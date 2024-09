Xampu que também é sabonete para bebês está com 10% OFF; confira

Para quem busca praticidade na hora do banho, o Guia de Compras UOL encontrou um produto 2 em 1: xampu que também pode ser usado como sabonete líquido para bebês, da Weleda. Esse produto está com 10% de desconto, custando R$ 73,90 na Beleza na Web.

De acordo com a Weleda, o produto possui uma fórmula suave e que permite desembaraçar os fios facilmente. Confira as características do xampu e sabonete, da Weleda, e as opiniões de quem comprou.

O que diz a Weleda sobre o produto

Fórmula promete não agredir a camada de proteção natural da pele;

Livre de parabenos, conservantes e corantes artificiais;

Possui uma fragrância 100% natural, derivada de óleos essenciais;

Com óleos de amêndoa e gergelim;

Deixa o cabelo fácil na hora de pentear;

É suave aos olhos;

Dermatologicamente testado;

Recomendado para todo tipo de cabelo e para peles sensíveis.

Indicado para bebês e crianças.

O que diz quem comprou

Na Amazon, o xampu e sabonete, da Weleda está com uma média avaliativa de 4,8 estrelas, enquanto na Beleza na Web aparece com 5 (nota máxima). Os principais elogios ao produto incluem o aroma agradável, maciez nos cabelos e a eficácia em peles sensíveis e irritadas.

O cheirinho é suave e não agride a pele sensível do bebê! É simplesmente maravilhoso. Minha bebê usa desde recém nascida. Ariadne S.

Produto de excelente qualidade, deixa o cabelo dos pequenos muito macio e brilhoso, ainda estou pra ver um produto desses natural que deixe o cabelinho da criança tão bom! PM

Excelente para assaduras e irritações nas partes íntimas e articulações. Carlos Marcel

Pontos de atenção

Em contrapartida, alguns consumidores criticaram o valor, cheiro e embalagem do produto. Confira os comentários:

O cheiro não é dos melhores, muito herbal, mas por ser mais natural vale a pena. Jaqueline S.

Muito bom. Rende muito bem. Mas poderia mudar a embalagem. Rubens L.

Shampoo muito bom para cabelos ressecados, pois o agente de limpeza é o mais suave que existe. O perfume é delicioso, como o de todos os produtos da Weleda. Vale a pena comprar, mas apenas quando está em promoção. Leila Guenther

