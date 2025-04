Vale não vê impactos relevantes da guerra comercial, mas monitora disputas de perto

SÃO PAULO (Reuters) - A Vale monitora de perto questões relacionadas à guerra comercial, mas não vê impactos relevantes para as operações e vendas neste momento, disse nesta sexta-feira o presidente-executivo da mineradora, Gustavo Pimenta, durante teleconferência para comentar os resultados da companhia.

Executivos da mineradora também comentaram que consideram cedo para falar sobre impactos das disputas comerciais para os preços do minério de ferro, diante das incertezas.

Um executivo da companhia disse na teleconferência que se a China resolver incentivar a indústria doméstica, o que é possível em um mercado global eventualmente mais fraco, muito aço exportado pode ser destinado ao mercado chinês.

Segundo comentários realizados pelos executivos na teleconferência com analistas e investidores, a Vale avalia que este não é o momento de discutir dividendos extraordinários, considerando as incertezas.

A Vale destacou ainda que três importantes projetos de minério de ferro da companhia estão progredindo conforme o cronograma.

A mineradora informou na véspera que seu lucro líquido caiu 17% no primeiro trimestre ante o mesmo período do ano passado, quando preços mais baixos do minério de ferro ofuscaram ganhos com maiores vendas e redução de custos.

(Por Roberto Samora e Gabriel Araujo)