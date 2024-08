Dois Vizinhos (PR): veja lista de candidatos a vereador nas Eleições 2024

Dois Vizinhos (PR): os eleitores da cidade vão às urnas nas Eleições 2024 para definir quem serão os vereadores que ocuparão a Câmara Municipal pelos próximos quatro anos entre os candidatos ao cargo. A votação acontece no dia 6 de outubro.

Eleito pelo sistema proporcional, o vereador é considerado a ligação entre o governo e o povo e tem a função de fiscalizar os prefeitos e aprovar leis para serem aplicadas nos municípios. Os candidatos vencedores cumprirão mandato de 2025 a 2028.

Abaixo você pode ver a lista de candidatos com o respectivo número e partido, além da situação da candidatura no momento de publicação do texto. A lista será atualizada semanalmente com a mais recente informação do status da candidatura no TSE.

Dois Vizinhos (PR): veja lista completa de candidatos a vereador em 2024

Adilson Rosa - 45555 - PSDB - Aguardando Julgamento

Adriana Henz - 15333 - MDB - Aguardando Julgamento

Alberto Coan - 45145 - PSDB - Aguardando Julgamento

Aline Constantino - 22522 - PL - Aguardando Julgamento

Ana Nunes Cavalheiro - 44777 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Anderson Gonçalves - 45160 - PSDB - Aguardando Julgamento

Andrei Tartari - 40456 - PSB - Aguardando Julgamento

Antunes - 22224 - PL - Aguardando Julgamento

Ari Gonçalves - 10456 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Augusto do Liborio Tirivão - 70111 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Bino Lorenzett - 45111 - PSDB - Aguardando Julgamento

Bodinho do Galo - 45678 - PSDB - Aguardando Julgamento

Bonissoni - 11100 - PP - Aguardando Julgamento

Bugrinho Litro - 70567 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Camila Gregolin - 70100 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Carijó - 11999 - PP - Aguardando Julgamento

Carlos Mangini - 11111 - PP - Aguardando Julgamento

Cattani - 15963 - MDB - Aguardando Julgamento

Chicão Dal Agnol - 11234 - PP - Aguardando Julgamento

Chico Peretto - 44444 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Clair Fernandes - 44470 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Cleusa Blasius - 77666 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Dani Pato - 11555 - PP - Aguardando Julgamento

Dani Vieira - 70227 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Daniel Avila - 70077 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Deoclecio Dal Agnol Bolica - 15555 - MDB - Aguardando Julgamento

Dida Santiago - 70888 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Dinarte - 13333 - PT - Aguardando Julgamento

Diretor Edilson - 55678 - PSD - Aguardando Julgamento

Dr Israel - 13123 - PT - Aguardando Julgamento

Dr Jeferson do Galo - 40400 - PSB - Aguardando Julgamento

Dr Paulo Couto - 15015 - MDB - Aguardando Julgamento

Dr William de Paris - 10320 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Dr. Benini Junior - 44000 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Eufrasia - 22345 - PL - Aguardando Julgamento

Eva - 13456 - PT - Aguardando Julgamento

Fabinho Gaspar - 77777 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Felipe Mariano - 44888 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Felix do Hospital - 45123 - PSDB - Aguardando Julgamento

Foguinho - 40777 - PSB - Aguardando Julgamento

Guilherme Latreille - 77007 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Isaac Martins - 22456 - PL - Aguardando Julgamento

Jair Cadeirante - 22222 - PL - Aguardando Julgamento

Jair Moto Taxi - 70333 - AVANTE - Aguardando Julgamento

João da Concrevalle - 77555 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Joce Rotta - 15789 - MDB - Aguardando Julgamento

Jones Rezena Caruncho - 77537 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Juares P. Guiar - 44600 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Juarez Alberton - 55125 - PSD - Aguardando Julgamento

Karise - 22122 - PL - Aguardando Julgamento

Kike - 22100 - PL - Aguardando Julgamento

Lucas Pimentel - 55555 - PSD - Aguardando Julgamento

Lucelia Assistente Social - 13613 - PT - Aguardando Julgamento

Mano Boaretto - 10123 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Marcelo Velasco - 44111 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Marcos Nanico - 10345 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Maria Marli - 13213 - PT - Aguardando Julgamento

Mariana Ricci - 40622 - PSB - Aguardando Julgamento

Mariane Pinzon - 10010 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Marilene da Farmácia - 45789 - PSDB - Aguardando Julgamento

Marilene Durval Albino Lima - 44364 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Maurita Batista - 55568 - PSD - Aguardando Julgamento

Mecânico Biancato - 22111 - PL - Aguardando Julgamento

Mesquita Amigo do Povo - 70000 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Mezzomo - 15300 - MDB - Aguardando Julgamento

Miguel Montevanello - 11000 - PP - Aguardando Julgamento

Neguinho do Cartório - 77123 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Neguinho Leão - 11222 - PP - Aguardando Julgamento

Neide - 15222 - MDB - Aguardando Julgamento

Neiva Capelett - 44999 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Neuza de Godois Beiçola - 10225 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Nezio Schimit - 55106 - PSD - Aguardando Julgamento

Nilton Tega - 10000 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Nino - 13000 - PT - Aguardando Julgamento

Niquinho Embalos da Noite - 55010 - PSD - Aguardando Julgamento

Padilha Taxista - 45456 - PSDB - Aguardando Julgamento

Paulo da Veiga - 44172 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Pedrão Chaveiro - 22777 - PL - Aguardando Julgamento

Pinoquio - 11444 - PP - Aguardando Julgamento

Professor Douglas - 40123 - PSB - Aguardando Julgamento

Professor Manica - 45444 - PSDB - Aguardando Julgamento

Professor Neri Machado - 70123 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Professor Osmar Camargo - 10160 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Professora Alcioni - 55123 - PSD - Aguardando Julgamento

Professora Cláudia - 13663 - PT - Aguardando Julgamento

Professora Márcia - 10100 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Professora Maria Helena - 13013 - PT - Aguardando Julgamento

Professora Nice Nicolodi - 11678 - PP - Aguardando Julgamento

Professora Silvana - 11011 - PP - Aguardando Julgamento

Rafael Amadei - 40444 - PSB - Aguardando Julgamento

Roni do Prado - 55160 - PSD - Aguardando Julgamento

Rosangela - 22123 - PL - Aguardando Julgamento

Sandra da Saude - 44123 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Sandro Brunn - 15123 - MDB - Aguardando Julgamento

Shirley Ronsani - 45333 - PSDB - Aguardando Julgamento

Sil da Educação - 11411 - PP - Aguardando Julgamento

Silvane Chagas - 55193 - PSD - Aguardando Julgamento

Silvane de Souza - 77333 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Silvonei da Metalúrgica - 70555 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Sirlei Ramos - 70007 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Soeli da Enfermagem - 77000 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Sônia Sutil - 45222 - PSDB - Aguardando Julgamento

Tania Spiassi - 40999 - PSB - Aguardando Julgamento

Tatiane Leal - 70700 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Tiago Pizato - 44088 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Tio Ale - 11123 - PP - Aguardando Julgamento

Udilar - 13777 - PT - Aguardando Julgamento

Vagner Sutil - 77227 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Valmir - 13113 - PT - Aguardando Julgamento

Viviane Lima - 45777 - PSDB - Aguardando Julgamento

(*) Os dados dos candidatos respectivos aos nomes e números de urna, partidos e situação da candidatura foram extraídos do portal de Divulgação de Candidaturas e Contas do TSE no dia 21/08/2024, às 13h47.

O que significa cada situação de candidatura:

Aguardando julgamento: Candidatura cujo o pedido ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral.

Candidatura cujo o pedido ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral. Cancelado com recurso: Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Cassado com recurso: Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Deferido: Candidatura regular, com dados e documentação completos, que atendeu aos requisitos para concorrer e cujo pedido já foi julgado pela Justiça Eleitoral.

Candidatura regular, com dados e documentação completos, que atendeu aos requisitos para concorrer e cujo pedido já foi julgado pela Justiça Eleitoral. Deferido com recurso: Candidatura regular e com pedido de registro julgado deferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura regular e com pedido de registro julgado deferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Indeferido com recurso: Candidatura não regular e com pedido de registro julgado indeferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura não regular e com pedido de registro julgado indeferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Pedido não conhecido com recurso: Candidatura cujo pedido de registro não foi conhecido por não ter preenchido os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação; no entanto há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura cujo pedido de registro não foi conhecido por não ter preenchido os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação; no entanto há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Pendente de julgamento: Candidatura cujo pedido inicial ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral, inclusive em decorrência de substituição da candidatura ou anulação de convenção, mas concorre ao pleito e consta da urna eletrônica.

Candidatura cujo pedido inicial ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral, inclusive em decorrência de substituição da candidatura ou anulação de convenção, mas concorre ao pleito e consta da urna eletrônica. Cancelado: Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido.

Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido. Cassado: Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma.

Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma. Indeferido: Candidatura que não reuniu as condições necessárias para o deferimento do pedido de registro ou que está vinculado a DRAP (partido, federação ou coligação) indeferido, com pedido já julgado pela Justiça Eleitoral.

Candidatura que não reuniu as condições necessárias para o deferimento do pedido de registro ou que está vinculado a DRAP (partido, federação ou coligação) indeferido, com pedido já julgado pela Justiça Eleitoral. Falecido: Candidatura com registro cancelado pela Justiça Eleitoral logo após a comprovação do falecimento.

Candidatura com registro cancelado pela Justiça Eleitoral logo após a comprovação do falecimento. Não conhecimento do pedido: Pedido de registro que não preenche os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação, conforme decisão já proferida pela Justiça Eleitoral.

Pedido de registro que não preenche os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação, conforme decisão já proferida pela Justiça Eleitoral. Renúncia: Candidatura para a qual foi apresentada desistência e cuja renúncia já se encontra homologada pela Justiça Eleitoral.

No dia da eleição, você pode conferir a apuração das Eleições 2024 em tempo real no UOL.

Este conteúdo foi gerado pelo sistema de produção automatizada de notícias do UOL e revisado pela redação antes de ser publicado.