Tira rímel? Agride a pele? Testamos 6 lenços demaquilantes e contamos tudo

Nos últimos anos, testei diversas formas de tirar a maquiagem. Sabonete, cleansing oil e até água micelar, todas elas me atenderam bem e cumpriram seus papéis, mas nunca sozinhas. Sempre precisando de complementos, esses produtos eram acompanhados de algodão, água ou toalha de pano, o que deixava o processo mais complexo e menos prático.

Mas tudo mudou com lenços demaquilantes. Em seis dias testando seis marcas diferentes — para tirar base, rímel, blush e lápis colorido — cheguei à conclusão de que tirar maquiagem pode ser mais fácil. Veja como foi:

Spoiler: Neutrogena e Kiss foram as marcas que tiveram melhor custo benefício.

Econômica: com 25 folhas no pacote, usei só meia folha para tirar toda minha maquiagem.

com 25 folhas no pacote, usei só meia folha para tirar toda minha maquiagem. Cheiro: muito suave, o cheiro não irritou meu nariz ou pele, e ainda deixa meu rosto mais hidratado.

muito suave, o cheiro não irritou meu nariz ou pele, e ainda deixa meu rosto mais hidratado. Funciona: cumpre seu papel de forma fácil e rápida. O que mais me chamou a atenção foi que o lencinho tirou até a máscara de cílios, que costuma ser a parte mais difícil de ser retirada.

cumpre seu papel de forma fácil e rápida. O que mais me chamou a atenção foi que o lencinho tirou até a máscara de cílios, que costuma ser a parte mais difícil de ser retirada. Preço x qualidade: pela qualidade, cheiro e ainda poder ser usada também na região dos olhos, que é mais sensível, acredito que é uma das marcas que mais vale o investimento.

Econômica: com 25 folhas no pacote, também só usei metade da folha para tirar toda minha maquiagem.

com 25 folhas no pacote, também só usei metade da folha para tirar toda minha maquiagem. Cheiro: com um odor um pouco mais doce do que estou acostumada, acabou irritando levemente a minha rinite.

com um odor um pouco mais doce do que estou acostumada, acabou irritando levemente a minha rinite. Funciona: realmente cumpre seus papel e tira bem a maquiagem, sem deixar vestígios na pele.

realmente cumpre seus papel e tira bem a maquiagem, sem deixar vestígios na pele. Preço x qualidade: com preço bem padrão, indico a compra, porque tira toda a maquiagem, inclusive o batom, um diferencial entre as outras marcas. Mas não indico usar o produto nos olhos, porque quando passei, me incomodou.

Econômica: com 25 folhas no pacote, usei um pouco mais metade da folha para tirar toda minha maquiagem.

com 25 folhas no pacote, usei um pouco mais metade da folha para tirar toda minha maquiagem. Cheiro: com odor suave e nada enjoativo, consegui usar a toalha perto do nariz sem irritar.

com odor suave e nada enjoativo, consegui usar a toalha perto do nariz sem irritar. Funciona: um pouco maior e menos úmida do que das outras marcas, tinha bastante espaço para usar. Tive que esfregar o lenço um pouquinho na minha pele para tirar a maquiagem, mas o atrito não causou irritação.

um pouco maior e menos úmida do que das outras marcas, tinha bastante espaço para usar. Tive que esfregar o lenço um pouquinho na minha pele para tirar a maquiagem, mas o atrito não causou irritação. Preço x qualidade: apesar de ser não ser um dos mais baratos, vale a compra porque é econômico e não tem cheiro forte.

Econômica: sendo a única com 36 folhas no pacote, usei um pouco mais da metade de uma folha para tirar toda a maquiagem, inclusive o rímel.

sendo a única com 36 folhas no pacote, usei um pouco mais da metade de uma folha para tirar toda a maquiagem, inclusive o rímel. Cheiro: com cheiro suave, não irritou meu nariz, pele ou olhos.

com cheiro suave, não irritou meu nariz, pele ou olhos. Funciona: bem úmida, fez um bom trabalho para tirar a maquiagem do meu rosto.

bem úmida, fez um bom trabalho para tirar a maquiagem do meu rosto. Preço x qualidade: com maior quantidade de lenços e preço na média, esse foi o produto com maior custo benefício.

Cheiro: com odor bem suave, não incomodou o nariz ou olho enquanto usei para tirar a maquiagem.

com odor bem suave, não incomodou o nariz ou olho enquanto usei para tirar a maquiagem. Funciona: bem úmido no começo, o lenço limpou bem o meu rosto. Mas, conforme fui passando, ele foi secando, e por isso precisei usar mais partes dele para terminar o serviço.

bem úmido no começo, o lenço limpou bem o meu rosto. Mas, conforme fui passando, ele foi secando, e por isso precisei usar mais partes dele para terminar o serviço. Preço x qualidade: mesmo sendo a opção que mais gastei lencinhos, a compra ainda vale por ser o produto mais barato dos que foram testados.

Ponto de atenção

Não tão econômico: com o menor tamanho de todos os lenços testados, precisei de um lenço e meio, dos 25 do pacote, para tirar toda a maquiagem.

Cheiro: com um odor um pouco mais forte do que os outros, lembrando o cheiro de um sabonete, incomodou um pouco a minha rinite. Entretanto, o cheiro não fica no rosto e a pele fica hidratada depois da limpeza.

com um odor um pouco mais forte do que os outros, lembrando o cheiro de um sabonete, incomodou um pouco a minha rinite. Entretanto, o cheiro não fica no rosto e a pele fica hidratada depois da limpeza. Funciona: bem úmido, o lenço realmente funciona porque tira toda a maquiagem. Mas assim como o produto da Nivea, causou um incômodo quando foi passado nos cílios para tirar o rímel.

bem úmido, o lenço realmente funciona porque tira toda a maquiagem. Mas assim como o produto da Nivea, causou um incômodo quando foi passado nos cílios para tirar o rímel. Preço x qualidade: pelo preço e qualidade, acredito que a compra ainda vale a pena.

Ponto de atenção

Não tão econômico: usei praticamente uma folha inteira do lenço, de um pacote de 25, para tirar toda a maquiagem.

O que mudou para mim

Depois dos testes, sei que se eu cansar de ficar com maquiagem o dia todo e estiver na rua, é só pegar um lencinho, passar no rosto e ficar com a pele livre para respirar enquanto volto para casa. A praticidade agora passou a andar lado a lado da pele maquiada.

Quem pode gostar destes lenços?

Se você quer gastar pouco e gosta de produtos com cheiro suave, a minha recomendação de compra é o lenço da Fenzza. Caso você tenha um pouco mais para investir e goste de itens com cheiros mais marcantes, as indicações são as marcas Dermachem e Nivea.

Porém, se for do time de quem tem rinite e não liga de gastar um pouco mais, a indicação é o produto da Ruby Rose. Para os econômicos, com nariz sensível e que gostam de usar bastante rímel, as recomendações são os itens da Kiss e Neutrogena.

Quer saber mais sobre eletrônicos, produtos de casa, de beleza e achadinhos do momento? Fique de olho na nossa curadoria de ofertas: no Monitor de Ofertas UOL, no nosso Canal do WhatsApp, no X (ex-Twitter) (@ofertas_uol) e nos vídeos do TikTok (@guiadecompras_uol).

Escolhemos cada produto de forma independente e checamos os preços na data da publicação (ou seja, podem variar!). Ao comprar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.