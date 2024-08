BC da China estudará novas medidas para impulsionar economia, diz presidente do banco

PEQUIM (Reuters) - O banco central da China manterá uma política monetária favorável e estudará novas medidas para apoiar e consolidar o impulso positivo da recuperação econômica, de acordo com uma declaração da instituição nesta quinta-feira.

O Banco do Povo da China fortalecerá o apoio financeiro à economia real e intensificará os ajustes anticíclicos, disse o presidente do banco, Pan Gongsheng.

Ele fez os comentários durante um simpósio na segunda-feira com especialistas econômicos e autoridades de empresas do setor financeiro.

A segunda maior economia do mundo teve um início irregular no segundo semestre, com uma queda no setor imobiliário e indicadores desanimadores de exportação, preços e empréstimos bancários neste mês.

A China surpreendeu os mercados ao cortar as principais taxas de juros de curto e longo prazos em julho, sua primeira medida tão ampla em quase um ano, sinalizando a intenção das autoridades de fortalecer o crescimento econômico.

Os empréstimos bancários caíram mais do que o esperado em julho, atingindo o nível mais baixo em quase 15 anos, arrastados para baixo pela fraca demanda de crédito e aumentando as expectativas de que o banco central possa realizar mais medidas de afrouxamento.

(Por Liangping Gao)