Reino Unido anuncia 'fim de todas as conexões aéreas diretas' com o Irã (comunicado)

O Reino Unido anunciou nesta terça-feira (10) que começou a acabar com "todas as conexões aéreas diretas com o Irã" como parte das sanções contra a República Islâmica por fornecer à Rússia mísseis para uso na Ucrânia.

"Continuaremos usando todas as ferramentas à nossa disposição para pressionar o Irã a pôr fim ao seu apoio à invasão ilegal" da Ucrânia. "Por isso, começamos a fechar todas as conexões aéreas diretas entre o Reino Unido e o Irã", disse a ministra britânica dos Transportes, Louise Haigh, em comunicado.

