Palmares (PE): veja lista de candidatos a vereador nas Eleições 2024

Palmares (PE): os eleitores da cidade vão às urnas nas Eleições 2024 para definir quem serão os vereadores que ocuparão a Câmara Municipal pelos próximos quatro anos entre os candidatos ao cargo. A votação acontece no dia 6 de outubro.

Eleito pelo sistema proporcional, o vereador é considerado a ligação entre o governo e o povo e tem a função de fiscalizar os prefeitos e aprovar leis para serem aplicadas nos municípios. Os candidatos vencedores cumprirão mandato de 2025 a 2028.

Abaixo você pode ver a lista de candidatos com o respectivo número e partido, além da situação da candidatura no momento de publicação do texto. A lista será atualizada semanalmente com a mais recente informação do status da candidatura no TSE.

Palmares (PE): veja lista completa de candidatos a vereador em 2024

Abilenio Júnior - 10999 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Abrahão Marchante - 11999 - PP - Aguardando Julgamento

Adeildo Jacaré - 70000 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Adelmo Henrique - 45125 - PSDB - Aguardando Julgamento

Aila de Couceiro - 70555 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Alex Ferreira - 11555 - PP - Aguardando Julgamento

Alexandre Queiroga - 77777 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Amós - 45000 - PSDB - Aguardando Julgamento

André Moura - 55444 - PSD - Aguardando Julgamento

Andreza - 45444 - PSDB - Aguardando Julgamento

Antonio do Rêgo - 13456 - PT - Aguardando Julgamento

Antônio Loureiro - 45555 - PSDB - Aguardando Julgamento

Arnaldo Gás - 20010 - PODE - Aguardando Julgamento

Bernardo Filho - 10555 - REPUBLICANOS - Deferido

Beto Agente de Saúde - 11011 - PP - Aguardando Julgamento

Bonny - 50111 - PSOL - Aguardando Julgamento

Carla Bolsonaro - 20222 - PODE - Aguardando Julgamento

Carlos Calheiros - 50123 - PSOL - Aguardando Julgamento

Carlos da Lan House - 10222 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Cássia Guedes Sáude Mental - 40040 - PSB - Aguardando Julgamento

Cecilia Oliveira - 40125 - PSB - Aguardando Julgamento

Chicão Moto Taxi - 65999 - PC do B - Aguardando Julgamento

Cida da Feira - 50185 - PSOL - Aguardando Julgamento

Claudio Sales - 13123 - PT - Aguardando Julgamento

Clovis Fiscal - 45999 - PSDB - Renúncia

Cris Amorim - 70999 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Dalila Pâmella - 45007 - PSDB - Aguardando Julgamento

Daniel Azeitona - 55777 - PSD - Aguardando Julgamento

Daniel Eletricista - 77222 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Darlly Enfermeira - 10888 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Dedel - 55123 - PSD - Aguardando Julgamento

Dema da Saúde - 13444 - PT - Aguardando Julgamento

Derivaldo Silva - 65000 - PC do B - Aguardando Julgamento

Dinho do Povo - 50000 - PSOL - Aguardando Julgamento

Edson Silva - 11211 - PP - Aguardando Julgamento

Eduardo Moto Taxi - 70123 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Elba Aroeira - 20333 - PODE - Aguardando Julgamento

Elenildo de Tombador - 13000 - PT - Aguardando Julgamento

Enfermeira Iza do Quilombo - 11678 - PP - Aguardando Julgamento

Erica Melo - 11444 - PP - Aguardando Julgamento

Erick Sheik - 45333 - PSDB - Aguardando Julgamento

Fabiana Wanderley - 13111 - PT - Aguardando Julgamento

Fabinho do Ovo - 20123 - PODE - Aguardando Julgamento

Felipe F20 - 11111 - PP - Aguardando Julgamento

Fia da Saúde - 45678 - PSDB - Aguardando Julgamento

Flavio Dada - 45999 - PSDB - Aguardando Julgamento

Gainha - 70001 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Geane da Saúde - 10800 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Geise Recepcionista - 55655 - PSD - Aguardando Julgamento

Geri - 40555 - PSB - Aguardando Julgamento

Gil Personal - 55333 - PSD - Aguardando Julgamento

Godoy de Bartô - 11123 - PP - Aguardando Julgamento

Guga de Alexandre Leão - 13113 - PT - Aguardando Julgamento

Hugo Andrade - 11222 - PP - Aguardando Julgamento

Irmã Ivonete - 11234 - PP - Aguardando Julgamento

Irmão Cicero da Saúde - 40000 - PSB - Aguardando Julgamento

Irmão Del - 40140 - PSB - Aguardando Julgamento

Irmão Dorge - 11140 - PP - Aguardando Julgamento

Irmão Edmário - 11777 - PP - Aguardando Julgamento

Irmão Josafa de Pirangi - 40123 - PSB - Aguardando Julgamento

Irmão Zam - 10000 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Jacaré Produções - 77774 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Janaína - 50333 - PSOL - Aguardando Julgamento

Jane de Santa Luzia - 13110 - PT - Aguardando Julgamento

Jane do Mercadinho - 65111 - PC do B - Aguardando Julgamento

Jerrier - 45888 - PSDB - Aguardando Julgamento

João do Pial - 40444 - PSB - Aguardando Julgamento

Josias - 45665 - PSDB - Aguardando Julgamento

Josy do Quilombo - 40456 - PSB - Aguardando Julgamento

Junior Leão - 55000 - PSD - Aguardando Julgamento

Kakau de Serro Azul - 13330 - PT - Aguardando Julgamento

Kássia Enfermeira - 77678 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Laninha da Saúde - 40888 - PSB - Aguardando Julgamento

Leninha de Santa Luzia - 77444 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Léo Dunda - 10001 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Liu Artesã - 10444 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Luciano do Celular - 70444 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Lucinha da Sopa - 55678 - PSD - Aguardando Julgamento

Manú Bombeira - 40222 - PSB - Aguardando Julgamento

Marcia Barreto - 11611 - PP - Aguardando Julgamento

Marcia Corato - 11333 - PP - Aguardando Julgamento

Maria de Serginho - 45145 - PSDB - Aguardando Julgamento

Marinaldo Diesel - 13333 - PT - Aguardando Julgamento

Millena Melo - 77123 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Mônica de Paul - 20000 - PODE - Aguardando Julgamento

Natumel - 55111 - PSD - Aguardando Julgamento

Nayara de Oliveira - 55611 - PSD - Aguardando Julgamento

Neto Capitão - 77111 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Neto dos Bolos - 45045 - PSDB - Aguardando Julgamento

Nicholas Alves - 40111 - PSB - Aguardando Julgamento

Orlando Regis - 70222 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Parada - 45222 - PSDB - Aguardando Julgamento

Paulette - 40777 - PSB - Aguardando Julgamento

Paulinho Jato - 40390 - PSB - Aguardando Julgamento

Paulo Lopes do Mercado - 70777 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Professor Rubinho - 55765 - PSD - Aguardando Julgamento

Professora Antonia Luiza - 13124 - PT - Aguardando Julgamento

Professora Juliana - 55999 - PSD - Aguardando Julgamento

Regis do Gago - 11626 - PP - Aguardando Julgamento

Rene de Oliveira - 70111 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Rita Nascimento - 65555 - PC do B - Aguardando Julgamento

Rosana - 70333 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Samba do Onibus - 40333 - PSB - Aguardando Julgamento

Samuel de Santo Onofre - 55888 - PSD - Aguardando Julgamento

Saulo Acioli - 45123 - PSDB - Aguardando Julgamento

Serginho do Quilombo - 55055 - PSD - Aguardando Julgamento

Sheila do Meio Ambiente - 77555 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Silvana de Darley - 77000 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Tarcizo Afonso - 10111 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Thiago Patricio - 11000 - PP - Aguardando Julgamento

Toinho de Santa Rosa - 13777 - PT - Aguardando Julgamento

Toinho Enfermeiro - 55555 - PSD - Aguardando Julgamento

Torres do Esporte - 13555 - PT - Aguardando Julgamento

Val do Povão - 77345 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Will Costa - 55222 - PSD - Aguardando Julgamento

Wilson Fotografias Monteiro - 45111 - PSDB - Aguardando Julgamento

Zacarias Viagens - 20111 - PODE - Aguardando Julgamento

Zé Carlos da Saúde - 55155 - PSD - Aguardando Julgamento

Zé do Povo - 10110 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Zilda de Pedrinho do Café - 10123 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Zoraide Alves - 45777 - PSDB - Aguardando Julgamento

Zuza do Sumidouro - 40500 - PSB - Aguardando Julgamento

(*) Os dados dos candidatos respectivos aos nomes e números de urna, partidos e situação da candidatura foram extraídos do portal de Divulgação de Candidaturas e Contas do TSE no dia 28/08/2024, às 11h26.

O que significa cada situação de candidatura:

Aguardando julgamento: Candidatura cujo o pedido ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral.

Candidatura cujo o pedido ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral. Cancelado com recurso: Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Cassado com recurso: Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Deferido: Candidatura regular, com dados e documentação completos, que atendeu aos requisitos para concorrer e cujo pedido já foi julgado pela Justiça Eleitoral.

Candidatura regular, com dados e documentação completos, que atendeu aos requisitos para concorrer e cujo pedido já foi julgado pela Justiça Eleitoral. Deferido com recurso: Candidatura regular e com pedido de registro julgado deferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura regular e com pedido de registro julgado deferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Indeferido com recurso: Candidatura não regular e com pedido de registro julgado indeferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura não regular e com pedido de registro julgado indeferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Pedido não conhecido com recurso: Candidatura cujo pedido de registro não foi conhecido por não ter preenchido os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação; no entanto há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura cujo pedido de registro não foi conhecido por não ter preenchido os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação; no entanto há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Pendente de julgamento: Candidatura cujo pedido inicial ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral, inclusive em decorrência de substituição da candidatura ou anulação de convenção, mas concorre ao pleito e consta da urna eletrônica.

Candidatura cujo pedido inicial ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral, inclusive em decorrência de substituição da candidatura ou anulação de convenção, mas concorre ao pleito e consta da urna eletrônica. Cancelado: Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido.

Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido. Cassado: Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma.

Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma. Indeferido: Candidatura que não reuniu as condições necessárias para o deferimento do pedido de registro ou que está vinculado a DRAP (partido, federação ou coligação) indeferido, com pedido já julgado pela Justiça Eleitoral.

Candidatura que não reuniu as condições necessárias para o deferimento do pedido de registro ou que está vinculado a DRAP (partido, federação ou coligação) indeferido, com pedido já julgado pela Justiça Eleitoral. Falecido: Candidatura com registro cancelado pela Justiça Eleitoral logo após a comprovação do falecimento.

Candidatura com registro cancelado pela Justiça Eleitoral logo após a comprovação do falecimento. Não conhecimento do pedido: Pedido de registro que não preenche os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação, conforme decisão já proferida pela Justiça Eleitoral.

Pedido de registro que não preenche os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação, conforme decisão já proferida pela Justiça Eleitoral. Renúncia: Candidatura para a qual foi apresentada desistência e cuja renúncia já se encontra homologada pela Justiça Eleitoral.

