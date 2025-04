Haddad diz não acreditar que Brasil terá desaceleração por causa das tarifas dos EUA

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta sexta-feira, 11, que a onda de tarifas anunciada pelos Estados Unidos não vai levar a uma desaceleração da economia no Brasil. Ele afirmou que a política econômica tem "vários graus de liberdade" para superar os efeitos negativos desse movimento.

"Você vai ter algum impacto, mas a economia brasileira segue saudável, com muitos graus de liberdade", afirmou Haddad, em uma entrevista à BandNews FM e à BandNews TV. "Nós temos aí, na política econômica, vários graus de liberdade que nos permitem nos movimentar adequadamente para superar eventuais contratempos."

O ministro destacou que as reservas internacionais do País servem como um colchão contra a turbulência externa, relembrando a grande crise financeira de 2008. "Nós estamos, mais uma vez, numa posição que nos permite reagir à altura do tamanho do problema", afirmou Haddad.