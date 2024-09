Malafaia diz em vídeo que Marçal usa 'neurociência' para manipular direita

Do UOL, em São Paulo

O pastor Silas Malafaia voltou a criticar o candidato à Prefeitura de São Paulo Pablo Marçal (PRTB) em novo vídeo divulgado nesta terça-feira (10). Na gravação, o líder religioso pede para que evangélicos e a direita "acordem".

O que aconteceu

"Povo da direita, cristãos, ele usa técnicas da neurociência para te manipular", afirmou Malafaia. O pastor definiu Marçal como "psicopata" e alguém com "bipolaridade".

O líder da igreja Assembleia de Deus Vitória em Cristo questiona o ex-coach sobre o pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Malafaia pergunta também onde Marçal estava no ato bolsonarista de 25 de fevereiro e por que ele nunca falou das decisões de Moraes contra o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). "Você nunca abriu a boca. Ou você é frouxo, ou você tem acordo com ele", afirmou.

A briga entre o pastor e Marçal ganhou um novo capítulo após o ato de 7 de Setembro na Paulista. O candidato do PRTB diz que foi barrado de subir no trio em que o ex-presidente e aliados estavam. O empresário disse que a decisão partiu de Malafaia.

Bolsonaro e o líder religioso criticaram a postura do ex-coach na manifestação. O ex-presidente disse que Marçal queria fazer "palanque" e classificou a atitude como o "único e lamentável incidente". O empresário chegou no ato após o discurso de Bolsonaro. Ele usou camisetas com o número de urna.

No novo vídeo, Malafaia também fala de reportagem do Intercept que diz que das 350 casas prometidas por Marçal em Camizungo, em Angola, apenas 30 foram construídas. "Você recebeu quatro milhões e meio, segundo você cada casa 50 mil, então era para ter 90 casas. O que você fez com o dinheiro? Você tem que vir a público se explicar", afirmou o pastor.

Em entrevista mais cedo hoje, Marçal pediu desculpas a Mafalaia. "Te peço perdão, Silas, porque você organizou, tem colocado a sua cara para bater", afirmou o empresário em sabatina da Revista Oeste.

O que mais disse Malafaia

Esse cara é uma farsa. Não consegue concluir um projetinho desse na África [de construir 300 casas]. Esses projetos de megalomania em São Paulo, você acha que ele vai conseguir fazer?

Um dia desses ele falou que Salomão, o cara que escreveu Provérbios [livro na Bíblia], que está no cânon sagrado, era nenê perto da grandeza dele. Só tem uma coisa que Pablo Marçal se parece com Salomão e é numérica. Salomão escreveu mais de 3 mil provérbios, Pablo Marçal falou mais de 3 mil asneiras.

Briga antiga

Em 2022, Malafaia e Marçal travaram uma briga pública, quando o ex-coach era pré-candidato à Presidência da República. Na época, o pastor já havia chamado o empresário de "psicopata". O candidato do PRTB também fez xingamentos.

Os dois chegaram a colocar panos quentes na situação. Após os desentendimentos públicos, Marçal pediu desculpas ao pastor em vídeo divulgado há dois anos e disse que "nunca mais vou ser um problema na sua vida".