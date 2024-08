Tales Faria: Bolsonaro deu ordem para que sua turma evite atacar Marçal

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) deu ordem para que sua turma — incluindo seus filhos — evitasse atacar o candidato à Prefeitura de São Paulo Pablo Marçal (PRTB-SP) porque pode precisar dele em um futuro próximo, apurou o colunista do UOL Tales Faria no UOL News 2ª Edição desta quinta-feira (29).

Ainda nesta quarta-feira (28), Carlos Bolsonaro já havia falado em reconciliação com Marçal. No X, antigo Twitter, o vereador do Rio de Janeiro escreveu que Marçal "foi muito educado e bacana comigo". Nesta quinta-feira (29), a Agência Pública publicou uma reportagem dizendo que Marçal quer Francisco Cardoso, médico antivacina e antiaborto, para coordenar saúde em São Paulo.

Essa escolha revela mais um traço da semelhança entre ele e Bolsonaro, e explica por que o Bolsonaro está por trás do fato do Carlos Bolsonaro ter procurado o Marçal para fazer as pazes. [Apurei que] O Bolsonaro deu uma ordem unida na turma para dizer: 'vamos parar de nos separarmos do Pablo Marçal, porque é possível que a gente precise dele'. Tales Faria, colunista do UOL

Na verdade, o Marçal está crescendo tanto que, muito embora ameace mesmo o espaço do Bolsonaro e dos Bolsonaros [seus filhos] no bolsonarismo — ameaça porque ele pode se tornar maior que Bolsonaro —, não dá para brigar com ele. Tales Faria, colunista do UOL

Tales apontou ainda que quem ajudou Carlos Bolsonaro na aproximação com Marçal foi o deputado federal de Minas Gerais Nikolas Ferreira (PL).

Carlos Bolsonaro, por causa disso, pediu para o deputado Nikolas fazer uma ponte e procurou o Marçal. Disse: 'olha, vamos botar panos quentes, vamos parar com isso, não há porque a gente estar desentendendo'. E fez aquele tuíte ontem dizendo que Marçal foi bacana com ele e que não há nada de ruim entre eles. Muito embora tenham feito vários desaforos um para o outro. Agora não, Bolsonaro deu uma ordem unida para toda a turma dele que evite atacar o Marçal. Tales Faria, colunista do UOL

Isso deixa mais assustado ainda o Nunes, porque está vendo que o Bolsonaro está saindo. Se as pesquisas derem assim, o Bolsonaro, que é fiel como um traidor qualquer (...), ele vai largar o Nunes. Essa é a situação agora do Bolsonaro com o Marçal e o Nunes, esse trio. Na prática, Carlos Bolsonaro foi obrigado pelo pai a pedir desculpas a Pablo Marçal e fazer as pazes, se reaproximar. Tales Faria, colunista do UOL

