Pesquisa para prefeito de SP hoje (10/09): veja últimos resultados

As pesquisas de intenção de voto para a Prefeitura de São Paulo (SP) desta semana começam a ser divulgadas apenas na quarta-feira (11), de acordo com o site do TSE. Nos levantamentos anteriores, no entanto, os institutos apontam uma disputa apertada entre os três primeiros colocados.

Quais foram os resultados das últimas pesquisas?

Todas as pesquisas da última semana mostravam empate técnico triplo na liderança. Em todos os levantamentos, Guilherme Boulos (PSOL), Pablo Marçal (PRTB) e Ricardo Nunes (MDB) estavam empatados dentro da margem de erro.

Marçal aparecia numericamente à frente em duas pesquisas. O "ex-coach" estava na liderança da pesquisa Real Time Big Data, com 21% das intenções de voto, empatado com Boulos (20%) e Nunes (20%). Ele também se destacava no levantamento Futura/100% Cidades, com 26,2%, contra 23,9% do atual prefeito e 20,6% do psolista.

Já Boulos estava numericamente à frente nas outras duas sondagens. O candidato do PSOL estava na lidenraça na pesquisa Datafolha, com 23% das intenções de voto (Marçal e Nunes: 22% cada) e no levantamento do Paraná Pesquisas, com 23,9% (Nunes: 23,8%; Marçal: 21,3%).

Projeções para o segundo turno

A pesquisa Real Time Big Data simulou três cenários. Marçal empata tecnicamente com Boulos e, no limite da margem de erro, com Nunes. O atual prefeito venceria o candidato do PSOL, segundo o levantamento.

Guilherme Boulos (PSOL) 40% x 37% Pablo Marçal (PRTB) Ricardo Nunes (MDB) 39% x 33% Pablo Marçal (PRTB) Ricardo Nunes (MDB) 45% x 35% Guilherme Boulos (PSOL)

O instituto Futura/100% Cidades divulgou seis simulações de um eventual segundo turno. São elas:

Ricardo Nunes (MDB) 54,1% x 27,8% Guilherme Boulos (PSOL) Ricardo Nunes (MDB) 55% x 25,4% Tabata Amaral (PSB) Ricardo Nunes (MDB) 50,7% x 29,9% Pablo Marçal (PRTB) Ricardo Nunes (MDB) 57,7% x 21,7% José Luiz Datena (PSDB) Pablo Marçal (PRTB) 43,4 x 37,7% Guilherme Boulos (PSOL) Tabata Amaral (PSB) 33,1% x 32,8% Guilherme Boulos (PSOL)

O instituto Datafolha fez três simulações. As três são com os candidatos empatados na liderança:

Ricardo Nunes (MDB) 53% x 31% Pablo Marçal (PRTB) Ricardo Nunes (MDB) 49% x 37% Guilherme Boulos (PSOL) Guilherme Boulos (PSOL) 45% x 39% Pablo Marçal (PRTB)

Já o instituto Paraná Pesquisas projetou três cenários. São eles:

Ricardo Nunes (MDB) 49,7% x 33,6% Guilherme Boulos (PSOL) Guilherme Boulos (PSOL): 43,1% x 37,9% Pablo Marçal (PRTB) Ricardo Nunes (MDB) 50,1% x 27,7% Pablo Marçal (PRTB)

Sobre as pesquisas

A pesquisa Real Time Big Data foi contratada pela Record TV e entrevistou 1.500 eleitores paulistanos, entre os dias 31 de agosto e 2 de setembro. O nível de confiança é de 95%, e o número de registro na Justiça Eleitoral é SP-07377/2024.

A pesquisa Futura/100% Cidades foi registrada no TSE como SP-05220/2024 e realizou 1.000 entrevistas entre 2 e 4 de setembro. A abordagem usada foi CATI (entrevista telefônica assistida por computador). A margem de erro é de 3,1 pontos percentuais para um nível de confiança de 95%.

A pesquisa Datafolha foi realizada entre 3 e 4 de setembro. O instituto entrevistou presencialmente 1.204 pessoas acima de 16 anos na cidade de São Paulo. A margem de erro é de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é 95%. A pesquisa está registrada no TSE sob o número SP-03608/2024.

O Paraná Pesquisa ouviu 1.500 eleitores da cidade de São Paulo. As entrevistas foram realizadas presencialmente entre 2 de 5 de setembro. A margem de erro é de 2,6 pontos percentuais para mais ou para menos, com índice de confiança de 95%. O registro no TSE é SP-03775/2024.