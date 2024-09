Golpe do Pix devolvido: entenda como funciona e como não cair

Golpistas se aproveitam da boa-fé de pessoas para aplicar um novo golpe, conhecido como golpe do Pix devolvido. Nesse golpe, a vítima recebe um valor por Pix e os fraudadores conseguem devolução em dobro. Entenda como funciona, como não cair e o que fazer caso seja vítima.

Como funciona o Golpe do Pix devolvido e como não cair

Golpistas enviam um valor para a sua conta, via Pix. Depois entram em contato avisando que a transferência foi feita por engano. Mas em vez de pedir uma devolução para a mesma conta, informam outros dados bancários para receber o reembolso. Depois que você faz a transferência para essa conta informada, o golpista entra com pedido de devolução por meio de uma ferramenta do Banco Central chamada MED (Mecanismo Especial de Devolução) para pedir o reembolso de forma automática, sem depender do recebedor. Desta forma, ele fica com o valor devolvido e mais a transferência feita pela vítima.

O golpe pode ser evitado de forma simples. Após constatar o valor na conta, a devolução deve ser feita apenas utilizando a funcionalidade de devolução que está disponível nos bancos. Desta forma, o dinheiro volta pelo mesmo caminho que foi enviado, e o golpista não tem a chance de alegar que ainda precisa do estorno. A opção aparece ao clicar para ver detalhes do valor recebido no saldo bancário, e é descrita como "fazer um reembolso", "devolver Pix" ou apenas "devolver", por exemplo, dependendo da instituição financeira.

O que fazer caso tenha sido vítima do golpe?

A primeira medida é entrar em contato com o seu banco para informar sobre o golpe, e ele entrará com o pedido de devolução também pela ferramenta MED. Além disso, o Banco Central orienta que a vítima também registre um Boletim de Ocorrência. Caso a devolução não seja feita desta forma, o correntista pode procurar o Procon, acionar a Justiça e entrar com uma reclamação no Banco Central.

Banco é obrigado a realizar a devolução para quem caiu em golpe?

Varia de instituição e das evidências apresentadas. Segundo a Febraban, (Federação Brasileira de Bancos), cada instituição financeira tem sua própria política de análise e devolução, baseada em análises individuais, considerando as evidências apresentadas pelos clientes e informações das transações realizadas.

O que é o MED e como funciona?

Mecanismo de reembolso. O MED (Mecanismo Especial de Devolução) é uma ferramenta que está sendo usada pelos golpistas, mas foi desenvolvida pelo Banco Central justamente para facilitar o reembolso em caso de golpe ou crime. O pedido pode ser feito até 80 dias após o Pix enviado, e é feito através do seu banco ou instituição financeira, que vai avaliar o caso em até 7 dias. Em caso positivo, a devolução total ou parcial é feita em 96 horas.

MED não deve ser solicitado em caso de engano. A ferramenta a ser utilizada em caso de golpe, crime ou Pix registrado em duplicidade por erro de sistema. Caso você tenha feito um Pix por engano para a pessoa errada, o MED não é a plataforma correta a utilizar, entre em contato com o seu banco para receber as orientações.