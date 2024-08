Veja os resultados das pesquisas Quaest para prefeito em 21 capitais

Do UOL, em São Paulo

A Quaest divulgou o resultado de pesquisas contratadas realizadas em 21 capitais brasileiras para as eleições municipais. Os levantamentos foram contratados por afiliadas da TV Globo pelo país.

Veja os resultados nas capitais

Emília Corrêa (PL) : 26%

: 26% Delegada Danielle (MDB) : 19%

: 19% Yandra (União) : 13%

: 13% Luiz Roberto (PDT) : 9%

: 9% Candisse Carvalho (PT) : 8%

: 8% Niully Campos (PSOL) : 2%

: 2% Zé Paulo (Novo) : 1%

: 1% Felipe Vilanova (PCO) : 0%

: 0% Indecisos: 8 %

8 % Branco/Nulo/Não vai votar:14%

Contratada pela TV Sergipe, afiliada da Rede Globo, a pesquisa Quaest foi realizada presencialmente com 852 eleitores de 16 anos ou mais em Aracaju, entre os dias 23 e 25 de agosto. O levantamento tem nível de confiança de 95%. A pesquisa foi registrada na Justiça Eleitoral sob o protocolo SE-09990/2024.

Mauro Tramonte (Republicanos): 30%

30% Duda Salabert (PDT): 12%

12% Bruno Engler (PL): 12%

12% Fuad Noman (PSD): 9%

9% Carlos Viana (Podemos): 8%

8% Rogério Correia (PT): 6%

6% Gabriel (MDB): 2%

2% Wanderson Rocha (PSTU): 1%

1% Indira Xavier (UP) : 1%

: 1% Lourdes Francisco (PCO): 0%

0% Indecisos: 10%

10% Branco/Nulo/Não vai votar: 9%

Contratada pela TV Globo, a Quaest ouviu 1.002 eleitores da capital mineira entre os dias 25 e 27 de agosto. O protocolo de registro na Justiça Eleitoral é MG-09915/2024.

Arthur Henrique (MDB): 65%

65% Catarina Guerra (União): 13%

13% Nicoletti (União): 5%

5% Mauro Makashima (PV): 2%

2% Lincoln Freire (PSOL): 1%

1% Indecisos: 8%

8% Brancos/Nulos/Não vai votar: 6%

Contratada pela Rede Amazônica, afiliada da TV Globo, a Quaest ouviu 704 eleitores de Boa Vista, entre 24 e 26 de agosto. A margem de erro é de 3,7 pontos percentuais para mais ou para menos, com índice de confiança de 95%. O número de registro na Justiça Eleitoral é RR-01685/2024.

Rose Modesto (União): 33%

33% Beto Pereira (PSDB): 15%

15% Adriane Lopes (PP): 14%

14% Camila Jara (PT): 9%

9% Ubirajara Martins (DC): 2%

2% Beto Figueiró (Novo): 2%

2% Luso de Queiroz (Psol): 0%

0% Jorge Batista (PCO): 0%

0% Indecisos: 11%

11% Branco, nulo ou não vai votar: 14%

Contratada pela TV Morena, afiliada da TV Globo, a Quaest ouviu 852 eleitores de Campo Grande, entre 24 e 26 de agosto. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos, com índice de confiança de 95%. O número de registro na Justiça Eleitoral é MS-03495/2024.

Eduardo Botelho (União): 31%

31% Abílio Brunini (PL): 25%

25% Lúdio Cabral (PT): 21%

21% Domingos Kennedy (MDB): 4%

4% Indecisos: 9%

9% Branco/Nulo/Não vai votar: 10%

Contratada pela TV Centro América, afiliada da TV Globo, a Quaest ouviu 852 eleitores de Cuiabá, entre 24 e 26 de agosto. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos, com índice de confiança de 95%. O número de registro na Justiça Eleitoral é MT-07650/2024.

Eduardo Pimentel (PSD): 19%

19% Roberto Requião (Mobiliza) : 18%

: 18% Luciano Ducci (PSB) : 18%

: 18% Ney Leprevost (União) : 14%

: 14% Cristina Graeml (PMB) : 5%

: 5% Maria Victoria (PP) : 4%

: 4% Luizão Goulart (Solidariedade) : 4%

: 4% Professora Andrea Caldas (PSOL) : 2%

: 2% Samuel de Mattos (PSTU) : 1%

: 1% Felipe Bombardelli (PCO) : 0%

: 0% Indecisos: 6%

6% Branco/nulo/não irão votar: 9%

A pesquisa Quaest em Curitiba ouviu 900 eleitores. A sondagem foi contratada pela TV Globo. As entrevistas foram realizadas entre 24 e 26 de agosto. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos, com índice de confiança de 95%. O registro no TSE é PR-06447/2024.

Capitão Wagner (União): 31%;

31%; José Sarto (PDT): 22%;

22%; Evandro Leitão (PT): 14;

14; André Fernandes (PL) : 14%

: 14% Eduardo Girão (NOVO) : 3%

: 3% Chico Malta (PCB) : 1%

: 1% Zé Batista (PSTU) : 1%

: 1% Técio Nunes (PSOL): 1%

1% George Lima (Solidariedade) : 0%

: 0% Indecisos: 4%

4% Branco/Nulo/Não vai votar: 9%

Comtratada pela TV Verdes Mares, a pesquisa Quaest foi realizada presencialmente com 900 eleitores de 16 anos ou mais em Fortaleza, entre os dias 19 e 21 de agosto, e foi registrada na Justiça Eleitoral sob o protocolo CE-04809/2024. A margem de erro é de três pontos para mais ou para menos.

Topázio Neto (PSD): 40%

40% Dario Berger (PSDB): 16%

16% Marquito (PSOL): 13%

13% Lela (PT): 6%

6% Pedrão (PP): 6%

6% Brunno Dias (PCO): 0%

0% Carlos Muller (PSTU): 0%

0% Mateus Souza (PMB): 0%

0% Portanova (Avante): 0%

0% Indecisos: 10%

10% Brancos/nulos/não responderam: 9%

Contratada pela NC Comunicações SA, a Quaest ouviu 852 eleitores de 24 a 26 de agosto. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos, com índice de confiança de 95%. O levantamento está registrado no TSE sob o número SC-08197/2024.

Cícero Lucena (PP): 53%

53% Luciano Cartaxo (PT): 12%

12% Ruy Carneiro (Podemos): 11%

11% Marcelo Queiroga (PL): 7%

7% Camilo Duarte (PCO): 0%

0% Yuri Ezequiel (UP): 0%

0% Indecisos: 9%

9% Branco/nulo/não vai votar: 8%

Contratada pela TV Cabo Branco, afiliada da TV Globo, a Quaest ouviu 852 pessoas eleitores de 24 a 26 de agosto. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos, com índice de confiança de 95%. O levantamento está registrado no TSE sob o número PB-08301/2024.

Dr. Furlan (MDB) : 91%

: 91% Aline Gurgel (Republicanos) : 2%

: 2% Gilvam Borges (Avante) : 2%

: 2% Patrícia Ferraz (PSDB) : 2%

: 2% Paulo Lemos (PSOL) : 1%

: 1% Gianfranco (PSTU) : 0%

: 0% Jairo Palheta (PCO ): 0%

): 0% Sharon Braga (Novo): 0%

0% Indecisos: 1%

1% Branco/nulo/não vai votar: 1%

Contratada pela Rede Amazônica, afiliada da TV Globo, a Quaest ouviu 704 eleitores de Macapá entre 23 e 25 de agosto. O número de registro na Justiça Eleitoral é AP-00095/2024.

David Almeida (Avante): 37%

37% Amom Mandel (Cidadania) : 17%

: 17% Roberto Cidade (União Brasil) : 15%

: 15% Capitão Alberto Neto (PL) : 12%

: 12% Marcelo Ramos (PT) : 7%

: 7% Wilker Barreto (Mobiliza): 3%

3% Gilberto Vasconcelos (PSTU) : 0%

: 0% Indecisos: 4%

4% Brancos/Nulos/Não vai votar: 5%

Contratada pela Rede Amazônica, afiliada da TV Globo, a Quaest ouviu 900 eleitores de Manaus entre 23 e 25 de agosto. O número de registro na Justiça Eleitoral é AM-09882/2024.

Carlos Eduardo (PSD) : 44%

: 44% Paulinho Freire (União) : 15%

: 15% Natália Bonavides (PT): 14%

14% Rafael Motta (Avante) : 4%

: 4% Nando Poeta (PSTU): 1%

1% Hero (PRTB): 0%

0% Indecisos: 5%

5% Branco/Nulo/Não vai votar: 17%

Contratada pela Inter TV Cabugi, afiliada da TV Globo, a Quaest ouviu 852 eleitores de Natal entre 23 e 25 de agosto. O número de registro na Justiça Eleitoral é RN-07606/2024.

Sebastião Melo (MDB): 36%

36% Maria do Rosário (PT): 31%

31% Juliana Brizola (PDT): 11%

11% Felipe Camozzato (Novo): 3%

3% Cesar Pontes (PCO): 0%

0% Luciano do MLB (UP): 0%

0% Fabiana Sanguiné (PSTU): 0%

0% Carlos Alan (PRTB): 0%

0% Indecisos: 12%

12% Branco/Nulo/Não vai votar: 7%

Contratada pela RBS TV, afiliada da TV Globo, a Quaest ouviu 852 eleitores de Porto Alegre, entre 24 e 26 de agosto. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos, com índice de confiança de 95%. O número de registro na Justiça Eleitoral é RS-09561/2024.

Mariana Carvalho (União): 51%;

51%; Léo (Podemos): 18%;

18%; Juíza Euma Tourinho (MDB): 4%;

4%; Célio Lopes (PDT): 3%;

3%; Samuel Costa (Rede): 2%;

2%; Ricardo Frota (Novo): 1%;

1%; Dr. Benedito Alves (Solidariedade): 1%.

Contratada pela Rede Amazônica, afiliada da TV Globo, a Quaest ouviu 704 eleitores de Porto Velho, entre os dias 24 e 26 de agosto. A margem de erro é de 3,7 pontos percentuais para mais ou para menos, com índice de confiança de 95%. O número de registro na Justiça Eleitoral é RO-09119/2024.

João Campos (PSB) : 80%

: 80% Gilson Machado (PL) : 6%

: 6% Daniel Coelho (PSD) : 5%

: 5% Dani Portela (PSOL): 1%

1% Tecio Teles (Novo) : 1%

: 1% Ludmila Outtes (UP) : 0%

: 0% Simone Fontana (PSTU) : 0%

: 0% Victor Assis (PCO) : não pontuou

: não pontuou Indecisos : 1%

: 1% Branco/Nulo/Não vai votar: 6%

A Quaest ouviu 900 eleitores na capital pernambucana, entre os dias 25 a 27 de agosto, e a pesquisa foi registrada na Justiça Eleitoral sob o número TSE: PE-07463/2024. A margem de erro é de três pontos para mais ou para menos.

Tião Bocalom (PL): 44%

44% Marcus Alexandre (MDB): 43%

43% Jarude (Novo) : 5%

: 5% Dr Jenilson (PSB): 2%

2% Em branco/nulo/não vai votar: 4%

4% Indecisos: 2%

Contratada pelo Grupo Rede Amazônica, afiliada da TV Globo, a Quaest ouviu 704 eleitores de Rio Branco entre 23 e 25 de agosto. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos, com índice de confiança de 95%. O número de registro na Justiça Eleitoral é AC-04219/2024.

Eduardo Paes (PSD): 60%

60% Alexandre Ramagem (PL): 9%

9% Tarcísio Motta (PSOL): 5%

5% Cyro Garcia (PSTU): 3%

3% Rodrigo Amorim (União) : 1%

: 1% Marcelo Queiroz (PP) : 1%

: 1% Juliete Pantoja (UP) : 1%

: 1% Carol Sponza (Novo): 1%

1% Henrique Simonard (PCO): 0%

0% Em branco/nulo/nenhum: 13%

13% Indecisos: 6%

Contratada pela TV Globo, a Quaest ouviu 1.140 eleitores cariocas entre os dias 25 e 27 de agosto. O protocolo de registro na Justiça Eleitoral é RJ-08084/2024.

Bruno Reis (União): 66%

66% Geraldo Júnior (MDB): 9%

9% Kleber Rosa (PSOL): 4%

4% Eslane Paixão (UP): 1%

1% Victor Marinho (PSTU): 1%

1% Giovani Damico (PCB): 1%

1% Silvano Alves (PCO): 1%

1% Indecisos: 5%

5% Branco/Nulo/Não vai votar: 12%

Contratada pela Rede Bahia, afiliada da TV Globo, a Quaest ouviu 900 eleitores de Salvador, entre 24 e 26 de agosto. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos, com índice de confiança de 95%. O número de registro na Justiça Eleitoral é BA-07361/2024.

Guilherme Boulos (PSOL) : 22%

: 22% Pablo Marçal (PRTB) : 19%

: 19% Ricardo Nunes (MDB) : 19%

: 19% José Luiz Datena (PSDB): 12%

12% Tabata Amaral (PSB) : 8%

: 8% Marina Helena (Novo): 3%

3% Bebeto Haddad (DC) : 2%

: 2% João Pimenta (PCO) : 0%

: 0% Ricardo Senese (UP) : 0%

: 0% Altino Prazeres (PSTU) : 0%

: 0% Indecisos: 8%

8% Branco/nulo/não vai votar: 7%

A sondagem foi contratada pela TV Globo. As entrevistas foram realizadas entre 25 e 27 de agosto. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos, com índice de confiança de 95%. O registro no TSE é SP-08379/2024.

Silvio Mendes (União): 46%

46% Fabio Novo (PT) : 37%

: 37% Dr. Pessoa (PRD) : 5%

: 5% Professor Tonny (Novo) : 1%.

: 1%. Francinaldo Leão (PSOL) : 0%

: 0% Geraldo Carvalho (PSTU): 0%

0% Lourdes Melo (PCO): 0%

0% Santiago Belizario (UP): 0%

0% Telsírio Alencar (Mobiliza): 0%

0% Indecisos: 7%

7% Branco/Nulo/Não vai votar: 4%

A Quaest ouviu 852 eleitores de 16 anos ou mais, entre os dias 23 e 25 de agosto. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos, e o nível de confiança da pesquisa é de 95%. O levantamento foi registrado no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) com o número PI-04186/2024.

Vitória

Lorenzo Pazolini (Republicanos) : 51%

: 51% João Coser (PT) : 17%

: 17% Luiz Paulo Vellozo Lucas (PSDB): 8%

8% Camila Valadão (PSOL): 7%

7% Assumção (PL): 2%

2% Du (Avante): 0%

0% Indecisos: 9%

9% Branco, nulo ou não vai votar: 6%

A pesquisa Quaest foi realizada a pedido da Rede Gazeta presencialmente com 852 eleitores de 16 anos ou mais, entre os dias 25 e 27 de agosto, e foi registrada no Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo sob o protocolo nº ES-08003/2024. A margem de erro é de três pontos para mais ou para menos. O nível de confiança utilizado é de 95%.

Veja o resultados em outras cidades

Dário Saadi (Republicanos): 36%

36% Rafa Zimbaldi (Cidadania): 22%

22% Pedro Tourinho (PT): 16%

16% Angelina Dias (PCO): 2%

2% Wilson Matos (Novo): 1%

1% Em branco/nulo/não vai votar: 15%

15% Indecisos: 8%

Contratada pela EPTV Campinas, afiliada da TV Globo, a Quaest ouviu 900 eleitores de Campinas, entre 24 e 26 de agosto. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos, com índice de confiança de 95%. O número de registro na Justiça Eleitoral é SP-03299/2024.

Ricardo Silva (PSD): 46%

46% Roque (PT): 9%

9% Marco Aurelio (Novo): 6%

6% André Trindade (União): 5%

5% Dr. Ismar Menezes (Agir): 1%

1% Indecisos: 14%

14% Branco/nulo/não vai votar: 19%

Contratada pela EPTV Ribeirão, afiliada da TV Globo, a Quaest ouviu 852 eleitores de Ribeirão Preto, entre 24 e 26 de agosto. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos, com índice de confiança de 95%. O número de registro na Justiça Eleitoral é SP-06854/2024.