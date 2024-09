Cabeceira de R$ 50 faz sucesso, mas vale? Confira o que diz quem comprou

Quer mudar a decoração do quarto sem gastar muito? Então essa cabeceira que o Guia de Compras UOL encontrou pode te interessar. Os modelos são feitos de MDF e espuma, com revestimento em tecido suede, e são vendidos a partir de R$ 50,90.

O produto promete proteger a parede da sujeira e oferece mais conforto ao sentar para assistir TV ou ler um livro na cama. Ainda ajuda a isolar a cama do frio da parede e deixa o cômodo mais elegante. Conheça mais detalhes dos modelos a seguir e o que diz quem já comprou:

O que o fabricante diz sobre essa cabeceira?

Shopee

É formada por sete módulos (cada um com as medidas 45 cm x 20 cm x 3 cm), que atendem a uma cama de casal comum (1,40 m x 45 cm);

Pode ser instalada com fita dupla face, sem a necessidade de furar a parede;

Os módulos são avulsos e devem ser colados na parede lado a lado, para formar a cabeceira;

É possível personalizar o tamanho da cabeceira e comprar mais de um produto, por exemplo, para atender a uma cama maior.

Amazon

É feito de espuma de poliuretano;

Acompanha os acessórios de fixação;

É dobrável;

Suporta até 4 kg distribuídos;

Dimensões do produto montado: 54 cm x 140 cm.

O que diz quem comprou essa cabeceira?

Shopee

O produto tem nota média de 4,9 (total de cinco estrelas), entre 11 mil avaliações.

Qualidade incrível. Bem embalado. Veio a cor exata que eu pedi. Já veio com a fita, o que facilitou muito, inclusive uma quantidade suficiente para grudar direitinho. Superou as minhas expectativas. Deu certinho na minha cama de casal.

Karolina Malta

Muito boa. Simples, porém era o que eu buscava. Ela tem a cola dupla face e é fácil de instalar. Chegou dentro do prazo e sem defeito. Bem embalado. Dez de dez.

Edielma Alves

Amazon

A cabeceira tem nota média de 4,2, entre as mais de 2.000 avaliações.

Bom custo-benefício. São duas peças de madeira acolchoadas, que se dobram uma sobre a outra, em lugar de uma peça única. Isso dificulta deixar a cabeceira alinhada. Quanto às peças para fixação, que são apenas duas, eu sugiro colocar no meio de cada parte de madeira, em vez de nas pontas. Pois, nas pontas, a cabeceira tende a ficar caindo por falta de sustentação entre as peças. Achei a parte acolchoada de ótima qualidade.

Girleidson Rodrigues

Prática de instalar, fica bonita montada e pelo valor vale a pena.

Jéssica Silva

Pontos de atenção

Shopee

As principais reclamações de consumidores são a respeito da suposta fragilidade do produto. Também há compradores que dizem que a fita dupla face que acompanha a cabeceira não fixa bem.

Produto veio mal embalado, rasgado, num saquinho fino. A cabeceira é fraca, porém eu já sabia pelo preço. Não compensa.

Cristiane Gregorio

A fita dupla face que veio não cola. Fica caindo.

Elisangela

Amazon

A suposta fragilidade do material também foi uma queixa dos consumidores desse modelo.

Gostei. Pelo preço, entrega o prometido. Não é muito resistente, mas atendeu às minhas necessidades. É macio e de montagem fácil.

Francilene Gomes

De fácil instalação, porém o material não é muito forte.

Elaine

