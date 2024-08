Castro (PR): veja lista de candidatos a vereador nas Eleições 2024

Castro (PR): os eleitores da cidade vão às urnas nas Eleições 2024 para definir quem serão os vereadores que ocuparão a Câmara Municipal pelos próximos quatro anos entre os candidatos ao cargo. A votação acontece no dia 6 de outubro.

Eleito pelo sistema proporcional, o vereador é considerado a ligação entre o governo e o povo e tem a função de fiscalizar os prefeitos e aprovar leis para serem aplicadas nos municípios. Os candidatos vencedores cumprirão mandato de 2025 a 2028.

Abaixo você pode ver a lista de candidatos com o respectivo número e partido, além da situação da candidatura no momento de publicação do texto. A lista será atualizada semanalmente com a mais recente informação do status da candidatura no TSE.

Castro (PR): veja lista completa de candidatos a vereador em 2024

Acir Ribeiro - 10234 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Adelson Marchel Mainardes - 44010 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Adenir Aparecida - 15766 - MDB - Aguardando Julgamento

Adriano Roberto - 55333 - PSD - Aguardando Julgamento

Altamir Meira - 13456 - PT - Aguardando Julgamento

Amarildo Ferreira - 22333 - PL - Aguardando Julgamento

Ana Maria Prestes - 55777 - PSD - Aguardando Julgamento

Andrea Franco - 43333 - PV - Aguardando Julgamento

Ângela Amaral - 10010 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Antonio Carlos - 11800 - PP - Aguardando Julgamento

Atanasio Greskiv - 15100 - MDB - Aguardando Julgamento

Atila Fadel - 11222 - PP - Aguardando Julgamento

Baby - 70113 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Baia do Postinho - 23023 - CIDADANIA - Aguardando Julgamento

Baianinha Elenir Marques - 20222 - PODE - Aguardando Julgamento

Baiano - 10555 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Benzedo - 55153 - PSD - Aguardando Julgamento

Bruno Plovas - 44444 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Cabo Pinheiro - 25190 - PRD - Aguardando Julgamento

Calmon Lima - 11333 - PP - Aguardando Julgamento

Carla Barreto - 25123 - PRD - Aguardando Julgamento

Carlinho Sheneider - 10404 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Carlinhos Tik - 22225 - PL - Aguardando Julgamento

Carlos Passos - 20888 - PODE - Aguardando Julgamento

Carol Barros - 10123 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Cecilia Fierek - 20100 - PODE - Aguardando Julgamento

Cezar do Povo - 10444 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Chico da Farmacia - 70555 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Chucale Ilton - 44000 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Claudio Luiz - 23444 - CIDADANIA - Aguardando Julgamento

Cleide Agostinho - 25555 - PRD - Aguardando Julgamento

Daniel Xavier - 23123 - CIDADANIA - Aguardando Julgamento

Deamiro - 43456 - PV - Aguardando Julgamento

Dhann Carllos - 43043 - PV - Aguardando Julgamento

Dialindo - 25456 - PRD - Aguardando Julgamento

Dr Aldori - 25777 - PRD - Aguardando Julgamento

Dr Maycon - 20007 - PODE - Aguardando Julgamento

Dr Paulo Nuno Nocera - 22777 - PL - Aguardando Julgamento

Dra Dulce Maria - 70456 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Ecleisson Bueno - 70123 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Edna - 11055 - PP - Aguardando Julgamento

Édna de Fátima Guera - 44377 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Edna Mendes - 22119 - PL - Aguardando Julgamento

Edson Menarim - 22222 - PL - Aguardando Julgamento

Elder Galetto - 22000 - PL - Aguardando Julgamento

Elisemeri Teixeira - 15167 - MDB - Aguardando Julgamento

Eliseu Teixeira - 70125 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Enemias Bueno - 70444 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Eurico - 25110 - PRD - Aguardando Julgamento

Everaldo - 15000 - MDB - Aguardando Julgamento

Fatima - 70000 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Gaucho Lima - 23942 - CIDADANIA - Aguardando Julgamento

Gerson Sutil - 55455 - PSD - Aguardando Julgamento

Gislaine Felix - 22111 - PL - Aguardando Julgamento

Guilherme Mierlo - 20777 - PODE - Aguardando Julgamento

Ines Rodokievitz - 15517 - MDB - Aguardando Julgamento

Investigador Pedro - 11500 - PP - Aguardando Julgamento

Investigador Ricardo - 55555 - PSD - Aguardando Julgamento

Jackson - 10100 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Jamanta - 10111 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Jhonnathan Flugel - 10200 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Joanin Eve Pissaia - 10001 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Joao Ceara - 13013 - PT - Aguardando Julgamento

Joel Fadel - 55000 - PSD - Aguardando Julgamento

Joel Gomes - 70051 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Joel Zeca - 22456 - PL - Aguardando Julgamento

Jose Aparecido - 15680 - MDB - Aguardando Julgamento

Jovenil - 20000 - PODE - Aguardando Julgamento

Juliana Polistchuk - 25500 - PRD - Aguardando Julgamento

Larocca Cervejinha - 15706 - MDB - Aguardando Julgamento

Leandro Eletrecista - 23500 - CIDADANIA - Aguardando Julgamento

Leila Lima - 15015 - MDB - Aguardando Julgamento

Levi - 25244 - PRD - Aguardando Julgamento

Lourival Donato - 11123 - PP - Aguardando Julgamento

Luciane Barreto - 25090 - PRD - Aguardando Julgamento

Luizinho Iankk - 23333 - CIDADANIA - Aguardando Julgamento

Mandioca do Taxi - 20999 - PODE - Aguardando Julgamento

Marcelo Multiagro - 55888 - PSD - Aguardando Julgamento

Marcio Chechelaky - 20444 - PODE - Aguardando Julgamento

Maria Cristina - 20917 - PODE - Aguardando Julgamento

Maria Roseli Ss Kachineski - 11121 - PP - Aguardando Julgamento

Marianne Urbanski - 55010 - PSD - Aguardando Julgamento

Marilane - 15222 - MDB - Aguardando Julgamento

Mauricio Kusdra - 43000 - PV - Aguardando Julgamento

Mayka Wogue - 13113 - PT - Aguardando Julgamento

Michele do Pet - 55827 - PSD - Aguardando Julgamento

Michely - 23555 - CIDADANIA - Aguardando Julgamento

Miraci Lisboa Machado - 10110 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Mirinho - 15999 - MDB - Aguardando Julgamento

Moises da Silva - 22010 - PL - Aguardando Julgamento

Nilsao - 25678 - PRD - Aguardando Julgamento

Nilson Mesquita - 70177 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Nilton Pintor - 13500 - PT - Aguardando Julgamento

Nyckson Zanatha - 20123 - PODE - Aguardando Julgamento

Pailon Chopeck - 20555 - PODE - Aguardando Julgamento

Pandorff - 11000 - PP - Aguardando Julgamento

Pastor Carlos - 13000 - PT - Aguardando Julgamento

Pastor Edvaldo - 25223 - PRD - Aguardando Julgamento

Pastor Genilson Gege - 20057 - PODE - Aguardando Julgamento

Pastora Daiane - 20125 - PODE - Aguardando Julgamento

Patricia Cordeiro - 13613 - PT - Aguardando Julgamento

Patricia Machado - 43001 - PV - Aguardando Julgamento

Paulinho Farias - 15555 - MDB - Aguardando Julgamento

Paulo Castro - 23222 - CIDADANIA - Aguardando Julgamento

Paulo Lagarto - 23456 - CIDADANIA - Aguardando Julgamento

Policial Allan Mitsuo - 11190 - PP - Aguardando Julgamento

Prof Joao Paulo - 10222 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Prof Marcio - 15123 - MDB - Aguardando Julgamento

Prof Suzane - 70152 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Professor Kleber - 22444 - PL - Aguardando Julgamento

Professora Dinacir - 10000 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Professora Marina - 20002 - PODE - Aguardando Julgamento

Professora Roseli - 22555 - PL - Aguardando Julgamento

Puju - 70333 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Rafael Rabbers - 70222 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Rosmar Moreira - 55444 - PSD - Aguardando Julgamento

Sandrao - 25000 - PRD - Aguardando Julgamento

Sandy - 55666 - PSD - Aguardando Julgamento

Sara - 55111 - PSD - Aguardando Julgamento

Sargento Ailton Paraguai - 22100 - PL - Aguardando Julgamento

Silmara da Banca - 23549 - CIDADANIA - Aguardando Julgamento

Sirlei - 15333 - MDB - Aguardando Julgamento

Tati - 22022 - PL - Aguardando Julgamento

Tatiane Leal - 25025 - PRD - Aguardando Julgamento

Thiago Pistola - 70777 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Tio Miro - 11118 - PP - Aguardando Julgamento

Tony Cristiano de Freitas - 55678 - PSD - Aguardando Julgamento

Turco Malvado - 44567 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Valengao - 70789 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Wanderlei Silva - 25234 - PRD - Aguardando Julgamento

Zé da Cuia - 11111 - PP - Aguardando Julgamento

Zé do Busao - 43123 - PV - Aguardando Julgamento

Zé Nocera - 55123 - PSD - Aguardando Julgamento

Zelia - 11444 - PP - Aguardando Julgamento

Zélia Meister - 44610 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Zezao - 15133 - MDB - Aguardando Julgamento

Zula - 11112 - PP - Aguardando Julgamento

(*) Os dados dos candidatos respectivos aos nomes e números de urna, partidos e situação da candidatura foram extraídos do portal de Divulgação de Candidaturas e Contas do TSE no dia 21/08/2024, às 13h47.

O que significa cada situação de candidatura:

Aguardando julgamento: Candidatura cujo o pedido ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral.

Candidatura cujo o pedido ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral. Cancelado com recurso: Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Cassado com recurso: Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Deferido: Candidatura regular, com dados e documentação completos, que atendeu aos requisitos para concorrer e cujo pedido já foi julgado pela Justiça Eleitoral.

Candidatura regular, com dados e documentação completos, que atendeu aos requisitos para concorrer e cujo pedido já foi julgado pela Justiça Eleitoral. Deferido com recurso: Candidatura regular e com pedido de registro julgado deferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura regular e com pedido de registro julgado deferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Indeferido com recurso: Candidatura não regular e com pedido de registro julgado indeferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura não regular e com pedido de registro julgado indeferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Pedido não conhecido com recurso: Candidatura cujo pedido de registro não foi conhecido por não ter preenchido os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação; no entanto há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura cujo pedido de registro não foi conhecido por não ter preenchido os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação; no entanto há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Pendente de julgamento: Candidatura cujo pedido inicial ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral, inclusive em decorrência de substituição da candidatura ou anulação de convenção, mas concorre ao pleito e consta da urna eletrônica.

Candidatura cujo pedido inicial ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral, inclusive em decorrência de substituição da candidatura ou anulação de convenção, mas concorre ao pleito e consta da urna eletrônica. Cancelado: Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido.

Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido. Cassado: Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma.

Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma. Indeferido: Candidatura que não reuniu as condições necessárias para o deferimento do pedido de registro ou que está vinculado a DRAP (partido, federação ou coligação) indeferido, com pedido já julgado pela Justiça Eleitoral.

Candidatura que não reuniu as condições necessárias para o deferimento do pedido de registro ou que está vinculado a DRAP (partido, federação ou coligação) indeferido, com pedido já julgado pela Justiça Eleitoral. Falecido: Candidatura com registro cancelado pela Justiça Eleitoral logo após a comprovação do falecimento.

Candidatura com registro cancelado pela Justiça Eleitoral logo após a comprovação do falecimento. Não conhecimento do pedido: Pedido de registro que não preenche os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação, conforme decisão já proferida pela Justiça Eleitoral.

Pedido de registro que não preenche os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação, conforme decisão já proferida pela Justiça Eleitoral. Renúncia: Candidatura para a qual foi apresentada desistência e cuja renúncia já se encontra homologada pela Justiça Eleitoral.

