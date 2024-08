Jogos Paralímpicos evidenciam diferenças de acesso a tecnologias por países ricos e pobres

Os Jogos Paralímpicos trazem à luz os desafios da acessibilidade para as pessoas com deficiência. Por trás do desempenho dos campeões, está uma vasta cadeia especializada em melhorar não apenas a performance dos atletas, mas também o cotidiano das pessoas com deficiência. Mas o evento também ilustra o quanto o acesso dos países às melhores tecnologias é desigual.

Até agora, mais de 1,9 milhão de ingressos já foram vendidos para os Jogos Paraolímpicos de Paris 2024, de um total de 2,5 milhões postos à venda. Com 22 modalidades, a metade da Olimpíada, o evento não desfruta do mesmo prestígio, mas representa um momento único para promover avanços para cadeirantes, cegos e outros.

Um exemplo: apenas 3% da vasta rede de metrô de Paris oferece acessibilidade plena, uma fragilidade que será exposta agora que a cidade espera receber 350 mil visitantes com deficiência durante o megaevento. A realização dos Jogos Paralímpicos força o país a olhar para problemas que costumam ser invisíveis para a maioria dos cidadãos, empresas e tomadores de decisões, aponta Juliette Pinon, pesquisadora do Instituto de Administração de Empresas da Sorbonne, em entrevista à emissora France Culture. Pinon desenvolve uma tese sobre a dimensão inclusiva do legado de Paris 2024.

"Temos um eixo material, sobre coisas que ouvimos falar muito agora, como transportes, infraestruturas e equipamentos esportivos para o evento e para o cotidiano dessas pessoas. E temos o eixo imaterial: a sensibilização para as pessoas com deficiência, a mudança de olhar sobre elas", afirma a pesquisadora. "É um momento chave para a França, cujas políticas públicas para as pessoas com deficiência foram criticadas por diferentes instâncias, em especial organismos internacionais, pelas violações dos direitos das pessoas nessa situação."

Diferenças entre delegações

Na Vila Paralímpica, adaptada para receber os 4,4 mil atletas, um centro de revisão e consertos de próteses, cadeiras de rodas e outros equipamentos opera com 164 funcionários do grupo alemão Ottobock, parceiro do Comitê Paralímpico Internacional desde os Jogos de Seul, em 1988.

O local é uma amostra de toda uma cadeia que melhora as condições de vida dessas pessoas. O diretor técnico das instalações, Bertrand Azori, relata que as visitas ao centro evidenciam o fosso que existe entre as delegações de países ricos e pobres, onde o acesso a tecnologias mais avançadas é baixo.

"Já teve prótese feita com cano de encanamento, de plástico, cumprindo o papel do alongamento da prótese. E a gente sempre tem que encontrar uma solução", comenta, à RFI. "Tem próteses improvisadas, outras que vemos que foram consertadas em casa. Há próteses de joelhos que não víamos há mais de 30 anos, e neste caso somos obrigados a trocar porque aqui temos tudo que precisamos para consertar, mas tem uns modelos que nem saberíamos como fazer para consertar."

O centro dispõe de cerca de 60 cadeiras de rodas para empréstimo, tem 15 mil peças no estoque e impressoras 3D que podem fabricar novas. O arqueiro francês Damien Letulle passou para verificar as rodas da sua cadeira, a poucos dias do início das competições paralímpicas.

"Eles são muito competentes e vemos como eles prestam atenção em cada detalhe. A gente já tem que estar muito concentrado e não devemos estar preocupados com um probleminha técnico que nos atrapalharia", diz o atleta. "Eles fazem de tudo para que a gente possa estar com a cabeça fria para praticar a nossa modalidade da melhor forma."

Tecnologia da Airbus a serviço dos atletas

No ambiente da alta performance das Paralimpíadas, a tecnologia pode fazer toda a diferença - e pode vir de pesos-pesados do setor, independentemente da área de atuação principal. A quase 700 quilômetros ao sul de Paris, o laboratório de inovações da fabricante de aviões Airbus desenvolveu 30 equipamentos paralímpicos em parceria com a Agência Nacional do Esporte francês, como bicicletas melhor adaptadas ou um punho que torna a prática de esgrima mais eficiente pelo atleta.

Uma placa na entrada anuncia o objetivo: "o lugar onde as ideias ganham vida". "Para termos aviões ultramodernos, precisamos das mesmas competências: cálculos de estruturas, de estresse dos materiais, que sejam ultraleves, mas ultrarresistentes. Se transportarmos todo o nosso conhecimento em aerodinamismo e em materiais para outra área, o resultado para uma alta performance vai estar lá", explica Christophe Debard, diretor do ProtoSpace e ele próprio usuário de uma prótese na perna direita.

O produto que acaba de ficar pronto é um tipo de meia que cobrirá a prótese de corrida do campeão mundial de paratriatlo Alexis Hanquiquant, tornando-a aerodinâmica.

"Utilizamos os nossos programas de cálculo aerodinâmico para criar um modelo que otimize a penetração do ar na prótese e faça o atleta ganhar precioso segundos quando ele for passar para a bicicleta. Aqui nós buscarmos esses ganhos marginais, esses segundinhos que podem representar ter medalha ou não, ou passar de uma medalha de prata para uma de ouro", salienta Debard.

Os Jogos Paralímpicos de 2024 começam nesta quarta-feira (28) e vão até 8 de setembro.