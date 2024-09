Governo deve revisar alta do PIB de 2024 para pelo menos 3%, diz Haddad

BRASÍLIA (Reuters) - O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta quarta-feira que o governo revisará a projeção oficial para o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) de 2024 para pelo menos 3%, tratando esse patamar como um "piso" que está "praticamente contratado".

Em entrevista à imprensa, Haddad afirmou que a nova estimativa da pasta virá acima do que a própria equipe econômica esperava, citando também dado forte do setor de serviços divulgado nesta quarta.

"Algo bastante consistente, 3% de crescimento, talvez até um pouco mais... Nós devemos divulgar esta semana, mas eu acredito que o piso de 3% já está praticamente contratado", disse, pontuando que a atividade melhor também deve impactar positivamente a arrecadação tributária.

O ministro afirmou que com o desempenho positivo da economia, o governo está acompanhando a evolução do mercado de trabalho, mas ponderou que tem se observado uma alta nos investimentos do país — o que poderia minimizar pressões inflacionárias.

Em meio a um período de seca e intensas queimadas no país, Haddad destacou que "a inflação preocupa um pouquinho", sobretudo em virtude dos eventos climáticos, que podem ter efeito sobre preços de alimento e energia.

A uma semana da próxima reunião do Comitê de Política Monetária (Copom), o ministro disse que efeitos gerados pelas questões climáticas deste ano "não se resolvem com juros" e acrescentou que o Banco Central tem quadro técnico consistente para tomar a melhor decisão.

(Por Bernardo Caram)