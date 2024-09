Tales: Candidatos do MDB e PSD apoiarão Hugo Motta para comando da Câmara

Os candidatos do MDB e PSD apoiarão Hugo Motta (Republicanos-PB) na corrida pela sucessão de Arthur Lira (PP-AL) na presidência da Câmara dos Deputados, apurou o colunista do UOL Tales Faria durante participação no UOL News 2ª Edição desta quinta-feira (5). O líder do MDB afirmou à Folha que está fora de cogitação seu partido endossar outro movimento na disputa.

Minha apuração junto ao pessoal próximo ao Isnaldo Bulhões Jr. (MDB-AL), que é líder do MDB, e ao Antonio Brito (PSD-BA), líder do PSD, é que os dois vão acabar desistindo de disputar a presidência da Câmara em favor do candidato do Republicanos, Hugo Motta. Tales Faria, colunista do UOL

Eles farão isso por quê? Nesse momento eles só estão discutindo detalhes do que levam em troca. O Elmar Nascimento (União-BA), que é o candidato do União Brasil, está mais resistente porque está irritado com o fato do Arthur Lira ter abandonado o apoio ao nome dele. A ideia de que anunciaria a candidatura dele e o Arthur Lira está embarcando no Hugo Motta. Tales Faria, colunista do UOL

Tales explicou como vem sendo construída essa articulação com o nome de Motta.

O Hugo é o resultado da candidatura de um bloco montado em 2023, o bloco montado pelo MDB, PSD, Republicanos e Podemos. Foi o primeiro grande bloco criado na Câmara, depois da eleição do Lula, que ia ser o grande bloco da casa. A reação do Arthur Lira foi criar outro bloco maior ainda com o União Brasil e outros e mostrar que ele tinha mais força. Mas esse bloco do MDB, PSD, Republicanos e Podemos é um grande bloco, ainda existe. Tales Faria, colunista do UOL

A última reunião desse grupo aconteceu [com um jantar] na casa do Rodrigo Maia no dia 28 de agosto. Foi depois dessa reunião que o Lira resolveu entrar no jogo e adiar o anúncio quase certo do Elmar como seu candidato. Por quê? Porque nesse jantar, que Arthur Lira tomou conhecimento, os membros desse bloco MDB, PSD, Republicanos e Podemos, acertaram que sairia dali um candidato. Isso que está dizendo agora o Isnaldo. Tales Faria, colunista do UOL

O deputado Marcos Pereira (Republicanos-SP), presidente nacional do Republicanos, ele é desse bloco e pensou 'eu levo vantagem'. E tentou se construir como candidato de consenso desse grupo, mas ele acha que foi vetado pelo Gilberto Kassab. (...) Não é bem assim: Kassab é o secretário de governo de Tarcísio de Freitas, soube que a candidatura do Hugo Motta já estava sendo articulada pelo Lira com apoio do Ciro Nogueira, presidente do PP, e do Jair Bolsonaro (PL). Tales Faria, colunista do UOL

O UOL News vai ao ar de segunda a sexta-feira em duas edições: às 10h com apresentação de Fabíola Cidral e às 17h com Diego Sarza. O programa é sempre ao vivo.

Quando: De segunda a sexta, às 10h e 17h.

Onde assistir: Ao vivo na home UOL, UOL no YouTube e Facebook do UOL.

Veja a íntegra do programa: