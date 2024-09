Exército israelense reteve e apontou armas para comboio da ONU em Gaza, denuncia porta-voz

Um comboio das Nações Unidas que transportava agentes da campanha de vacinação contra a poliomielite em Gaza foi retido na segunda-feira por várias horas em um posto de controle do Exército israelense, em um episódio que envolveu disparos, denunciou nesta terça-feira (10) o porta-voz do secretário-geral da ONU.

"A conduta das forças israelenses no terreno coloca a vida do nosso pessoal em perigo", afirmou Stéphane Dujarric ao lamentar o ocorrido.

Membros da agência para refugiados palestinos (UNRWA) estavam entre os retidos. O comboio "foi detido pelas forças israelenses" no ponto de controle Al-Rachid, apesar de ter todas as autorizações, garantiu Dujarric.

A equipe de 12 funcionários da ONU "foi informada de que as forças israelenses queriam interrogar dois membros do comboio", precisou.

"A situação escalou rapidamente, com os soldados apontando suas armas diretamente para nosso pessoal no comboio, os veículos da ONU foram cercados pelas forças israelenses e houve disparos", acrescentou o porta-voz.

Tanques israelenses e um trator se aproximaram rapidamente, "empurrando os veículos da ONU para frente e para trás", o que impedia o pessoal de descer com segurança.

"O comboio foi mantido sob vigilância enquanto altos funcionários da ONU contatavam as autoridades israelenses para tentar uma desescalada." O comboio permaneceu retido por sete horas e meia, segundo Dujarric.

"Isto poderia ter terminado em tragédia", insistiu o porta-voz ao afirmar que se trata do "exemplo mais recente dos perigos e obstáculos inaceitáveis" enfrentados pelas operações humanitárias no território palestino.

No fim de agosto, um veículo do Programa Mundial de Alimentos foi atingido por balas em outro posto de controle do Exército israelense em Gaza.

Antes, em maio, um funcionário da ONU de nacionalidade indiana morreu devido aos disparos feitos contra o veículo no qual estava sendo transportado.

