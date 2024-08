Sabáudia (PR): veja lista de candidatos a vereador nas Eleições 2024

Sabáudia (PR): os eleitores da cidade vão às urnas nas Eleições 2024 para definir quem serão os vereadores que ocuparão a Câmara Municipal pelos próximos quatro anos entre os candidatos ao cargo. A votação acontece no dia 6 de outubro.

Eleito pelo sistema proporcional, o vereador é considerado a ligação entre o governo e o povo e tem a função de fiscalizar os prefeitos e aprovar leis para serem aplicadas nos municípios. Os candidatos vencedores cumprirão mandato de 2025 a 2028.

Abaixo você pode ver a lista de candidatos com o respectivo número e partido, além da situação da candidatura no momento de publicação do texto. A lista será atualizada semanalmente com a mais recente informação do status da candidatura no TSE.

Sabáudia (PR): veja lista completa de candidatos a vereador em 2024

Adriana Cantora - 10888 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Adriano Burrinho - 22000 - PL - Aguardando Julgamento

Alison Santos - 12345 - PDT - Aguardando Julgamento

Andre Motorista - 22222 - PL - Aguardando Julgamento

Angela Zampieri - 15000 - MDB - Aguardando Julgamento

Armando Azulegista - 11111 - PP - Aguardando Julgamento

Baiano da Tabacaria - 15345 - MDB - Aguardando Julgamento

Bisqui - 10369 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Brito - 45789 - PSDB - Aguardando Julgamento

Cesar Puglia - 45500 - PSDB - Aguardando Julgamento

Chapola - 10789 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Cidinei Pedreiro - 40000 - PSB - Aguardando Julgamento

Cido Peteba - 12012 - PDT - Aguardando Julgamento

Claudemir Blackout - 22777 - PL - Aguardando Julgamento

Cleuza Viana - 45200 - PSDB - Aguardando Julgamento

Cristiano Samurai - 40131 - PSB - Aguardando Julgamento

Daniel do Villaggio - 11000 - PP - Aguardando Julgamento

Delei Quirino - 45555 - PSDB - Aguardando Julgamento

Dulce Pasquali - 10224 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Edna Brito - 15456 - MDB - Aguardando Julgamento

Eliani Salvador - 22022 - PL - Aguardando Julgamento

Ellen Cristina - 40363 - PSB - Aguardando Julgamento

Emerson Zago - 25567 - PRD - Aguardando Julgamento

Enfermeira Keliani Aguiar - 20222 - PODE - Aguardando Julgamento

Felipe Rodrigues - 55000 - PSD - Aguardando Julgamento

Francelise do Hospital - 20204 - PODE - Aguardando Julgamento

Gabi de Jesus - 22220 - PL - Aguardando Julgamento

Gabriel - 12200 - PDT - Aguardando Julgamento

Gordo da Ambulancia - 44789 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Iagao da Madereira - 11500 - PP - Aguardando Julgamento

Irmã Zuleide - 12650 - PDT - Aguardando Julgamento

Irmao Ze Maria - 44567 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Israel - 12789 - PDT - Aguardando Julgamento

Ivan do Mercado - 44198 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Jackson Sassá - 22465 - PL - Aguardando Julgamento

Janaina Carvalho - 40677 - PSB - Aguardando Julgamento

Jaque Siqueira - 44123 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Javam - 20123 - PODE - Aguardando Julgamento

Jose Biazon - 70123 - AVANTE - Aguardando Julgamento

José Campelli - 55111 - PSD - Aguardando Julgamento

Josemi da Saude Tiroteio - 15555 - MDB - Aguardando Julgamento

Jurandi Cabeleireiro - 22123 - PL - Aguardando Julgamento

Keila Prates - 25120 - PRD - Aguardando Julgamento

Leandro Munhoz - 45300 - PSDB - Aguardando Julgamento

Lecão do Mercado - 40345 - PSB - Aguardando Julgamento

Leila Atieh - 15777 - MDB - Aguardando Julgamento

Lu Modas - 20321 - PODE - Aguardando Julgamento

Lu Saturnino - 25123 - PRD - Aguardando Julgamento

Luana Borochok - 70070 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Lucia Enfermeira - 11123 - PP - Aguardando Julgamento

Luis Melo - 10123 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Luiz da Reciclagem - 40662 - PSB - Aguardando Julgamento

Luiz Jagelski - 15123 - MDB - Aguardando Julgamento

Lurdes da Dona Maria - 11888 - PP - Aguardando Julgamento

Lurdes Gato - 45341 - PSDB - Aguardando Julgamento

Maquininha - 55311 - PSD - Aguardando Julgamento

Marco Antonio Duarte - 70789 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Marcos Cruz - 20333 - PODE - Aguardando Julgamento

Maressa do Cabo Mello - 44321 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Marinha da Dona Fiinha - 11511 - PP - Aguardando Julgamento

Matheus Pinhata - 22221 - PL - Aguardando Julgamento

Natalia Quirino - 25321 - PRD - Aguardando Julgamento

Nei do Bar - 40123 - PSB - Aguardando Julgamento

Neuzinha do Bar - 50100 - PSOL - Aguardando Julgamento

Olivio Olivera - 15015 - MDB - Aguardando Julgamento

Pastor Wilson Camargo - 20888 - PODE - Aguardando Julgamento

Pastora Cleonice - 12567 - PDT - Aguardando Julgamento

Paulo Sergio - 45678 - PSDB - Aguardando Julgamento

Pedro da Casa do Bone - 44445 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Professor Alex Hernandes - 20456 - PODE - Aguardando Julgamento

Professora Leila - 12123 - PDT - Aguardando Julgamento

Professora Sonia - 10333 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Ricardao - 11613 - PP - Aguardando Julgamento

Ricardinho Manoeira - 55678 - PSD - Aguardando Julgamento

Ro do Primavera - 45215 - PSDB - Aguardando Julgamento

Rodrigo da Saude - 25173 - PRD - Aguardando Julgamento

Rodrigo Trava Paraguai - 15051 - MDB - Aguardando Julgamento

Rogerio do Pimavera - 25158 - PRD - Aguardando Julgamento

Rondinelli Filho do Bira - 40777 - PSB - Aguardando Julgamento

Roseli Moreira - 55789 - PSD - Aguardando Julgamento

Rubens do Gas - 70000 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Rubia Marchini - 22522 - PL - Aguardando Julgamento

Sandra da Delegacia - 44280 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Tamirão - 55055 - PSD - Aguardando Julgamento

Tino - 22134 - PL - Aguardando Julgamento

Titi Borracheiro - 12300 - PDT - Aguardando Julgamento

Tonho da Bicicletaria - 55222 - PSD - Aguardando Julgamento

Val do Hospital - 11025 - PP - Aguardando Julgamento

Vanda - 55555 - PSD - Aguardando Julgamento

Vanessa da Saúde - 40333 - PSB - Aguardando Julgamento

Vilson Garbin - 15234 - MDB - Aguardando Julgamento

Vivaldo - 40456 - PSB - Aguardando Julgamento

Viviane Scoparo - 10787 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Werington Moura - 50123 - PSOL - Aguardando Julgamento

Xandu - 45123 - PSDB - Aguardando Julgamento

Zena do Pico - 12222 - PDT - Aguardando Julgamento

Zezinho - 55123 - PSD - Aguardando Julgamento

(*) Os dados dos candidatos respectivos aos nomes e números de urna, partidos e situação da candidatura foram extraídos do portal de Divulgação de Candidaturas e Contas do TSE no dia 21/08/2024, às 13h47.

O que significa cada situação de candidatura:

Aguardando julgamento: Candidatura cujo o pedido ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral.

Candidatura cujo o pedido ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral. Cancelado com recurso: Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Cassado com recurso: Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Deferido: Candidatura regular, com dados e documentação completos, que atendeu aos requisitos para concorrer e cujo pedido já foi julgado pela Justiça Eleitoral.

Candidatura regular, com dados e documentação completos, que atendeu aos requisitos para concorrer e cujo pedido já foi julgado pela Justiça Eleitoral. Deferido com recurso: Candidatura regular e com pedido de registro julgado deferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura regular e com pedido de registro julgado deferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Indeferido com recurso: Candidatura não regular e com pedido de registro julgado indeferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura não regular e com pedido de registro julgado indeferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Pedido não conhecido com recurso: Candidatura cujo pedido de registro não foi conhecido por não ter preenchido os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação; no entanto há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura cujo pedido de registro não foi conhecido por não ter preenchido os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação; no entanto há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Pendente de julgamento: Candidatura cujo pedido inicial ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral, inclusive em decorrência de substituição da candidatura ou anulação de convenção, mas concorre ao pleito e consta da urna eletrônica.

Candidatura cujo pedido inicial ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral, inclusive em decorrência de substituição da candidatura ou anulação de convenção, mas concorre ao pleito e consta da urna eletrônica. Cancelado: Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido.

Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido. Cassado: Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma.

Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma. Indeferido: Candidatura que não reuniu as condições necessárias para o deferimento do pedido de registro ou que está vinculado a DRAP (partido, federação ou coligação) indeferido, com pedido já julgado pela Justiça Eleitoral.

Candidatura que não reuniu as condições necessárias para o deferimento do pedido de registro ou que está vinculado a DRAP (partido, federação ou coligação) indeferido, com pedido já julgado pela Justiça Eleitoral. Falecido: Candidatura com registro cancelado pela Justiça Eleitoral logo após a comprovação do falecimento.

Candidatura com registro cancelado pela Justiça Eleitoral logo após a comprovação do falecimento. Não conhecimento do pedido: Pedido de registro que não preenche os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação, conforme decisão já proferida pela Justiça Eleitoral.

Pedido de registro que não preenche os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação, conforme decisão já proferida pela Justiça Eleitoral. Renúncia: Candidatura para a qual foi apresentada desistência e cuja renúncia já se encontra homologada pela Justiça Eleitoral.

