Homem é morto a tiros em posto de combustível horas depois de casar em AL

Um homem de 29 anos foi assassinado a tiros, na noite da terça-feira (3), horas depois de subir ao altar para se casar em Maceió (AL).

O que aconteceu

Winderlan Douglas Oliveira Felix foi morto no momento em que estava em um posto de combustíveis no bairro do Jacintinho. A vítima chegou a ser socorrida e encaminhada ao HGE (Hospital Geral do Estado), mas não resistiu aos ferimentos e morreu no trajeto até a unidade de saúde, segundo informações da Polícia Militar de Alagoas.

O homem havia casado no mesmo dia em que foi morto. Winderlan e a esposa formalizaram a união no Capela do Jaraguá na parte da manhã do dia 3 de setembro.

Casal chegou a compartilhar registros da união nas redes sociais em que apareciam felizes. Após a morte, a agora viúva lamentou o assassinato do marido e disse que seu "mundo desmoronou". "Estávamos tão felizes, vivendo a melhor fase das nossas vidas. Eu não tenho palavras para descrever a dor que estou sentindo. Você era um ser humano incrível e nunca vou esquecer da sua alegria que contagiava a todos. Vou te amar para sempre. Na eternidade eu vou te ver", escreveu a mulher em uma postagem no Instagram.

Amigo de Winderlan também ficou ferido. O homem, identificado como Victor, foi baleado ao ir buscar a motocicleta da vítima que havia ficado no posto. Ele foi socorrido e segue hospitalizado no HGE. O UOL tentou contato com o hospital para pedir informações atualizadas sobre o estado de saúde dele, mas não obteve retorno.

Suspeito pelo crime é um homem de aproximadamente 50 anos identificado apenas como "Tatu". O suspeito fugiu após cometer o homicídio e, até o momento, não foi localizado.

Em nota, a Polícia Civil de Alagoas disse que foi instaurado inquérito para determinar as causas da morte. Os investigadores vão analisar as imagens do circuito de segurança do local em que o crime aconteceu e vão ouvir testemunhas. O amigo de Winderlan que foi baleado também será ouvido quando estiver recuperado. O corpo da vítima já foi sepultado.