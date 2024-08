Curiúva (PR): veja lista de candidatos a vereador nas Eleições 2024

Curiúva (PR): os eleitores da cidade vão às urnas nas Eleições 2024 para definir quem serão os vereadores que ocuparão a Câmara Municipal pelos próximos quatro anos entre os candidatos ao cargo. A votação acontece no dia 6 de outubro.

Eleito pelo sistema proporcional, o vereador é considerado a ligação entre o governo e o povo e tem a função de fiscalizar os prefeitos e aprovar leis para serem aplicadas nos municípios. Os candidatos vencedores cumprirão mandato de 2025 a 2028.

Abaixo você pode ver a lista de candidatos com o respectivo número e partido, além da situação da candidatura no momento de publicação do texto. A lista será atualizada semanalmente com a mais recente informação do status da candidatura no TSE.

Curiúva (PR): veja lista completa de candidatos a vereador em 2024

Adelmo Casimiro - 15964 - MDB - Aguardando Julgamento

Ademilson Vaz Projeto Social - 20444 - PODE - Aguardando Julgamento

Adevir Lopes - 55025 - PSD - Aguardando Julgamento

Adriano Felisberto Cabeleira - 22999 - PL - Aguardando Julgamento

Alaiz do Taboao - 11123 - PP - Aguardando Julgamento

Alisson Caetano - 15111 - MDB - Aguardando Julgamento

Alisson Vitinho - 10333 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Amadeu Bicudo - 15236 - MDB - Aguardando Julgamento

Anderson Carriel - 22291 - PL - Aguardando Julgamento

Andrea Oliveira - 10000 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Andreinha da Vila - 45125 - PSDB - Aguardando Julgamento

Angélica do Bigua - 15222 - MDB - Aguardando Julgamento

Babil - 40123 - PSB - Aguardando Julgamento

Bel do Alecrim - 43333 - PV - Aguardando Julgamento

Cabo Marcelo - 10555 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Calzinho - 45560 - PSDB - Aguardando Julgamento

Canaã do Alecrim - 22220 - PL - Aguardando Julgamento

Caroline Lira - 20000 - PODE - Aguardando Julgamento

Catica - 45111 - PSDB - Aguardando Julgamento

Cecília do Requinte - 11611 - PP - Aguardando Julgamento

Célia Machado - 20777 - PODE - Aguardando Julgamento

Cesar do Saulo - 43555 - PV - Aguardando Julgamento

Claudete Assunção - 45123 - PSDB - Aguardando Julgamento

Cleverson do Joel - 13113 - PT - Aguardando Julgamento

Clodoaldo Medeiros - 40133 - PSB - Aguardando Julgamento

Denilza Mainardes - 55344 - PSD - Aguardando Julgamento

Diego da Funerária Fênix - 10911 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Dinei do Taboão - 13333 - PT - Aguardando Julgamento

Diogo do Alecrim - 20456 - PODE - Aguardando Julgamento

Dirceu Lobisomem - 55555 - PSD - Aguardando Julgamento

Doralice Enfermeira - 40456 - PSB - Aguardando Julgamento

Douglão - 10190 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Douglas Delfino - 45678 - PSDB - Aguardando Julgamento

Fernando do Gás - 11222 - PP - Aguardando Julgamento

Gil do Naia - 11111 - PP - Aguardando Julgamento

Gilson de Souza - 45456 - PSDB - Aguardando Julgamento

Iran da Radio - 40789 - PSB - Aguardando Julgamento

Irmão Claudionor - 15112 - MDB - Aguardando Julgamento

Irmão Rogerinho - 20222 - PODE - Aguardando Julgamento

Jair Miranda - 45610 - PSDB - Aguardando Julgamento

Jê do Terceirão - 15345 - MDB - Aguardando Julgamento

Jéssica Arruda - 40404 - PSB - Aguardando Julgamento

João Guarana - 22123 - PL - Aguardando Julgamento

Jorginho do Taboão - 40000 - PSB - Aguardando Julgamento

Ju França - 55000 - PSD - Aguardando Julgamento

Juraci Cabeludo - 22222 - PL - Aguardando Julgamento

Kamem - 15015 - MDB - Aguardando Julgamento

Kely Atuatti - 43123 - PV - Aguardando Julgamento

Lais do Salão - 43043 - PV - Aguardando Julgamento

Lúcia do Caete Velho - 10141 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Luiz Alfredo - 55333 - PSD - Aguardando Julgamento

Lula do Alecrim - 20101 - PODE - Aguardando Julgamento

Maria Emilia Mila - 40777 - PSB - Aguardando Julgamento

Michele Bittar - 55123 - PSD - Aguardando Julgamento

Milson do Nori - 55125 - PSD - Aguardando Julgamento

Mirian Carneiro - 22055 - PL - Aguardando Julgamento

Nilceia Queiroz - 13013 - PT - Aguardando Julgamento

Oriel Montador de Moveis - 22172 - PL - Aguardando Julgamento

Oscar Cara Seca - 13456 - PT - Aguardando Julgamento

Osni Gabriel - 11444 - PP - Aguardando Julgamento

Osvaldo Zarta - 10234 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Pastor Denilson - 15123 - MDB - Aguardando Julgamento

Pastor José - 45000 - PSDB - Aguardando Julgamento

Pastor Marcelo Carvalho - 55234 - PSD - Aguardando Julgamento

Prof Ciro - 10123 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Prof Vilson - 55612 - PSD - Aguardando Julgamento

Regiane do Café - 10572 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Ricardinho da Máquina - 45555 - PSDB - Aguardando Julgamento

Ronaldo Drea - 20555 - PODE - Aguardando Julgamento

Ronaldo Rosas - 55130 - PSD - Aguardando Julgamento

Rosangela Leite Preta - 22555 - PL - Aguardando Julgamento

Sargento Carlito - 20123 - PODE - Aguardando Julgamento

Serginho Brum - 11800 - PP - Aguardando Julgamento

Simone da Vila Rural - 20007 - PODE - Aguardando Julgamento

Simone Félix - 13123 - PT - Aguardando Julgamento

Sonia Bonin - 11777 - PP - Aguardando Julgamento

Suelen Sutil - 15555 - MDB - Aguardando Julgamento

Teresinha do Dito - 45222 - PSDB - Aguardando Julgamento

Terezinha do Bide - 40040 - PSB - Aguardando Julgamento

Tiago Muniz - 11555 - PP - Aguardando Julgamento

Tiririca - 40111 - PSB - Aguardando Julgamento

Toninho Borracheiro - 22111 - PL - Aguardando Julgamento

Val Pedroso - 11333 - PP - Aguardando Julgamento

Valderi - 20333 - PODE - Aguardando Julgamento

Valmir Eletricista - 10222 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Valmir Maciel - 43456 - PV - Aguardando Julgamento

Valnira - 22777 - PL - Aguardando Julgamento

Vando Guerreiro - 11000 - PP - Aguardando Julgamento

(*) Os dados dos candidatos respectivos aos nomes e números de urna, partidos e situação da candidatura foram extraídos do portal de Divulgação de Candidaturas e Contas do TSE no dia 21/08/2024, às 13h47.

O que significa cada situação de candidatura:

Aguardando julgamento: Candidatura cujo o pedido ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral.

Cancelado com recurso: Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Cassado com recurso: Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Deferido: Candidatura regular, com dados e documentação completos, que atendeu aos requisitos para concorrer e cujo pedido já foi julgado pela Justiça Eleitoral.

Deferido com recurso: Candidatura regular e com pedido de registro julgado deferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Indeferido com recurso: Candidatura não regular e com pedido de registro julgado indeferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Pedido não conhecido com recurso: Candidatura cujo pedido de registro não foi conhecido por não ter preenchido os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação; no entanto há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Pendente de julgamento: Candidatura cujo pedido inicial ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral, inclusive em decorrência de substituição da candidatura ou anulação de convenção, mas concorre ao pleito e consta da urna eletrônica.

Cancelado: Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido.

Cassado: Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma.

Indeferido: Candidatura que não reuniu as condições necessárias para o deferimento do pedido de registro ou que está vinculado a DRAP (partido, federação ou coligação) indeferido, com pedido já julgado pela Justiça Eleitoral.

Falecido: Candidatura com registro cancelado pela Justiça Eleitoral logo após a comprovação do falecimento.

Não conhecimento do pedido: Pedido de registro que não preenche os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação, conforme decisão já proferida pela Justiça Eleitoral.

Renúncia: Candidatura para a qual foi apresentada desistência e cuja renúncia já se encontra homologada pela Justiça Eleitoral.

No dia da eleição, você pode conferir a apuração das Eleições 2024 em tempo real no UOL.

