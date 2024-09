Elói Pietá lidera disputa à Prefeitura de Guarulhos, diz Paraná Pesquisas

Do UOL, em São Paulo

O ex-prefeito Elói Pietá (Solidariedade) lidera a corrida eleitoral para a Prefeitura de Guarulhos, na Grande São Paulo, aponta pesquisa divulgada hoje (4) pelo Instituto Paraná Pesquisas.

O que aconteceu

Pietá tem 31,4% das intenções de voto. Lucas Sanches (PL), com 20,4%, e Jorge Wilson Xerife do Consumidor (Republicanos), com 17,1%, estão empatados tecnicamente em segundo lugar. A margem de erro é de 3,5 pontos percentuais para mais ou menos.

Veja os números:

Elói Pietá (Solidariedade): 31,4%

31,4% Lucas Sanches (PL): 20,4%

20,4% Jorge Wilson Xerife do Consumidor (Republicanos): 17,1%

17,1% Alencar Santana (PT): 8,4%

8,4% Márcio Nakashima (PDT): 5,4%

5,4% Waldomiro Ramos (PSB): 1,9%

1,9% Ninguém Branco/Nulo: 9,3%

9,3% Não sabe/Não respondeu: 6,3%

O instituto não simulou segundo turno.

Metodologia

A Paraná Pesquisas entrevistou 800 eleitores entre 31 de agosto e 3 de setembro. O grau de confiança é de 95%, e a margem estimada de erro é de 3,5 pontos percentuais para mais ou menos. A pesquisa foi registrada sob o número SP-00473/2024.