por comer o que for mais prático (salgados, bolos, biscoitos, salgadinhos), mas nem sempre o mais saudável.

É importante que os lanches intermediários sejam balanceados, contendo fontes de proteínas, fibras e gorduras saudáveis, além de carboidratos de absorção lenta, que vão fornecer energia, sem trazer um pico de açúcar no sangue.

"Evitar alimentos ultraprocessados e ricos em açúcares refinados deve ser um ponto a ser observado, assim como também é preciso ajustar as porções conforme o gasto energético de cada pessoa, para evitar o consumo excessivo de calorias", aconselha a nutróloga Isolda Prado.

"É importante considerar também as atividades que são desenvolvidas durante o dia e se, por exemplo, exerce atividade leve, muito tempo sentado, evitar grandes volumes", aponta Oliveira.

Diferença entre homens e mulheres

Além de possuírem composição corporal diferente, com suas próprias necessidades energéticas e hormonais, homens e mulheres costumam ter objetivos diferentes: ela muito mais focada no emagrecimento e ele no ganho de massa muscular —não é uma regra, mas costuma ser assim.

Com isso, homens acabam necessitando de lanches com maior aporte de proteínas e calorias para sustentar o aumento da massa magra. Já as mulheres que desejam perder peso (ou mantê-lo) devem focar em alimentos com menor densidade calórica, mas ainda assim ricos em fibras e proteínas para promover saciedade.

"A escolha dos lanches tem sempre que ser personalizada, levando em consideração não só as necessidades nutricionais, mas também hábitos culturais e regionais", acredita a nutricionista Edvânia Soares.

Ela explica que a testosterona é um hormônio anabólico e está muito mais presente nos homens. "Isso facilita também esse processo de emagrecimento e no ganho de massa muscular. Só que, por um outro lado, a gente tem o exame de calorimetria indireta onde avaliamos o quanto que o corpo gasta de energia e a partir dali conseguimos fazer uma dieta muito mais assertiva para qualquer pessoa", diz.

A seguir, as especialistas entrevistadas pelo VivaBem sugerem 10 opções cada de lanches saudáveis e práticos para três necessidades diferentes: ganho de massa muscular, emagrecimento e manutenção de peso. Confira:

Ganho de massa muscular, por Isolda Prado

Mix de oleaginosas com frutas secas e iogurte natural

Ovo cozido com torrada integral

Sanduíche de pão integral com peito de peru e queijo

Vitaminada de whey protein com banana e aveia

Queijo cottage com mel e nozes

Panqueca de aveia e claras de ovo

Iogurte grego com granola e frutas vermelhas

Tapioca com queijo branco e tomate

Atum com bolachas integrais

Frango desfiado com batata-doce

Manutenção de peso, por Renata Oliveira

Iogurte natural com granola sem açúcar ou aveia em flocos

Batata-doce com ovo cozido

Panqueca de banana

Sanduíche natural (queijo minas ou ricota ou cottage com cenoura e alface, com ou sem frango, pão integral ou sem farinha de trigo)

Bebida láctea contendo whey protein

Fruta (banana, maçã, tangerina, pera, ameixa fresca)

Barra de proteína

Suco de fruta

Açaí com ou sem granola

Mix de castanhas

Emagrecimento, por Edvânia Soares