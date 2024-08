StoneX eleva previsão para consumo de gasolina e etanol no Brasil para alta de 3% em 2024

(Reuters) - A StoneX elevou sua estimativa para o consumo nacional de gasolina e etanol (ciclo Otto) para um crescimento de 3% em 2024, para 59 bilhões de litros, ante 2,44% estimados anteriormente, segundo relatório divulgado nesta quarta-feira.

A revisão da projeção acompanha o cenário econômico doméstico aquecido, disse a consultoria, citando previsões mais positivas para o PIB do ano conforme o último relatório Focus.

A expectativa é de um aumento de 27,7% do consumo de etanol hidratado, para 20,9 bilhões de litros no ano, com destaque para uma maior participação do álcool no consumo da região Norte e Nordeste.

Em contrapartida, o consumo de gasolina deve recuar 3,6% em 2024, somando 44,4 bilhões de litros, com queda mais expressiva no centro-sul mas estabilidade no Norte e Nordeste.

"Trata-se de um recuo menor do que o apresentado na estimativa de junho, refletindo as perspectivas de aumento do consumo de combustíveis leves em 2024, o que deve apoiar a demanda pelo fóssil, mas não o suficiente para reverter a queda anual", disse a StoneX.

(Por Letícia Fucuchima)