Nvidia não empolga com previsões para 3º tri e ações recuam

(Reuters) - A Nvidia divulgou nesta quarta-feira previsões para o terceiro trimestre que não impressionaram investidores, que têm apostado bilhões no futuro da inteligência artificial (IA) generativa.

Em um sinal de que o mercado quer mais de uma empresa que superou até as expectativas mais agressivas nos últimos trimestres, as ações caíram 4% no pregão estendido.

A recepção negativa para as previsões ofuscou a melhora na receita do segundo trimestre e nos lucros ajustados, bem como a revelação de uma recompra de ações de 50 bilhões de dólares.

As ações da Nvidia subiram mais de 150% até agora neste ano. A previsão morna, porém, pode enfraquecer o rali de IA que impulsionou ações de fabricantes de chips e empresas de tecnologia no ano passado.

De acordo com Ryan Detrick, estrategista-chefe de mercado do Carson Group, a questão é que o resultado ficou menos acima do esperado do que no passado.

"O guidance foi elevado, mas novamente não na mesma proporção dos trimestres anteriores. Esta é uma ótima empresa que ainda está aumentando a receita em 122%, mas parece que a barra foi definida um pouco alta demais nesta temporada de resultados."

A Nvidia afirmou que espera uma margem bruta ajustada de 75%, mais ou menos 50 pontos-base, no terceiro trimestre. A média de projeções de analistas compiladas pela LSEG para o período aponta 75,5%.

No segundo trimestre, a margem bruta ficou em 75,7%, contra previsão de analistas de 75,8%.

As expectativas em relação à fabricante de chips têm sido elevadas, após um aumento de mais de sete vezes no preço das ações da Nvidia nos últimos dois anos, tornando-a uma das maiores beneficiárias do rali nas ações vinculadas à IA.

A capacidade da empresa de superar estimativas, porém, enfrenta desafios cada vez maiores, uma vez que cada sucesso leva Wall Street a elevar ainda mais suas metas.

A empresa estimou que a receita no terceiro trimestre ficará em 32,5 bilhões de dólares, mais ou menos 2%, em comparação com 31,77 bilhões de dólares da média de projeções de analistas compiladas pela LSEG.

No segundo trimestre, a receita somou 30,04 bilhões de dólares, superando as estimativas de 28,70 bilhões de dólares.

As vendas no segmento de data center da Nvidia cresceram 154%, para 26,3 bilhões de dólares no segundo trimestre encerrado em 28 de julho, acima das estimativas de 25,15 bilhões de dólares. Em relação ao primeiro trimestre, houve aumento de 16%.

A empresa disse que espera vários bilhões de dólares em receita com seus mais recentes chips Blackwell no quarto trimestre, abordando preocupações generalizadas sobre atrasos na produção que prejudicam o crescimento.

"Amostras da Blackwell estão sendo enviadas para nossos parceiros e clientes", disse o presidente-executivo Jensen Huang em um comunicado.

(Reportagem de Arsheeya Bajwa em Bengaluru)