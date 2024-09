Sem italianos, revista divulga indicados à Bola de Ouro

ROMA, 4 SET (ANSA) - A revista France Football divulgou nesta quarta-feira (4) os jogadores indicados à Bola de Ouro de 2024, que premiará os melhores da temporada 2023/24 no continente europeu.

Entre os 30 candidatos selecionados no masculino, a Itália não conseguiu alavancar nenhum representante, enquanto o Brasil possui apenas o atacante Vinicius Júnior, do Real Madrid, considerado um dos favoritos para conquistar o prêmio.

No entanto, o centroavante precisará superar diversos nomes de peso, entre eles Jude Bellingham, Toni Kross, Kylian Mbappé, Erling Haaland, Rodri e Harry Kane.

O futebol italiano não passou batido na categoria, pois Ademola Lookman, da Atalanta, Lautaro Martínez e Hakan Çalhanoglu, ambos da Internazionale, marcaram presença na relação da France Football.

Pela primeira vez em 21 anos, os craques Lionel Messi, do Inter Miami, e Cristiano Ronaldo, do Al Nassr, ficaram de fora dos finalistas da premiação.

No Troféu Yashin, dedicado ao melhor goleiro, a Itália será mais uma vez representada por Gianluigi Donnarumma, do PSG, mas Mike Maignan, do Milan, e Yann Sommer, da Inter de Milão, também foram selecionados.

Carlo Ancelotti, do Real Madrid, e Gian Piero Gasperini, da Atalanta, competirão pela premiação de melhor treinador, enquanto Manuela Giugliano, da Roma, tentará buscar a Bola de Ouro feminina junto com as brasileiras Gabi Portilho, do Corinthians, e Tarciane, do Houston Dash.

Os vencedores vão ser anunciados em uma cerimônia em Paris, na França, no dia 28 de outubro. (ANSA).

