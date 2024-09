Trump comemora desempenho em debate; aliados, doadores e assessores lamentam

Por Alexandra Ulmer e Gram Slattery

(Reuters) - Algumas autoridades do partido republicano, doadores e conselheiros avaliam que Donald Trump, o candidato republicano à Presidência dos Estados Unidos, teve desempenho ruim no debate com a vice-presidente e candidata democrata Kamala Harris, apesar dos elogios feitos por Trump a si mesmo.

"Acho que foi um dos meus melhores debates, talvez o meu melhor debate”, disse Trump ao programa "Fox & Friends" nesta quarta-feira, acrescentando que não estava certo se participaria de outro.

"Estaria menos interessado porque tivemos uma ótima noite."

Kamala Harris colocou Trump, presidente entre 2017 e 2021, na defensiva em um combativo debate presidencial com uma onda de ataques contra a capacidade dele de exercer novamente o cargo e sua miríada de problemas legais. A eleição ocorre no dia 5 de novembro.

Kamala, de 59 anos, controlou o debate desde o início, conseguindo irritar o rival várias vezes e levando um visualmente irritado Trump, de 78 anos, a responder com réplicas recheadas de informações falsas.

O senador republicano Lindsey Graham, proeminente aliado de Trump, foi um dos poucos aliados de partido a dizer publicamente que o desempenho de Trump foi fraco.

"Uma oportunidade desperdiçada", disse Graham a jornalistas sobre o desempenho do ex-presidente, acrescentando que ele não conseguiu se manter focado e perdeu oportunidades de divulgar conquistas do seu governo.

Chris Christie, um ex-aliado transformado em crítico de Trump que competiu contra ele pela nomeação pelo partido republicano em 2024, disse que Kamala estava “brilhantemente preparada" e que Trump, não.

"Quem quer que tenha feito a preparação do debate para Donald Trump deveria ser demitido. Ele não teve uma boa noite”, disse Christie, que havia ajudado Trump com a preparação para o debate na eleição de 2016 para a ABC News.

A campanha de Trump não respondeu aos pedidos de comentários ou se haveria mudanças na equipe de preparação para debates do candidato.

Seis doadores republicanos e três conselheiros de Trump, todos menos um pedindo para se manterem anônimos, também disseram à Reuters que acharam que Kamala venceu o debate porque Trump foi incapaz de se manter focado na mensagem a ser passada.

Vários destacaram, consternados, a decisão de Trump de repetir uma falsa afirmação de que imigrantes haitianos estariam comendo animais de estimação de moradores da cidade de Springfield, em Ohio.

Em sinal de confiança no resultado do debate, a campanha de Kamala desafiou Trump para mais um debate em outubro.

Dois dos seis doadores disseram não ter certeza de que Trump deveria enfrentá-la novamente, com um deles ressaltando o ex-presidente precisaria estar mais focado. Dois outros doadores consideram que ele precisa de um segundo debate para recuperar o fôlego de sua campanha.

"Minha opinião sincera é que Trump teve um desempenho abaixo do esperado e ela teve um desempenho acima do esperado", disse Bill Bean, investidor imobiliário comercial de Fort Wayne, Indiana. Sobre a perspectiva de um segundo debate, Bean disse: "Eu gostaria de ver um".

(Reportagem de Alexandra Ulmer e Gram Slattery; reportagem adicional de Susan Heavey)