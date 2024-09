CCR tem tráfego 3,6% maior em agosto sobre um ano antes

SÃO PAULO (Reuters) - A CCR anunciou nesta terça-feira que o fluxo de veículos pagantes pelas rodovias administradas pela companhia cresceu 3,6% em agosto sobre o mesmo período de 2023, segundo comunicado ao mercado.

O fluxo de veículos cresceu em todas as estradas administradas pela CCR no período, com exceção do Rodoanel Oeste (0,0%) e MSVia (-5,4%).

O maior ativo rodoviário administrado pela CCR, a Autoban, teve expansão de 6,2% no fluxo de veículos pagantes em agosto sobre um ano antes, para 27,8 milhões.

Na divisão de mobilidade, que inclui linhas metroferroviárias, o fluxo de passageiros cresceu 3,4% e em aeroportos, houve expansão de 4,1%.