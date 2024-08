Campo Magro (PR): veja lista de candidatos a vereador nas Eleições 2024

Campo Magro (PR): os eleitores da cidade vão às urnas nas Eleições 2024 para definir quem serão os vereadores que ocuparão a Câmara Municipal pelos próximos quatro anos entre os candidatos ao cargo. A votação acontece no dia 6 de outubro.

Eleito pelo sistema proporcional, o vereador é considerado a ligação entre o governo e o povo e tem a função de fiscalizar os prefeitos e aprovar leis para serem aplicadas nos municípios. Os candidatos vencedores cumprirão mandato de 2025 a 2028.

Abaixo você pode ver a lista de candidatos com o respectivo número e partido, além da situação da candidatura no momento de publicação do texto. A lista será atualizada semanalmente com a mais recente informação do status da candidatura no TSE.

Campo Magro (PR): veja lista completa de candidatos a vereador em 2024

Adão de Cristo - 12123 - PDT - Aguardando Julgamento

Adriana da Educação - 43238 - PV - Aguardando Julgamento

Adriane Hrymak - 12013 - PDT - Aguardando Julgamento

Advogado Luis Eduardo - 15015 - MDB - Aguardando Julgamento

Agnaldo Correa - 43123 - PV - Aguardando Julgamento

Alceu da Lagoa da Pedra - 18888 - REDE - Aguardando Julgamento

Alexandre Vieira - 43000 - PV - Aguardando Julgamento

Aline Botega - 11711 - PP - Aguardando Julgamento

Amarildo Pase - 10789 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Antonio Lima - 11200 - PP - Aguardando Julgamento

Antonio Vaca - 44123 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Aparecida da Silva - 77421 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Azzolim - 23456 - CIDADANIA - Aguardando Julgamento

Baixinho - 55000 - PSD - Aguardando Julgamento

Batista Medeiros - 25222 - PRD - Aguardando Julgamento

Bete - 25025 - PRD - Aguardando Julgamento

Beto Soares - 44000 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Bruna Garcia - 12004 - PDT - Aguardando Julgamento

Camila da Motinha - 23177 - CIDADANIA - Aguardando Julgamento

Cantora Mary Santiago - 18677 - REDE - Aguardando Julgamento

Carlinhos Pilar - 23222 - CIDADANIA - Aguardando Julgamento

Carlos Bueno - 22002 - PL - Aguardando Julgamento

Carlos Eduardo Mundins - 44144 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Chicão da Nova Esperança - 13123 - PT - Aguardando Julgamento

Chicão do Viviane - 77123 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Chiquinho do Povo - 44900 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Claudio Mineiro - 25024 - PRD - Aguardando Julgamento

Contramestre Dino - 23721 - CIDADANIA - Aguardando Julgamento

Cris da Saúde - 43192 - PV - Aguardando Julgamento

Cristiano Espindola - 77000 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Cristina Balestra - 12055 - PDT - Aguardando Julgamento

Daia da Jantinha - 23999 - CIDADANIA - Aguardando Julgamento

Daniele Machado - 20222 - PODE - Aguardando Julgamento

Dario Ribas - 55333 - PSD - Aguardando Julgamento

Davi - 11078 - PP - Aguardando Julgamento

Dega - 12345 - PDT - Aguardando Julgamento

Dina Raganhan - 15789 - MDB - Aguardando Julgamento

Dinarte Neto - 11000 - PP - Aguardando Julgamento

Dona Rosa - 40590 - PSB - Aguardando Julgamento

Doutor Sérgio Leite - 11333 - PP - Aguardando Julgamento

Doutora Ana - 44044 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Dra. Ive Fernandes - 22979 - PL - Aguardando Julgamento

Drica Alves - 20321 - PODE - Aguardando Julgamento

Edina Gás do Polaco - 15000 - MDB - Aguardando Julgamento

Edinho do Pedra Chata - 10001 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Edivaldo Juninho - 15123 - MDB - Aguardando Julgamento

Edna Machado - 25777 - PRD - Aguardando Julgamento

Elly - 44212 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Everaldo do Cartório - 11111 - PP - Aguardando Julgamento

Fabiola Filha do Seu Flávio - 11777 - PP - Aguardando Julgamento

Frank Peruci - 10000 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Freitas do Restaurante - 23156 - CIDADANIA - Aguardando Julgamento

Geralda Bueno - 44601 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Gilmar Leonardi - 77677 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Giovani Dariva - 12111 - PDT - Aguardando Julgamento

Giselle Marques - 12434 - PDT - Aguardando Julgamento

Gordinho Bololo - 18175 - REDE - Aguardando Julgamento

Guioday Carlos Adriano - 18000 - REDE - Aguardando Julgamento

Hayanda Stival - 22123 - PL - Aguardando Julgamento

Hélio Favoreto - 22575 - PL - Aguardando Julgamento

Ineis do Empreendedorismo - 77755 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Irene Mathozo - 55456 - PSD - Aguardando Julgamento

Jair Pontes - 23322 - CIDADANIA - Aguardando Julgamento

Jaqueline Pereira - 13131 - PT - Aguardando Julgamento

Jean Boeges - 12150 - PDT - Aguardando Julgamento

Jeferson Lima - 25000 - PRD - Aguardando Julgamento

Jesus - 15678 - MDB - Aguardando Julgamento

Jo da Saúde - 77555 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Jô Hey - 15011 - MDB - Aguardando Julgamento

Jo Santos - 23370 - CIDADANIA - Aguardando Julgamento

Jonas Lima - 22022 - PL - Aguardando Julgamento

Joselaine Menegusso - 10646 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Josmar Rosa - 77055 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Julio Carrinho de Mão - 43090 - PV - Aguardando Julgamento

Julio Pimenta - 12777 - PDT - Aguardando Julgamento

Kamylle Boza - 10110 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Karina do Cambuí - 77136 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Karla do Salão - 22222 - PL - Aguardando Julgamento

Katia Vilcek - 27033 - DC - Aguardando Julgamento

Kelvin Eduardo - 15999 - MDB - Aguardando Julgamento

Leandro Moreira - 20120 - PODE - Aguardando Julgamento

Léia - 40112 - PSB - Aguardando Julgamento

Luizinho do Pioneiro - 77777 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Manoel Carlos - 22459 - PL - Aguardando Julgamento

Mara Costureira - 13013 - PT - Aguardando Julgamento

Mara Pocebon - 12333 - PDT - Aguardando Julgamento

Marcelo Mayer - 55888 - PSD - Aguardando Julgamento

Marcia Regina - 20198 - PODE - Aguardando Julgamento

Marcio Bueno - 15025 - MDB - Aguardando Julgamento

Mateus Gualdeze - 10987 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Matilde Franco - 22122 - PL - Aguardando Julgamento

Mauri Miguel - 20190 - PODE - Aguardando Julgamento

Mestre Gelson - 10321 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Mirelle Gonçalves - 23023 - CIDADANIA - Aguardando Julgamento

Monzar - 44113 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Murilo Motorista da Saúde - 44444 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Nathalia Martins - 11888 - PP - Aguardando Julgamento

Nida Telles - 18123 - REDE - Aguardando Julgamento

Niuceia Chimanski - 12131 - PDT - Aguardando Julgamento

Pablo Gordinho - 23000 - CIDADANIA - Aguardando Julgamento

Palhano - 10999 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Pastor João Lima - 55678 - PSD - Aguardando Julgamento

Pastor Marco Antônio - 20777 - PODE - Aguardando Julgamento

Paulinho Prata - 27027 - DC - Aguardando Julgamento

Pedagoga Isabelle - 22777 - PL - Aguardando Julgamento

Professor Gilso - 12000 - PDT - Aguardando Julgamento

Professor Humberto - 13000 - PT - Aguardando Julgamento

Professor Ricardo - 13333 - PT - Aguardando Julgamento

Professor Valdir Costa - 44111 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Professora Felícia - 18018 - REDE - Aguardando Julgamento

Professora Lilian - 15195 - MDB - Aguardando Julgamento

Professora Pamela - 55289 - PSD - Aguardando Julgamento

Professora Taiana - 10100 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Rafael Santtos - 40777 - PSB - Aguardando Julgamento

Renato Faisão - 20000 - PODE - Aguardando Julgamento

Reni Motorista - 15550 - MDB - Aguardando Julgamento

Richard Aramis - 10677 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Roberto Leal - 11011 - PP - Aguardando Julgamento

Rones Ribas - 11122 - PP - Aguardando Julgamento

Rossi - 25535 - PRD - Aguardando Julgamento

Sabrina França - 55222 - PSD - Aguardando Julgamento

Sagui Junior - 77100 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Sandra Paulin - 55125 - PSD - Aguardando Julgamento

Sandro Dias - 10123 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Sargento Lopes - 55190 - PSD - Aguardando Julgamento

Sebastiao Ramos - 23277 - CIDADANIA - Aguardando Julgamento

Sibele Toaldo - 44128 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Silvânia Ramos Kamaro - 20699 - PODE - Aguardando Julgamento

Silvestre Cardozo - 22023 - PL - Aguardando Julgamento

Simone do Postinho - 55500 - PSD - Aguardando Julgamento

Simone Nunes - 10010 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Sintra - 27123 - DC - Aguardando Julgamento

Solange Sol Moladowiski - 11222 - PP - Aguardando Julgamento

Tia do Lanche - 77014 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Tiago Dante - 22624 - PL - Aguardando Julgamento

Tião Campos - 20022 - PODE - Aguardando Julgamento

Valdemir Popular Preto - 40123 - PSB - Aguardando Julgamento

Valdir Batista - 11911 - PP - Aguardando Julgamento

Valmir Batatinha - 44525 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Valteir da Banca - 15555 - MDB - Aguardando Julgamento

Vinícius Silva - 20111 - PODE - Aguardando Julgamento

Walt Alemão - 40222 - PSB - Aguardando Julgamento

William Assi - 20020 - PODE - Aguardando Julgamento

Xico Mecânico - 15111 - MDB - Aguardando Julgamento

Zé do Bar - 55111 - PSD - Aguardando Julgamento

Zé Menegusso - 55555 - PSD - Aguardando Julgamento

Zé Trindade - 20123 - PODE - Aguardando Julgamento

(*) Os dados dos candidatos respectivos aos nomes e números de urna, partidos e situação da candidatura foram extraídos do portal de Divulgação de Candidaturas e Contas do TSE no dia 21/08/2024, às 13h47.

O que significa cada situação de candidatura:

Aguardando julgamento: Candidatura cujo o pedido ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral.

Candidatura cujo o pedido ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral. Cancelado com recurso: Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Cassado com recurso: Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Deferido: Candidatura regular, com dados e documentação completos, que atendeu aos requisitos para concorrer e cujo pedido já foi julgado pela Justiça Eleitoral.

Candidatura regular, com dados e documentação completos, que atendeu aos requisitos para concorrer e cujo pedido já foi julgado pela Justiça Eleitoral. Deferido com recurso: Candidatura regular e com pedido de registro julgado deferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura regular e com pedido de registro julgado deferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Indeferido com recurso: Candidatura não regular e com pedido de registro julgado indeferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura não regular e com pedido de registro julgado indeferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Pedido não conhecido com recurso: Candidatura cujo pedido de registro não foi conhecido por não ter preenchido os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação; no entanto há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura cujo pedido de registro não foi conhecido por não ter preenchido os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação; no entanto há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Pendente de julgamento: Candidatura cujo pedido inicial ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral, inclusive em decorrência de substituição da candidatura ou anulação de convenção, mas concorre ao pleito e consta da urna eletrônica.

Candidatura cujo pedido inicial ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral, inclusive em decorrência de substituição da candidatura ou anulação de convenção, mas concorre ao pleito e consta da urna eletrônica. Cancelado: Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido.

Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido. Cassado: Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma.

Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma. Indeferido: Candidatura que não reuniu as condições necessárias para o deferimento do pedido de registro ou que está vinculado a DRAP (partido, federação ou coligação) indeferido, com pedido já julgado pela Justiça Eleitoral.

Candidatura que não reuniu as condições necessárias para o deferimento do pedido de registro ou que está vinculado a DRAP (partido, federação ou coligação) indeferido, com pedido já julgado pela Justiça Eleitoral. Falecido: Candidatura com registro cancelado pela Justiça Eleitoral logo após a comprovação do falecimento.

Candidatura com registro cancelado pela Justiça Eleitoral logo após a comprovação do falecimento. Não conhecimento do pedido: Pedido de registro que não preenche os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação, conforme decisão já proferida pela Justiça Eleitoral.

Pedido de registro que não preenche os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação, conforme decisão já proferida pela Justiça Eleitoral. Renúncia: Candidatura para a qual foi apresentada desistência e cuja renúncia já se encontra homologada pela Justiça Eleitoral.

No dia da eleição, você pode conferir a apuração das Eleições 2024 em tempo real no UOL.

Este conteúdo foi gerado pelo sistema de produção automatizada de notícias do UOL e revisado pela redação antes de ser publicado.