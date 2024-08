Goiana (PE): veja lista de candidatos a vereador nas Eleições 2024

Goiana (PE): os eleitores da cidade vão às urnas nas Eleições 2024 para definir quem serão os vereadores que ocuparão a Câmara Municipal pelos próximos quatro anos entre os candidatos ao cargo. A votação acontece no dia 6 de outubro.

Eleito pelo sistema proporcional, o vereador é considerado a ligação entre o governo e o povo e tem a função de fiscalizar os prefeitos e aprovar leis para serem aplicadas nos municípios. Os candidatos vencedores cumprirão mandato de 2025 a 2028.

Abaixo você pode ver a lista de candidatos com o respectivo número e partido, além da situação da candidatura no momento de publicação do texto. A lista será atualizada semanalmente com a mais recente informação do status da candidatura no TSE.

Goiana (PE): veja lista completa de candidatos a vereador em 2024

Aguinaldo da Feira de Flexeira - 15225 - MDB - Aguardando Julgamento

Alberdan - 11439 - PP - Aguardando Julgamento

Alex Enfermeiro - 22122 - PL - Aguardando Julgamento

Alexandre Carvalho - 44444 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Alexandro Paulo - 27222 - DC - Aguardando Julgamento

Alves do Gelo - 12012 - PDT - Aguardando Julgamento

Amauri O Filho da Lavadeira - 36000 - AGIR - Aguardando Julgamento

Ana Braçoforte - 27777 - DC - Aguardando Julgamento

Ana de Marcilio - 11122 - PP - Aguardando Julgamento

Ana Diamante - 11111 - PP - Aguardando Julgamento

Ana Emilia - 13013 - PT - Aguardando Julgamento

André do Camarão - 13130 - PT - Aguardando Julgamento

André dos Errados - 11777 - PP - Aguardando Julgamento

Andre Rabico - 22166 - PL - Aguardando Julgamento

Anna Borba - 12023 - PDT - Aguardando Julgamento

Arnaldo Compensado - 36678 - AGIR - Aguardando Julgamento

Borracha - 70500 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Bruno Salsa - 15615 - MDB - Aguardando Julgamento

Cabo Ivan - 15190 - MDB - Aguardando Julgamento

Camila - 22999 - PL - Aguardando Julgamento

Carlos Raoni - 12777 - PDT - Aguardando Julgamento

Carlos Viegas Jr - 11456 - PP - Aguardando Julgamento

Carmem Autista - 12222 - PDT - Aguardando Julgamento

Célia de Bio de Biró - 10640 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

CID do Carangueijo - 44777 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Claudio da Jc - 12123 - PDT - Aguardando Julgamento

Clovis Filho - 27444 - DC - Aguardando Julgamento

Danda da Mocidade - 12444 - PDT - Aguardando Julgamento

Del do Bode - 10555 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Diva MIX - 10614 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Djalminha - 70455 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Docinha - 15333 - MDB - Aguardando Julgamento

Dr Adilson - 27027 - DC - Aguardando Julgamento

Dr. Wagner Monteiro - 10610 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Dra Sheila Brasil - 70789 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Edilene Peixe - 70777 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Edmar Mazinho - 27013 - DC - Aguardando Julgamento

Edna Penaforte - 10678 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Edson da Farmácia - 10123 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Eduardo Batista - 70070 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Elias Júnior - 10111 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Elmodon de Guiomar - 11555 - PP - Aguardando Julgamento

Emilia Maria - 10122 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Erly - 36555 - AGIR - Aguardando Julgamento

Fabinho Conect - 70700 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Fabinho do Povo - 12456 - PDT - Aguardando Julgamento

Fernandinho Nery - 11333 - PP - Aguardando Julgamento

Flavio Fuba - 27100 - DC - Aguardando Julgamento

Fred da Água - 10000 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Galeguinho - 22322 - PL - Aguardando Julgamento

Genilton Melo - 15111 - MDB - Aguardando Julgamento

Georgiana do Ctp - 70770 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Gildo Filho - 44888 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Glaucia Bezerra da Fm - 10222 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Glauco Bezerra O Locutor - 70456 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Grazielly Téc. de Enfermagem - 15237 - MDB - Aguardando Julgamento

Iberlúcio - 36111 - AGIR - Aguardando Julgamento

Ibson Gouveia - 44456 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Ikauany da Fag - 15326 - MDB - Aguardando Julgamento

Irmã Cleide - 15234 - MDB - Aguardando Julgamento

Irmã Ernandia - 27627 - DC - Aguardando Julgamento

Irmã Francisca - 36333 - AGIR - Aguardando Julgamento

Irmã Marilda - 70280 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Irmã Mazé - 36222 - AGIR - Aguardando Julgamento

Irmã Nilda - 15000 - MDB - Aguardando Julgamento

Irmão Ailton - 70122 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Irmão Jairson - 70555 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Irmão Marcos Leal - 36456 - AGIR - Aguardando Julgamento

Irmão Paulo Henrique - 70567 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Jamerson Bermudes - 36789 - AGIR - Aguardando Julgamento

Jamile do Pt - 13450 - PT - Aguardando Julgamento

Jare - 27333 - DC - Aguardando Julgamento

Joana D Arc - 22034 - PL - Aguardando Julgamento

João de Jandi - 11444 - PP - Aguardando Julgamento

Joerds de Sao Lourenco - 22123 - PL - Aguardando Julgamento

José Felipe - 13333 - PT - Aguardando Julgamento

Josemar Leite - 22630 - PL - Aguardando Julgamento

Jotta Barbeiro - 10110 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Kito Nogueira - 27000 - DC - Aguardando Julgamento

Kristine Defensora dos Animais - 12345 - PDT - Aguardando Julgamento

Laercio da Rádio O Verdadeiro - 36036 - AGIR - Aguardando Julgamento

Laercio da Saude - 22111 - PL - Aguardando Julgamento

Lavinia Campos - 36013 - AGIR - Aguardando Julgamento

Léo Pedreiro - 15123 - MDB - Aguardando Julgamento

Lilian da Fag - 15777 - MDB - Aguardando Julgamento

Liliane de Leto - 44044 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Luccy do Pt - 13420 - PT - Aguardando Julgamento

Luciano Silva - 22022 - PL - Aguardando Julgamento

Lucyane Gonçalves - 22222 - PL - Aguardando Julgamento

Manoel de Atapuz - 44144 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Manuel Júnior - 15626 - MDB - Aguardando Julgamento

Marcio Autopeças - 11234 - PP - Aguardando Julgamento

Marcondes Santos - 27277 - DC - Aguardando Julgamento

Marcos Laurindo - 36125 - AGIR - Aguardando Julgamento

Mario do Peixe - 44123 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Mercês Ferreira - 27888 - DC - Aguardando Julgamento

Mery da Policlinica - 44555 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Mestre Bida - 12111 - PDT - Aguardando Julgamento

Mirian Bernardo - 11126 - PP - Aguardando Julgamento

Missionaria Simone - 22444 - PL - Aguardando Julgamento

Murilo Rabelo - 15321 - MDB - Aguardando Julgamento

Nalda do Povo - 12312 - PDT - Aguardando Julgamento

Nana Rocha - 36666 - AGIR - Aguardando Julgamento

Nino Silva - 10354 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Novo do Gambá - 70007 - AVANTE - Aguardando Julgamento

O Amigo do Bem - 11123 - PP - Aguardando Julgamento

Olga Sena - 10677 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Orélio do Ovo - 70888 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Pastor Aminadabe Flor - 22789 - PL - Aguardando Julgamento

Pastor Francisco - 44004 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Pastor Paulo - 11255 - PP - Aguardando Julgamento

Patricia da Farmácia - 11369 - PP - Aguardando Julgamento

Paula do Samu - 11192 - PP - Aguardando Julgamento

Pedro Alves - 15635 - MDB - Aguardando Julgamento

Pedro Henrique - 10456 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Prof Izaias Zal de Maria Chaga - 27456 - DC - Aguardando Julgamento

Prof LI Soares - 13123 - PT - Aguardando Julgamento

Professora Vania - 36136 - AGIR - Aguardando Julgamento

Ramon Aranha - 44111 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Raquel Neves - 70000 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Regildo Grau - 70333 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Regina Souza - 22000 - PL - Aguardando Julgamento

Rei do Queijo - 13000 - PT - Aguardando Julgamento

Renato Sandre - 36123 - AGIR - Aguardando Julgamento

Ritinha - 70344 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Robinho Moto Táxi - 13456 - PT - Aguardando Julgamento

Sandorelhe - 36189 - AGIR - Aguardando Julgamento

Selma da Associação - 44369 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Sergio da Sjs - 22622 - PL - Aguardando Julgamento

Silvino - 22012 - PL - Aguardando Julgamento

Simone Maia - 11789 - PP - Aguardando Julgamento

Suelen da Barra - 22333 - PL - Aguardando Julgamento

Tafarel - 13113 - PT - Aguardando Julgamento

Tania Oliveira - 12192 - PDT - Aguardando Julgamento

Tete Felix - 22777 - PL - Aguardando Julgamento

Thiago Fenelon - 10192 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Thomaz - 15555 - MDB - Aguardando Julgamento

Tiqueta do Gambá - 27123 - DC - Aguardando Julgamento

Tony Banana - 10333 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Ubiracira - 44522 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Valdete Cruz - 27111 - DC - Aguardando Julgamento

Valentina - 10010 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Valeria Martins - 12211 - PDT - Aguardando Julgamento

Vera do Hospital - 27007 - DC - Aguardando Julgamento

Wellington Festt - 22456 - PL - Aguardando Julgamento

William da Saúde - 10789 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Williams de Zé Paulo - 13626 - PT - Aguardando Julgamento

Xandy da Praia - 44244 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Ytalo Coutinho - 12101 - PDT - Aguardando Julgamento

Ze Onze - 12011 - PDT - Aguardando Julgamento

Zezinho Segurança - 12056 - PDT - Aguardando Julgamento

Zezo Colosso - 12000 - PDT - Aguardando Julgamento

Zildinho Barbosa - 70123 - AVANTE - Aguardando Julgamento

(*) Os dados dos candidatos respectivos aos nomes e números de urna, partidos e situação da candidatura foram extraídos do portal de Divulgação de Candidaturas e Contas do TSE no dia 21/08/2024, às 13h48.

O que significa cada situação de candidatura:

Aguardando julgamento: Candidatura cujo o pedido ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral.

Candidatura cujo o pedido ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral. Cancelado com recurso: Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Cassado com recurso: Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Deferido: Candidatura regular, com dados e documentação completos, que atendeu aos requisitos para concorrer e cujo pedido já foi julgado pela Justiça Eleitoral.

Candidatura regular, com dados e documentação completos, que atendeu aos requisitos para concorrer e cujo pedido já foi julgado pela Justiça Eleitoral. Deferido com recurso: Candidatura regular e com pedido de registro julgado deferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura regular e com pedido de registro julgado deferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Indeferido com recurso: Candidatura não regular e com pedido de registro julgado indeferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura não regular e com pedido de registro julgado indeferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Pedido não conhecido com recurso: Candidatura cujo pedido de registro não foi conhecido por não ter preenchido os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação; no entanto há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura cujo pedido de registro não foi conhecido por não ter preenchido os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação; no entanto há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Pendente de julgamento: Candidatura cujo pedido inicial ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral, inclusive em decorrência de substituição da candidatura ou anulação de convenção, mas concorre ao pleito e consta da urna eletrônica.

Candidatura cujo pedido inicial ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral, inclusive em decorrência de substituição da candidatura ou anulação de convenção, mas concorre ao pleito e consta da urna eletrônica. Cancelado: Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido.

Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido. Cassado: Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma.

Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma. Indeferido: Candidatura que não reuniu as condições necessárias para o deferimento do pedido de registro ou que está vinculado a DRAP (partido, federação ou coligação) indeferido, com pedido já julgado pela Justiça Eleitoral.

Candidatura que não reuniu as condições necessárias para o deferimento do pedido de registro ou que está vinculado a DRAP (partido, federação ou coligação) indeferido, com pedido já julgado pela Justiça Eleitoral. Falecido: Candidatura com registro cancelado pela Justiça Eleitoral logo após a comprovação do falecimento.

Candidatura com registro cancelado pela Justiça Eleitoral logo após a comprovação do falecimento. Não conhecimento do pedido: Pedido de registro que não preenche os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação, conforme decisão já proferida pela Justiça Eleitoral.

Pedido de registro que não preenche os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação, conforme decisão já proferida pela Justiça Eleitoral. Renúncia: Candidatura para a qual foi apresentada desistência e cuja renúncia já se encontra homologada pela Justiça Eleitoral.

No dia da eleição, você pode conferir a apuração das Eleições 2024 em tempo real no UOL.

Este conteúdo foi gerado pelo sistema de produção automatizada de notícias do UOL e revisado pela redação antes de ser publicado.