Tabata muda estratégia nas redes para atrair voto de mães da periferia

A candidata à Prefeitura de São Paulo Tabata Amaral (PSB) lançou uma nova estratégia de campanha voltada para mães da periferia. A ideia é apresentar propostas relâmpagos nas redes sociais, se valendo de memes para atrair a atenção do público.

O que aconteceu

A nova estratégia de marketing de Tabata foi lançada nas redes sociais da candidata nesta segunda-feira (9). São vídeos curtos, de cerca de 15 segundos, que começam com um meme para atrair a atenção do público e continuam com uma proposta rápida. Em um dos posts, Tabata diz que vai "dobrar a carga horária de inglês em todas as escolas municipais" logo depois de mostrar um meme de dinossauros.

Essa estratégia foi especialmente pensada para atrair o voto das mulheres da periferia, principalmente mães. A campanha acredita que há uma conexão entre o modo de ser das mães da periferia, pragmáticas e em busca de resultados concretos, com o perfil de Tabata no Congresso. A ideia é tentar convencer que, apesar de jovem, Tabata tem propostas objetivas para resolver os problemas da cidade.

Os vídeos com propostas para educação, por exemplo, têm foco nas mães, não nos alunos. A campanha entende que educação é um sonho não só dos estudantes, mas de toda a família e capaz de mudar a realidade de jovens da periferia.

Os estrategistas partem do pressuposto de que a mulher decide o seu voto mais tarde e está mais preocupada com os problemas do dia a dia do e incomodada com o embate ideológico. O objetivo é também que as mulheres convençam seus maridos e filhos a votar na candidata.

Explica o que está em jogo, alerta para o risco das coisas piorarem e, se precisar, manda mesmo. Manda votar 40, que eu sei que é você que manda nessa casa

Trecho de umas peças de campanha

As mulheres da periferia já estavam no alvo da candidata desde a pré-campanha. Boa parte da estratégia de marketing anterior já era pensada para elas: nas redes sociais, no YouTube e até o jingle.

Não basta frase de efeito para convencer quem enfrenta as questões de perto e sofre com as falhas da prefeitura.

Pedro Simões, marqueteiro de Tabata Amaral

Afinal, as mulheres votam ou não em Tabata?

Segundo as pesquisas de intenção de voto, Tabata é mais popular entre mulheres que homens. No último levantamento do Datafolha, a candidata tem 11% entre as mulheres, enquanto pontua 6% entre os homens.

É o perfil oposto do candidato Pablo Marçal (PRTB), que tem menos votos entre as mulheres. Ainda de acordo com o Datafolha, Marçal tem 16% entre as mulheres e 29% entre homens. Já Guilherme Boulos (PSOL) e Ricardo Nunes (MDB) tem a mesma intenção de votos nos dois públicos.

*Com colaboração de Raquel Landim, colunista do UOL