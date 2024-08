Aliança (PE): veja lista de candidatos a vereador nas Eleições 2024

Aliança (PE): os eleitores da cidade vão às urnas nas Eleições 2024 para definir quem serão os vereadores que ocuparão a Câmara Municipal pelos próximos quatro anos entre os candidatos ao cargo. A votação acontece no dia 6 de outubro.

Eleito pelo sistema proporcional, o vereador é considerado a ligação entre o governo e o povo e tem a função de fiscalizar os prefeitos e aprovar leis para serem aplicadas nos municípios. Os candidatos vencedores cumprirão mandato de 2025 a 2028.

Abaixo você pode ver a lista de candidatos com o respectivo número e partido, além da situação da candidatura no momento de publicação do texto. A lista será atualizada semanalmente com a mais recente informação do status da candidatura no TSE.

Aliança (PE): veja lista completa de candidatos a vereador em 2024

Adriana de Genilson de Tupaoca - 36444 - AGIR - Aguardando Julgamento

Ail - 20222 - PODE - Aguardando Julgamento

Ailton dos Óculos - 15015 - MDB - Aguardando Julgamento

André Empreiteiro - 70333 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Aníbal O Homem da Cacimba - 15610 - MDB - Aguardando Julgamento

Armanda da Saúde - 11789 - PP - Aguardando Julgamento

Bajé - 15000 - MDB - Aguardando Julgamento

Bibi do Povo - 11777 - PP - Aguardando Julgamento

Bibiu da Alsercon - 10222 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Bicudo da Chã - 13133 - PT - Aguardando Julgamento

Biu Ramos - 13111 - PT - Aguardando Julgamento

Carlos Alberto - 22222 - PL - Aguardando Julgamento

Célia do Armazém - 22777 - PL - Aguardando Julgamento

Cordeiro da Jvc - 22123 - PL - Aguardando Julgamento

Daniel Bilú da Chã - 36222 - AGIR - Aguardando Julgamento

Daniel Segurança - 13313 - PT - Aguardando Julgamento

Dedé da Cohab - 36636 - AGIR - Aguardando Julgamento

Dega de Macujê - 13000 - PT - Aguardando Julgamento

DIDI de Beto - 13333 - PT - Aguardando Julgamento

Dindô de Caueiras - 11555 - PP - Aguardando Julgamento

Diógenes da Usina - 10122 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Elias - 10789 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Elimácio Silva - 15777 - MDB - Aguardando Julgamento

Ellyson Anízio - 10000 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Eva Vilma da Saúde - 11456 - PP - Aguardando Julgamento

Fabiano Tito - 13613 - PT - Aguardando Julgamento

Fátima - 20555 - PODE - Aguardando Julgamento

Fernando Neto - 55555 - PSD - Aguardando Julgamento

Flávia do Empréstimo - 11111 - PP - Aguardando Julgamento

Galega do Caldinho - 36123 - AGIR - Aguardando Julgamento

Geovane do Povo - 36036 - AGIR - Aguardando Julgamento

Gildo de Upatininga - 15678 - MDB - Aguardando Julgamento

Gloriene Agente de Saúde - 70777 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Guilherme do Gás - 20030 - PODE - Aguardando Julgamento

Irmão da Kombi - 36789 - AGIR - Aguardando Julgamento

Irmão Edvaldo e Sidney Juntos - 22444 - PL - Aguardando Julgamento

Irmão Inácio - 36000 - AGIR - Aguardando Julgamento

Izabel da Cultura - 13611 - PT - Aguardando Julgamento

Jailma Cabeleireira - 15615 - MDB - Aguardando Julgamento

Jan Barbeiro - 15123 - MDB - Aguardando Julgamento

Joana Darc - 55678 - PSD - Aguardando Julgamento

Joelma Goes - 20220 - PODE - Aguardando Julgamento

Jojô da Usina - 15322 - MDB - Aguardando Julgamento

Josélia - 10755 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Josilene de Jesus - 13213 - PT - Aguardando Julgamento

Josy Cabeleireira - 15555 - MDB - Aguardando Julgamento

Jovem Newton - 22022 - PL - Aguardando Julgamento

Junior do Padre - 20000 - PODE - Aguardando Julgamento

Kelly do Mst - 13100 - PT - Aguardando Julgamento

Lindaci Elias - 36346 - AGIR - Aguardando Julgamento

Luan Enfermeiro - 55123 - PSD - Aguardando Julgamento

Luca Empreiteiro - 36555 - AGIR - Aguardando Julgamento

Marcelo Ferreira - 10110 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Maria de Regalia - 22999 - PL - Aguardando Julgamento

Matão do Povo - 22000 - PL - Aguardando Julgamento

Messias da Kombi da Saúde - 70111 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Mestre Babá - 22333 - PL - Aguardando Julgamento

Nalva Dor Bar - 55133 - PSD - Aguardando Julgamento

Natanael do Ônibus - 11011 - PP - Aguardando Julgamento

Nete do Laboratório - 55255 - PSD - Aguardando Julgamento

Neto da Água - 55111 - PSD - Aguardando Julgamento

Neto de Upatininga - 55222 - PSD - Aguardando Julgamento

Nira da Cohab - 10555 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

O Coelho - 20010 - PODE - Aguardando Julgamento

Paulo da Água - 11123 - PP - Aguardando Julgamento

Paulo Empreiteiro - 55444 - PSD - Aguardando Julgamento

Pedro do Poico - 22070 - PL - Aguardando Julgamento

Presbítero Thiago - 10456 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Prof Anderson Morais - 13113 - PT - Aguardando Julgamento

Prof. Hercilio - 70000 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Professor Manoel - 15222 - MDB - Aguardando Julgamento

Professora Anne - 70070 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Rafael Pedreiro - 10111 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Raminho - 20663 - PODE - Aguardando Julgamento

Rose da Serraria - 10888 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Sabrina Maiara - 36666 - AGIR - Aguardando Julgamento

Sandra Salustiano - 22111 - PL - Aguardando Julgamento

Sandro Cabeludo da Informática - 20020 - PODE - Aguardando Julgamento

Sandro Freitas - 20456 - PODE - Aguardando Julgamento

Solange do Pt - 13456 - PT - Aguardando Julgamento

Thalia - 70555 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Tiago de Tupaoca - 55000 - PSD - Aguardando Julgamento

Totonho - 11000 - PP - Aguardando Julgamento

Uitanaan Gomes - 11222 - PP - Aguardando Julgamento

Vâininha da Cultura - 70123 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Val Soares - 13123 - PT - Aguardando Julgamento

Valmir - 11666 - PP - Aguardando Julgamento

Vânia Saraiva - 15190 - MDB - Aguardando Julgamento

Vey do Frango - 55616 - PSD - Aguardando Julgamento

Wandilson Feliciano - 70610 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Zalma da Usina - 11444 - PP - Aguardando Julgamento

Zé Novo - 11611 - PP - Aguardando Julgamento

Zinha Oliveira - 55789 - PSD - Aguardando Julgamento

(*) Os dados dos candidatos respectivos aos nomes e números de urna, partidos e situação da candidatura foram extraídos do portal de Divulgação de Candidaturas e Contas do TSE no dia 21/08/2024, às 13h47.

O que significa cada situação de candidatura:

Aguardando julgamento: Candidatura cujo o pedido ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral.

Candidatura cujo o pedido ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral. Cancelado com recurso: Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Cassado com recurso: Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Deferido: Candidatura regular, com dados e documentação completos, que atendeu aos requisitos para concorrer e cujo pedido já foi julgado pela Justiça Eleitoral.

Candidatura regular, com dados e documentação completos, que atendeu aos requisitos para concorrer e cujo pedido já foi julgado pela Justiça Eleitoral. Deferido com recurso: Candidatura regular e com pedido de registro julgado deferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura regular e com pedido de registro julgado deferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Indeferido com recurso: Candidatura não regular e com pedido de registro julgado indeferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura não regular e com pedido de registro julgado indeferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Pedido não conhecido com recurso: Candidatura cujo pedido de registro não foi conhecido por não ter preenchido os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação; no entanto há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura cujo pedido de registro não foi conhecido por não ter preenchido os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação; no entanto há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Pendente de julgamento: Candidatura cujo pedido inicial ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral, inclusive em decorrência de substituição da candidatura ou anulação de convenção, mas concorre ao pleito e consta da urna eletrônica.

Candidatura cujo pedido inicial ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral, inclusive em decorrência de substituição da candidatura ou anulação de convenção, mas concorre ao pleito e consta da urna eletrônica. Cancelado: Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido.

Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido. Cassado: Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma.

Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma. Indeferido: Candidatura que não reuniu as condições necessárias para o deferimento do pedido de registro ou que está vinculado a DRAP (partido, federação ou coligação) indeferido, com pedido já julgado pela Justiça Eleitoral.

Candidatura que não reuniu as condições necessárias para o deferimento do pedido de registro ou que está vinculado a DRAP (partido, federação ou coligação) indeferido, com pedido já julgado pela Justiça Eleitoral. Falecido: Candidatura com registro cancelado pela Justiça Eleitoral logo após a comprovação do falecimento.

Candidatura com registro cancelado pela Justiça Eleitoral logo após a comprovação do falecimento. Não conhecimento do pedido: Pedido de registro que não preenche os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação, conforme decisão já proferida pela Justiça Eleitoral.

Pedido de registro que não preenche os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação, conforme decisão já proferida pela Justiça Eleitoral. Renúncia: Candidatura para a qual foi apresentada desistência e cuja renúncia já se encontra homologada pela Justiça Eleitoral.

No dia da eleição, você pode conferir a apuração das Eleições 2024 em tempo real no UOL.

Este conteúdo foi gerado pelo sistema de produção automatizada de notícias do UOL e revisado pela redação antes de ser publicado.