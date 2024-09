Itália conquista mais de 10 medalhas nas Paralimpíadas

ROMA, 4 SET (ANSA) - Em mais um dia das Paralimpíadas de Paris, na França, a Itália faturou nesta quarta-feira (5) 11 medalhas, com destaque para os ouros na natação e no ciclismo.

Monica Boggioni subiu no lugar mais alto do pódio na capital francesa nos 50 metros peito SB3, com o tempo de 53s25, estabelecendo um novo recorde europeu e italiano. Na oportunidade, a paratleta superou a brasileira Patrícia Pereira dos Santos, que ficou com a prata.

Outro ouro nas piscinas veio com Alberto Amodeo nos 400 metros livre S8, tendo conquistado sua primeira medalha na atual edição dos Jogos Paralímpicos.

Ainda na natação, as paratletas Xenia Palazzo e Giulia Terzi ficaram com o bronze nas provas dos 400 metros livre S8 e dos 100 metros livre S7, respectivamente.

A terceira vitória italiana em Paris foi conquistada por Fabrizio Cornegliani na prova de cronômetro do paraciclismo de rua. O paratleta azzurro de 55 anos terminou a corrida na categoria H1, para competidores tetraplégicos com limitação severa dos membros superiores, em 34m50s45.

Na esgrima em cadeira de rodas, Bebe Vio superou a sul-coreana Cho Eun-hye e conquistou uma medalha de bronze na categoria B do florete feminino. Na mesma prova, mas no masculino, Matteo Betti perdeu a final para o chinês Sun Gang e ficou com a prata.

Por fim, a Itália ganhou dois bronzes nas disputas do tiro esportivo na categoria pistola 50 metros, com Davide Franceschetti, e no tênis de mesa, com Federico Falco.

A Itália possui 46 medalhas nas Paralimpíadas e ocupa a oitava posição do ranking, com 13 ouros, 10 pratas e 23 bronzes.

