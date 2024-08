Carpina (PE): veja lista de candidatos a vereador nas Eleições 2024

Carpina (PE): os eleitores da cidade vão às urnas nas Eleições 2024 para definir quem serão os vereadores que ocuparão a Câmara Municipal pelos próximos quatro anos entre os candidatos ao cargo. A votação acontece no dia 6 de outubro.

Eleito pelo sistema proporcional, o vereador é considerado a ligação entre o governo e o povo e tem a função de fiscalizar os prefeitos e aprovar leis para serem aplicadas nos municípios. Os candidatos vencedores cumprirão mandato de 2025 a 2028.

Abaixo você pode ver a lista de candidatos com o respectivo número e partido, além da situação da candidatura no momento de publicação do texto. A lista será atualizada semanalmente com a mais recente informação do status da candidatura no TSE.

Carpina (PE): veja lista completa de candidatos a vereador em 2024

Alcides Secretário do Povo - 25555 - PRD - Aguardando Julgamento

Aldo Ferreiro - 44456 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Aldo Moto Taxi - 44000 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Alex do Povo - 20456 - PODE - Aguardando Julgamento

Alex Enfermeiro - 10777 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Amiga Dapaz - 20555 - PODE - Aguardando Julgamento

Ananias da Saúde - 27222 - DC - Aguardando Julgamento

André Demétrio - 22000 - PL - Aguardando Julgamento

Arta Júnior - 10789 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Arthur Wanuster - 12000 - PDT - Aguardando Julgamento

Beatriz Nutricionista - 55180 - PSD - Aguardando Julgamento

Betânia Cabeleireira - 55777 - PSD - Aguardando Julgamento

Betania Santiago - 44140 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Branco Willis - 15222 - MDB - Aguardando Julgamento

Breno Holder - 30300 - NOVO - Aguardando Julgamento

Bruno Rafael - 30000 - NOVO - Aguardando Julgamento

Cara Larga - 40200 - PSB - Aguardando Julgamento

Carminha Preta - 40140 - PSB - Aguardando Julgamento

Cássia do Moinho - 15555 - MDB - Aguardando Julgamento

Cecília do Pt - 13613 - PT - Aguardando Julgamento

Cel Barbosa - 13333 - PT - Aguardando Julgamento

César da Juventude - 15715 - MDB - Aguardando Julgamento

Chic do Camarão - 22100 - PL - Aguardando Julgamento

Cícero de Aparecida - 10123 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Claudinete - 44044 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Claudio dos Pasteis - 33445 - MOBILIZA - Aguardando Julgamento

Claudio Santana - 22555 - PL - Aguardando Julgamento

Cocada Moto Táxi - 13222 - PT - Aguardando Julgamento

Coquinha Lanches - 27111 - DC - Aguardando Julgamento

Cris Vieira - 12421 - PDT - Aguardando Julgamento

Dandoca - 10197 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Dani - 27627 - DC - Aguardando Julgamento

Dani Correia - 33218 - MOBILIZA - Aguardando Julgamento

Danieli Farias - 25120 - PRD - Aguardando Julgamento

Debora Herculano - 27999 - DC - Aguardando Julgamento

Del do Povo - 50123 - PSOL - Aguardando Julgamento

Demir - 40123 - PSB - Aguardando Julgamento

Denise Lima - 22122 - PL - Aguardando Julgamento

Dico do Caldo de Cana - 22333 - PL - Aguardando Julgamento

Diogo dos Pintos - 30222 - NOVO - Aguardando Julgamento

Djalma da Água - 33222 - MOBILIZA - Aguardando Julgamento

Djalma da Luz - 27000 - DC - Aguardando Julgamento

Dr Fernando Augusto - 25111 - PRD - Aguardando Julgamento

Dr Paulo Fernando - 45555 - PSDB - Aguardando Julgamento

Dr Wagner - 50555 - PSOL - Aguardando Julgamento

Dra Angela Lopes - 45678 - PSDB - Aguardando Julgamento

Dudu - 30030 - NOVO - Aguardando Julgamento

Dudu Metralha - 27622 - DC - Aguardando Julgamento

Edite de Caramuru - 44233 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Edna Aguiar - 77111 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Edna Maria - 40111 - PSB - Aguardando Julgamento

Edy Slovic - 15000 - MDB - Aguardando Julgamento

Elaine Beatriz - 40700 - PSB - Aguardando Julgamento

Elias da Farmácia - 20220 - PODE - Aguardando Julgamento

Eliel Cardoso - 18222 - REDE - Aguardando Julgamento

Eliton Lopes - 50000 - PSOL - Aguardando Julgamento

Emerson Lopes - 25000 - PRD - Aguardando Julgamento

Erick Cantor - 25888 - PRD - Aguardando Julgamento

Esquerdinha - 55158 - PSD - Aguardando Julgamento

Fabiana do Lava Jato - 30330 - NOVO - Aguardando Julgamento

Fabinho Cell - 45345 - PSDB - Aguardando Julgamento

Fabinho da Segunda - 22190 - PL - Aguardando Julgamento

Fabio da Auto Escola - 13022 - PT - Aguardando Julgamento

Fal do Tumulto - 27555 - DC - Aguardando Julgamento

Faraó - 55222 - PSD - Aguardando Julgamento

Felipe Monteiro - 22622 - PL - Aguardando Julgamento

Felix Papa Legua - 33789 - MOBILIZA - Aguardando Julgamento

Fellype Gomes - 77000 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Fernandes Concretos - 33777 - MOBILIZA - Aguardando Julgamento

Fernando de Florestinha - 20321 - PODE - Aguardando Julgamento

Ferreirinha das Frutas - 27666 - DC - Aguardando Julgamento

G Motos - 13123 - PT - Aguardando Julgamento

Gabi Personal - 30123 - NOVO - Aguardando Julgamento

Galo Cego - 77452 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Gaspar da Ambulância - 55555 - PSD - Aguardando Julgamento

Geninho Botafire - 15200 - MDB - Aguardando Julgamento

Geo de Dedé Lanche - 25123 - PRD - Aguardando Julgamento

Gerlany do Santo Antônio - 20610 - PODE - Aguardando Julgamento

Gil do Povo - 13456 - PT - Aguardando Julgamento

Girlan - 77555 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Gisele Apaggíju - 12012 - PDT - Aguardando Julgamento

Greg do Escort - 33130 - MOBILIZA - Aguardando Julgamento

Guerreiro - 50789 - PSOL - Aguardando Julgamento

Guilherme Braz - 55550 - PSD - Aguardando Julgamento

Guilherme Filho de Lia - 33123 - MOBILIZA - Aguardando Julgamento

Gustavo Diniz - 18338 - REDE - Aguardando Julgamento

He Man - 15888 - MDB - Aguardando Julgamento

Heitor Lapa - 40400 - PSB - Aguardando Julgamento

Igor do Preparatório - 20777 - PODE - Aguardando Julgamento

Irmã Hilda - 33000 - MOBILIZA - Aguardando Julgamento

Irmã Lêda - 13160 - PT - Aguardando Julgamento

Irmã Suely - 25789 - PRD - Aguardando Julgamento

Irmão Augusto - 10888 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Irmão do Mapa - 12222 - PDT - Aguardando Julgamento

Irmão Jairo - 25222 - PRD - Aguardando Julgamento

Irmão Roberto da Saúde - 22777 - PL - Aguardando Julgamento

Irmão Samuel - 18999 - REDE - Aguardando Julgamento

Irmão Zezinho - 45222 - PSDB - Aguardando Julgamento

Ita da Oficina - 10222 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Italo de Chã do Meio - 55055 - PSD - Aguardando Julgamento

Ivaneide Seguros - 22123 - PL - Aguardando Julgamento

Ivani Tavares - 45450 - PSDB - Aguardando Julgamento

Jacaré Som - 77666 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Jaci do Moto Táxi Oo - 13555 - PT - Aguardando Julgamento

Jacy Santos - 27444 - DC - Aguardando Julgamento

Jana Santos - 44123 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Joais André - 27456 - DC - Aguardando Julgamento

João Pedro - 77777 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Joca do Bairro Novo - 30111 - NOVO - Aguardando Julgamento

Joel Lanches - 30400 - NOVO - Aguardando Julgamento

Joice do Povo - 10234 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Jorge Miguel - 15015 - MDB - Aguardando Julgamento

Josete da Saúde - 25777 - PRD - Aguardando Julgamento

Josias Buffet - 25025 - PRD - Aguardando Julgamento

Jozias Marques - 33300 - MOBILIZA - Aguardando Julgamento

Julyanne Fisioterapeuta - 18123 - REDE - Aguardando Julgamento

Juninho Sk - 40040 - PSB - Aguardando Julgamento

Júnior de Salete - 10020 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Junior do Aluminio - 44244 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Junior Malta - 77222 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Junior Pokis - 55103 - PSD - Aguardando Julgamento

Kaká de Duda - 45020 - PSDB - Aguardando Julgamento

Karol Cândido - 55789 - PSD - Aguardando Julgamento

Kaylane Patrício - 45005 - PSDB - Aguardando Julgamento

Kellvyn de Florestinha - 77045 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Kiki Animações - 25005 - PRD - Aguardando Julgamento

Laércio Cardoso - 55123 - PSD - Aguardando Julgamento

Lane Martins - 12333 - PDT - Aguardando Julgamento

Laudjá Bandeira - 18444 - REDE - Aguardando Julgamento

Leandro Augusto - 10444 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Leandro Wanderley - 45456 - PSDB - Aguardando Julgamento

Lelé Mecânico - 25200 - PRD - Aguardando Julgamento

Léo da Saúde - 33999 - MOBILIZA - Aguardando Julgamento

Leo Dajegga - 30800 - NOVO - Aguardando Julgamento

Léo Fontes - 22500 - PL - Aguardando Julgamento

Luana Curativos - 30500 - NOVO - Aguardando Julgamento

Lúcia Mara - 18000 - REDE - Aguardando Julgamento

Luciano Barbeiro - 44777 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Maestro Zito - 10010 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Maia do Mercado - 44644 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Manasses Amâncio - 20444 - PODE - Aguardando Julgamento

Manasses Rocha - 13133 - PT - Aguardando Julgamento

Manu Lapa - 45123 - PSDB - Aguardando Julgamento

Marcelo Ferreiro - 10456 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Marcinho do Pastel - 45300 - PSDB - Aguardando Julgamento

Marcio Pivô - 27654 - DC - Aguardando Julgamento

Marcio Serralheiro - 50999 - PSOL - Aguardando Julgamento

Marcone Faustino - 20020 - PODE - Aguardando Julgamento

Marcos do Pinguim - 44255 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Marcos Felix - 40033 - PSB - Aguardando Julgamento

Marilia Lapa - 40100 - PSB - Aguardando Julgamento

Martins do Sindicato - 13000 - PT - Aguardando Julgamento

Mauro Fogo - 33023 - MOBILIZA - Aguardando Julgamento

Mayara de Moisés - 20100 - PODE - Aguardando Julgamento

Mesac da Sky - 30777 - NOVO - Aguardando Julgamento

Messias da Água - 15678 - MDB - Aguardando Julgamento

Michele Karla - 77121 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

MIMI das Três Marias - 12345 - PDT - Aguardando Julgamento

Mira de Severo - 33333 - MOBILIZA - Aguardando Julgamento

Miriam Moreno - 77999 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Moacir Morais - 77621 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Momô Ferragem - 12025 - PDT - Aguardando Julgamento

Mônica do Gesso - 15456 - MDB - Aguardando Julgamento

Nal Bebidas - 27888 - DC - Aguardando Julgamento

Naninho - 27234 - DC - Aguardando Julgamento

Neco da Kombi - 77123 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Nelson Bolsonaro - 22222 - PL - Aguardando Julgamento

Neto da Luz - 15333 - MDB - Aguardando Julgamento

Neto de Kakai - 20222 - PODE - Aguardando Julgamento

Nice das Tabocas - 27333 - DC - Aguardando Julgamento

Nonô Amorim - 13013 - PT - Aguardando Julgamento

Painho do Povo - 10000 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Pastora Haide - 40222 - PSB - Aguardando Julgamento

Paulo Colt - 33322 - MOBILIZA - Aguardando Julgamento

Paulo Morais - 40555 - PSB - Aguardando Julgamento

Paulo Zen - 45777 - PSDB - Aguardando Julgamento

Pê Guerra - 45622 - PSDB - Aguardando Julgamento

Pedrinho de Mozart - 44566 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Pedro Galego - 30999 - NOVO - Aguardando Julgamento

Pequeno da Oficina - 45065 - PSDB - Aguardando Julgamento

Peta do Kwai - 13444 - PT - Aguardando Julgamento

Pitico das Três Marias - 30130 - NOVO - Aguardando Julgamento

Pitota Bastos - 22456 - PL - Aguardando Julgamento

Preto do Ipsep - 15123 - MDB - Aguardando Julgamento

Primo - 27567 - DC - Aguardando Julgamento

Professor Mica Fontes - 15789 - MDB - Aguardando Julgamento

Professora Ana - 13666 - PT - Aguardando Julgamento

Professora Bete - 18555 - REDE - Aguardando Julgamento

Professora Inaja - 44567 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Professora Laudicéia - 30456 - NOVO - Aguardando Julgamento

Professora Mery Arruda - 13130 - PT - Aguardando Julgamento

Ramos da Água - 12444 - PDT - Aguardando Julgamento

Rayanne Lima Cantora - 30333 - NOVO - Aguardando Julgamento

Regivaldo Vado - 55234 - PSD - Aguardando Julgamento

Rei Motos - 22300 - PL - Aguardando Julgamento

Rejane Enfermeira - 20333 - PODE - Aguardando Julgamento

Renata Pelos Jovens - 15020 - MDB - Aguardando Julgamento

Ricardo Ramos - 20123 - PODE - Aguardando Julgamento

Roberto Travassos - 50111 - PSOL - Aguardando Julgamento

Rodrigo Izidoro - 20620 - PODE - Aguardando Julgamento

Rogério do Raio X - 45000 - PSDB - Aguardando Julgamento

Romário Construção - 44677 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Ronaldão - 13777 - PT - Aguardando Julgamento

Rosa Almeida - 25325 - PRD - Aguardando Julgamento

Rosália Assistente Social - 33111 - MOBILIZA - Aguardando Julgamento

Rosana Soares - 15777 - MDB - Aguardando Julgamento

Rute do Povo - 77888 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Sabrina Tereza - 40444 - PSB - Aguardando Julgamento

Samara Bazilio - 20313 - PODE - Aguardando Julgamento

Sandra Corredora - 22022 - PL - Aguardando Julgamento

Sargento Miranda - 44333 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Selma Camêlo - 22111 - PL - Aguardando Julgamento

Sergio Dias - 30888 - NOVO - Aguardando Julgamento

Sidney Pessoa - 44363 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Silvio Mendes - 55000 - PSD - Aguardando Julgamento

Socorro Bezerra - 50222 - PSOL - Aguardando Julgamento

Socorro da Saúde - 10555 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Socorro das Carteirinhas - 77456 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Tania Santana - 22200 - PL - Aguardando Julgamento

Telo Mecânico - 25100 - PRD - Aguardando Julgamento

Tembu - 40456 - PSB - Aguardando Julgamento

Thiago Breno - 40610 - PSB - Aguardando Julgamento

Thiago do Camarão - 15100 - MDB - Aguardando Julgamento

Tia Lú - 40621 - PSB - Aguardando Julgamento

Tininha do Bairro Novo - 12555 - PDT - Aguardando Julgamento

Tó do Galeto - 25456 - PRD - Aguardando Julgamento

Tom Ribeiro - 10610 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Ubiratan - 40777 - PSB - Aguardando Julgamento

Valdir de Chã do Meio - 55111 - PSD - Aguardando Julgamento

Valquiria da Senzala - 10077 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Valter das Três Marias - 45045 - PSDB - Aguardando Julgamento

Vandelson Bernardo - 45888 - PSDB - Aguardando Julgamento

Vania do Bairro Novo - 18333 - REDE - Aguardando Julgamento

Véi do Ônibus - 20111 - PODE - Aguardando Julgamento

Vitória Dias - 15615 - MDB - Aguardando Julgamento

Vô Aguiar - 33456 - MOBILIZA - Aguardando Julgamento

Wanda do Povão - 13023 - PT - Aguardando Julgamento

Wedja de Bila - 27777 - DC - Aguardando Julgamento

Will Moto Taxi - 44222 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Willi Almeida - 55190 - PSD - Aguardando Julgamento

William Sargento - 18888 - REDE - Aguardando Julgamento

Williany - 77444 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Xandinho - 20000 - PODE - Aguardando Julgamento

Zefinha Amiga de Todos - 33555 - MOBILIZA - Aguardando Julgamento

Zenildo de Jó da Loja - 25600 - PRD - Aguardando Julgamento

Zezé Saúde - 55678 - PSD - Aguardando Julgamento

Zil do Vôlei - 55655 - PSD - Aguardando Julgamento

Zuleika do Gadac - 10217 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

(*) Os dados dos candidatos respectivos aos nomes e números de urna, partidos e situação da candidatura foram extraídos do portal de Divulgação de Candidaturas e Contas do TSE no dia 21/08/2024, às 13h47.

O que significa cada situação de candidatura:

Aguardando julgamento: Candidatura cujo o pedido ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral.

Candidatura cujo o pedido ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral. Cancelado com recurso: Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Cassado com recurso: Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Deferido: Candidatura regular, com dados e documentação completos, que atendeu aos requisitos para concorrer e cujo pedido já foi julgado pela Justiça Eleitoral.

Candidatura regular, com dados e documentação completos, que atendeu aos requisitos para concorrer e cujo pedido já foi julgado pela Justiça Eleitoral. Deferido com recurso: Candidatura regular e com pedido de registro julgado deferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura regular e com pedido de registro julgado deferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Indeferido com recurso: Candidatura não regular e com pedido de registro julgado indeferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura não regular e com pedido de registro julgado indeferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Pedido não conhecido com recurso: Candidatura cujo pedido de registro não foi conhecido por não ter preenchido os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação; no entanto há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura cujo pedido de registro não foi conhecido por não ter preenchido os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação; no entanto há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Pendente de julgamento: Candidatura cujo pedido inicial ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral, inclusive em decorrência de substituição da candidatura ou anulação de convenção, mas concorre ao pleito e consta da urna eletrônica.

Candidatura cujo pedido inicial ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral, inclusive em decorrência de substituição da candidatura ou anulação de convenção, mas concorre ao pleito e consta da urna eletrônica. Cancelado: Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido.

Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido. Cassado: Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma.

Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma. Indeferido: Candidatura que não reuniu as condições necessárias para o deferimento do pedido de registro ou que está vinculado a DRAP (partido, federação ou coligação) indeferido, com pedido já julgado pela Justiça Eleitoral.

Candidatura que não reuniu as condições necessárias para o deferimento do pedido de registro ou que está vinculado a DRAP (partido, federação ou coligação) indeferido, com pedido já julgado pela Justiça Eleitoral. Falecido: Candidatura com registro cancelado pela Justiça Eleitoral logo após a comprovação do falecimento.

Candidatura com registro cancelado pela Justiça Eleitoral logo após a comprovação do falecimento. Não conhecimento do pedido: Pedido de registro que não preenche os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação, conforme decisão já proferida pela Justiça Eleitoral.

Pedido de registro que não preenche os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação, conforme decisão já proferida pela Justiça Eleitoral. Renúncia: Candidatura para a qual foi apresentada desistência e cuja renúncia já se encontra homologada pela Justiça Eleitoral.

