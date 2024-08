China não vai impor medidas antidumping sobre conhaque da UE por enquanto

Por Casey Hall e Alessandro Parodi e Emma Rumney

XANGAI (Reuters) - Pequim afirmou nesta quinta-feira que não imporá tarifas provisórias sobre o conhaque importado da União Europeia, apesar de ter descoberto que ele foi vendido na China abaixo dos preços de mercado, dando aos dois lados espaço para respirar em tensas negociações comerciais.

O Ministério do Comércio da China afirmou em comunicado que descobriu que os destiladores europeus estavam vendendo conhaque em seu mercado consumidor com 1,4 bilhão de pessoas com uma margem de 30,6% a 39% e que sua indústria doméstica havia sido prejudicada.

"Por enquanto, não serão tomadas medidas antidumping provisórias nesse caso", disse o comunicado, deixando em aberto a possibilidade de Pequim agir em algum momento no futuro.

O ministério havia dito anteriormente que a investigação deveria terminar antes de 5 de janeiro de 2025, mas que poderia ser estendida "em circunstâncias especiais".

A China tem pressionado os 27 Estados membros do bloco a rejeitar a proposta da Comissão Europeia de adotar tarifas adicionais de até 36,3% sobre os veículos elétricos fabricados na China em uma votação em outubro, e a decisão de não impor tarifas sobre o conhaque pode ser considerada útil para seu caso.

"Isso parece ser uma tática de negociação da China", disse Laurence Whyatt, analista do Barclays, esperando ver uma ligação entre as tarifas da UE sobre os veículos elétricos chineses e a decisão chinesa sobre as importações de conhaque da UE.

"Eles podem persuadir a UE a reverter algumas das medidas que foram impostas?"

Um porta-voz da Comissão Europeia disse que o desenvolvimento não influenciaria sua decisão sobre as taxas de veículos elétricos, descrevendo as duas investigações como "trilhas separadas".

Em comunicado, a Comissão Europeia disse que tomou conhecimento do anúncio de Pequim e que está acompanhando a investigação "de perto".

O executivo da UE também afirmou que sua avaliação detalhada mostrou que os méritos da investigação eram "questionáveis".

"A Comissão, portanto, acompanhará a investigação cuidadosamente para garantir que as regras da OMC estejam sendo seguidas (...) e não hesitará em tomar todas as medidas necessárias para defender os exportadores da UE", disse o comunicado.

A França foi vista como o alvo da investigação de Pequim sobre o conhaque devido ao seu apoio às tarifas sobre os veículos elétricos fabricados na China. Ela também foi responsável por 99% das importações de conhaque da China no ano passado.

As exportações francesas para a China de produtos lácteos que Pequim está investigando totalizaram 179 milhões de euros no ano passado, cerca de 35% do total da UE, de acordo com o Eurostat.

(Reportagem de Casey Hall em Xangai, Joe Cash em Pequim, Emma Rumney em Londres, Philip Blenkinsop em Bruxelas e Alessandro Parodi e Ozan Ergenay em Gdansk)