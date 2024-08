Carambeí (PR): veja lista de candidatos a vereador nas Eleições 2024

Carambeí (PR): os eleitores da cidade vão às urnas nas Eleições 2024 para definir quem serão os vereadores que ocuparão a Câmara Municipal pelos próximos quatro anos entre os candidatos ao cargo. A votação acontece no dia 6 de outubro.

Eleito pelo sistema proporcional, o vereador é considerado a ligação entre o governo e o povo e tem a função de fiscalizar os prefeitos e aprovar leis para serem aplicadas nos municípios. Os candidatos vencedores cumprirão mandato de 2025 a 2028.

Abaixo você pode ver a lista de candidatos com o respectivo número e partido, além da situação da candidatura no momento de publicação do texto. A lista será atualizada semanalmente com a mais recente informação do status da candidatura no TSE.

Carambeí (PR): veja lista completa de candidatos a vereador em 2024

Airso Pedroso - 10123 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Airton Schipanski Sucuri - 22789 - PL - Aguardando Julgamento

Alan Fagundes - 11011 - PP - Aguardando Julgamento

Aleffe Gabriel - 22333 - PL - Deferido

Amaranto Cabelo - 20789 - PODE - Aguardando Julgamento

Amauri Móveis Usados - 20123 - PODE - Aguardando Julgamento

Ana Paula Psicanalista - 45567 - PSDB - Aguardando Julgamento

Anderson Szabo Faiska - 45123 - PSDB - Aguardando Julgamento

André Petter - 55190 - PSD - Aguardando Julgamento

Andreia Sperandio - 22222 - PL - Aguardando Julgamento

Angelita - 40456 - PSB - Aguardando Julgamento

Aninha Rochinski - 10011 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Antonio Martiliano - 45136 - PSDB - Aguardando Julgamento

Antônio Xóxa - 15000 - MDB - Aguardando Julgamento

Bel da Van - 20456 - PODE - Aguardando Julgamento

Bianca Pereira - 35000 - PMB - Aguardando Julgamento

Cabo Cleverson - 15190 - MDB - Aguardando Julgamento

Cardoso do Gas - 10555 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Carlão do Correio - 40300 - PSB - Aguardando Julgamento

Carlinhos Catanduva - 12024 - PDT - Deferido

Casimiro do Catanduva - 55888 - PSD - Aguardando Julgamento

Ceará - 12123 - PDT - Aguardando Julgamento

Celso - 35035 - PMB - Aguardando Julgamento

Celso da Mudança - 12333 - PDT - Aguardando Julgamento

Celso do Uber - 20111 - PODE - Aguardando Julgamento

Chokolate - 55678 - PSD - Aguardando Julgamento

Cido da Academia - 22111 - PL - Aguardando Julgamento

Clodomira - 40555 - PSB - Aguardando Julgamento

Cris Conselho - 15987 - MDB - Aguardando Julgamento

Denis - 11118 - PP - Aguardando Julgamento

Denise Nogueira - 12580 - PDT - Deferido

Diego Macedo - 55163 - PSD - Aguardando Julgamento

Diego Silva - 11369 - PP - Aguardando Julgamento

Dj Marcelo - 44321 - UNIÃO - Deferido

Eclaiton Bueno - 44444 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Edina do Uber - 11113 - PP - Aguardando Julgamento

Edson Uber - 12995 - PDT - Aguardando Julgamento

Eliane Diarista - 44666 - UNIÃO - Deferido

Eliezer - 35151 - PMB - Aguardando Julgamento

Elio Ratinho - 40123 - PSB - Aguardando Julgamento

Elizete Machado - 12555 - PDT - Aguardando Julgamento

Elviria Elviris - 45777 - PSDB - Aguardando Julgamento

Emerson Rodrigo - 10551 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Emerson Sheik - 15123 - MDB - Aguardando Julgamento

Evinha - 11025 - PP - Aguardando Julgamento

Fabio Mendes - 15678 - MDB - Aguardando Julgamento

Gino - 12222 - PDT - Deferido

Guilherme Rosa - 35333 - PMB - Aguardando Julgamento

Gustavo Lima Cabeça - 20000 - PODE - Aguardando Julgamento

Iaros - 11123 - PP - Aguardando Julgamento

Ilson Caninana - 22123 - PL - Aguardando Julgamento

Jairzinho do Leite - 40457 - PSB - Aguardando Julgamento

Jeffo Cabanha Horne - 15022 - MDB - Aguardando Julgamento

Jefinho - 20020 - PODE - Aguardando Julgamento

Jegue - 11777 - PP - Aguardando Julgamento

Jô Que É Joia - 45456 - PSDB - Aguardando Julgamento

João Penteado - 22555 - PL - Deferido

João Rocha - 45345 - PSDB - Aguardando Julgamento

Joel Sacolinha - 44123 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

José Ari - 40234 - PSB - Aguardando Julgamento

Julia Spinardi - 22345 - PL - Deferido

Julio Galdino - 15444 - MDB - Aguardando Julgamento

Kalunga Saúde - 22177 - PL - Aguardando Julgamento

Katja Bosch - 55777 - PSD - Aguardando Julgamento

Keila Euphrasio - 40444 - PSB - Aguardando Julgamento

Kina Joana - 10239 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Lena - 44044 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Leonai Costa - 10220 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Lourdes Machado - 35789 - PMB - Aguardando Julgamento

Luciano Baptista - 45678 - PSDB - Aguardando Julgamento

Luciano Camargo - 12777 - PDT - Aguardando Julgamento

Luiz Marcondes - 35678 - PMB - Aguardando Julgamento

Lurdes Ferreria Psicóloga - 35888 - PMB - Aguardando Julgamento

Marcelo Baniski - 35555 - PMB - Aguardando Julgamento

Marcos do Mercado - 35125 - PMB - Aguardando Julgamento

Maria Cândida Harmatiuk - 22445 - PL - Aguardando Julgamento

Maria Lara - 44553 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Marlene do Reciclado - 20132 - PODE - Aguardando Julgamento

Marli Menarim - 12577 - PDT - Aguardando Julgamento

Matheus Ventura - 22113 - PL - Aguardando Julgamento

Mauro Sergio - 10777 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Nadia Dariva - 55333 - PSD - Aguardando Julgamento

Nil do Boqueirão - 15777 - MDB - Aguardando Julgamento

Oridão de Carambei - 10100 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Paola Tarcisa - 12456 - PDT - Deferido

Paulinho - 40567 - PSB - Aguardando Julgamento

Paulo Valenga - 12345 - PDT - Aguardando Julgamento

Pedro Ivo - 11111 - PP - Aguardando Julgamento

Pêssego da Ambulância - 44222 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Petronio Pinheiro - 45000 - PSDB - Aguardando Julgamento

Polaco do Tubo - 12212 - PDT - Aguardando Julgamento

Priscilla da Funerária - 15520 - MDB - Aguardando Julgamento

Professor Deleon - 15555 - MDB - Aguardando Julgamento

Professor José Ivo - 15082 - MDB - Aguardando Julgamento

Professor Sandro - 55999 - PSD - Aguardando Julgamento

Professor Sergio - 55222 - PSD - Aguardando Julgamento

Professora Katia - 44777 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Professora Maria Esser - 55666 - PSD - Aguardando Julgamento

Raphael Schelbauer - 45333 - PSDB - Aguardando Julgamento

Ricardo O Moria - 10225 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Richardson da Silva Antunes - 20321 - PODE - Aguardando Julgamento

Roberta Marfurt - 55111 - PSD - Aguardando Julgamento

Robinho - 55055 - PSD - Aguardando Julgamento

Robson Black Cereja - 44567 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Ronaldo Antenas - 10999 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Roseli Professora - 44441 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Rosilda Ferreira da Silva - 45222 - PSDB - Aguardando Julgamento

Rosilda Reinecke - 20022 - PODE - Aguardando Julgamento

Samoel Colaço - 35123 - PMB - Aguardando Julgamento

Sandro Junior - 40999 - PSB - Aguardando Julgamento

Santos - 45555 - PSDB - Aguardando Julgamento

Sérgio Passos - 44999 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Seu Valério - 11050 - PP - Aguardando Julgamento

Sheila de Geus - 10133 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Silmara Kingeski - 45444 - PSDB - Aguardando Julgamento

Silvana Costa - 40888 - PSB - Aguardando Julgamento

Sinei do Prado - 40000 - PSB - Aguardando Julgamento

Sonia Lima - 10987 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Souza Açougueiro - 55500 - PSD - Aguardando Julgamento

Susane Biersteker Fisio - 15015 - MDB - Aguardando Julgamento

Tania Brizola Los - 35222 - PMB - Aguardando Julgamento

Thays Nunes - 20777 - PODE - Aguardando Julgamento

Thuylyan Ramos - 35111 - PMB - Aguardando Julgamento

Tiago Ianke - 22666 - PL - Aguardando Julgamento

Vanderleia Valentim - 22777 - PL - Deferido

Verônica da Educação - 40467 - PSB - Aguardando Julgamento

Zélia - 11333 - PP - Aguardando Julgamento

Zuca - 44000 - UNIÃO - Deferido

(*) Os dados dos candidatos respectivos aos nomes e números de urna, partidos e situação da candidatura foram extraídos do portal de Divulgação de Candidaturas e Contas do TSE no dia 21/08/2024, às 13h47.

O que significa cada situação de candidatura:

Aguardando julgamento: Candidatura cujo o pedido ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral.

Candidatura cujo o pedido ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral. Cancelado com recurso: Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Cassado com recurso: Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Deferido: Candidatura regular, com dados e documentação completos, que atendeu aos requisitos para concorrer e cujo pedido já foi julgado pela Justiça Eleitoral.

Candidatura regular, com dados e documentação completos, que atendeu aos requisitos para concorrer e cujo pedido já foi julgado pela Justiça Eleitoral. Deferido com recurso: Candidatura regular e com pedido de registro julgado deferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura regular e com pedido de registro julgado deferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Indeferido com recurso: Candidatura não regular e com pedido de registro julgado indeferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura não regular e com pedido de registro julgado indeferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Pedido não conhecido com recurso: Candidatura cujo pedido de registro não foi conhecido por não ter preenchido os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação; no entanto há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura cujo pedido de registro não foi conhecido por não ter preenchido os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação; no entanto há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Pendente de julgamento: Candidatura cujo pedido inicial ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral, inclusive em decorrência de substituição da candidatura ou anulação de convenção, mas concorre ao pleito e consta da urna eletrônica.

Candidatura cujo pedido inicial ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral, inclusive em decorrência de substituição da candidatura ou anulação de convenção, mas concorre ao pleito e consta da urna eletrônica. Cancelado: Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido.

Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido. Cassado: Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma.

Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma. Indeferido: Candidatura que não reuniu as condições necessárias para o deferimento do pedido de registro ou que está vinculado a DRAP (partido, federação ou coligação) indeferido, com pedido já julgado pela Justiça Eleitoral.

Candidatura que não reuniu as condições necessárias para o deferimento do pedido de registro ou que está vinculado a DRAP (partido, federação ou coligação) indeferido, com pedido já julgado pela Justiça Eleitoral. Falecido: Candidatura com registro cancelado pela Justiça Eleitoral logo após a comprovação do falecimento.

Candidatura com registro cancelado pela Justiça Eleitoral logo após a comprovação do falecimento. Não conhecimento do pedido: Pedido de registro que não preenche os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação, conforme decisão já proferida pela Justiça Eleitoral.

Pedido de registro que não preenche os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação, conforme decisão já proferida pela Justiça Eleitoral. Renúncia: Candidatura para a qual foi apresentada desistência e cuja renúncia já se encontra homologada pela Justiça Eleitoral.

