Ação do MP em Araçatuba mira infiltração do PCC na política; suspeito morre

Um suspeito morreu hoje de manhã ao entrar em confronto com policiais militares que cumprem mandados de prisão em Araçatuba (SP) em ação que mira a infiltração do PCC na política local.

O que aconteceu

Identidade do suspeito morto ainda não foi divulgada. Agentes apreenderam R$ 26 mil em espécie e uma arma com numeração raspada ao cumprirem um mandado de busca na casa do vereador Dunga (União).

Operação em conjunto entre o MP, a Polícia Civil e a Polícia Militar está cumprindo 35 mandados de prisão temporária e outros 104 de busca e apreensão. Ação, que ocorre em 13 cidades de SP e em MT com apoio de dois helicópteros, conta com a participação de 424 policiais civis e militares, de policiais penais e de promotores de Justiça do MP.

Ação também mira líderes do PCC presos. Com apoio da SAP (Secretaria de Administração Penitenciária), os agentes cumprem mandados de busca em dois presídios paulistas.

Segundo a investigação, chefes presos da facção davam ordens mesmo atrás das grades. Ainda de acordo com o MP, os criminosos detidos ordenavam o cometimento de crimes nas ruas de Araçatuba, de acordo com a investigação.