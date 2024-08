Mulher morre após fazer 3 cirurgias estéticas no PA; médico cita mal súbito

A Polícia Civil do Pará instaurou inquérito para investigar a morte de uma mulher horas após a realização de três cirurgias estéticas em uma clínica particular de Marabá, no sudeste do estado.

O que aconteceu

Maria Leonice Passos, 52, foi internada para a realização dos procedimentos na sexta-feira (16). Na ocasião, a mulher foi submetida a uma lipoaspiração, uma mamoplastia e uma abdominoplastia e passou cerca de 10 horas no centro cirúrgico, segundo informações repassadas pela família à PCPA.

Mulher começou a se sentir mal pouco tempo depois da realização dos três procedimentos. Ainda conforme a polícia, Maria teria apresentado reações adversas no pós-operatório e, poucas horas depois, o óbito foi confirmado.

Corpo foi levado para o IML e submetido a exames necroscópicos. A polícia aguarda o resultado dos exames, que deve sair em até 30 dias, para determinar a causa da morte de Maria Leonice. O velório dela foi realizado na casa de sua família em Parauapebas, e o sepultamento foi feito no cemitério público da cidade, nesta terça-feira (20).

Cirurgião responsável pelos procedimentos alega que Maria Leonice sofreu mal súbito. Ao UOL, Getúlio Souza, advogado do médico Antonio Márcio Nunes Alves, informou que, preliminarmente, a equipe médica que atendeu a paciente acredita que ela sofreu um mal súbito horas depois de sair das cirurgias. A defesa ressaltou que aguarda o resultado dos exames feitos no IML para "constatar essa informação".

Defesa também afirmou que "todos os parâmetros médicos foram respeitados" e que os procedimentos "ocorreram sem intercorrências". Segundo Souza, a mulher realizou "todos os exames" antes da cirurgia e, durante "o ato cirúrgico, não teve nenhuma intercorrência", ela "permaneceu estável durante todo o procedimento", o que "pode ser comprovado pela aferição dos equipamentos que foram utilizados".

Maria Leonice foi acompanhada pela equipe médica no pós-operatório, segundo a defesa. De acordo com o advogado do médico, as cirurgias terminaram por volta de 1h da madrugada do sábado (17). Naquele mesmo dia, por volta das 8h, os profissionais da clínica foram acionados para auxiliar nas manobras de ressuscitação da mulher, inclusive o próprio Antonio, mas ela não resistiu e morreu.

Antonio Márcio Nunes Alves é um cirurgião plástico bastante conhecido no Pará, com mais de 40 mil seguidores no Instagram. Ele tem registro ativo no Conselho Regional de Medicina do estado e também possui registro de qualificação para atuar como cirurgião plástico. Antonio é dono de uma clínica na cidade de Marabá, onde Maria Leonice realizou as intervenções. Em nota, o CRM-PA informou que instaurou procedimento para apurar o ocorrido, mas que está em sigilo.

Ele é titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Em seu site, o médico afirma que o "diferencial" de sua clínica é contar com "uma equipe de profissionais altamente qualificados", além de possuir "um centro cirúrgico provido dos mais modernos equipamentos e aparelhos de anestesia".

O caso é investigado pela Delegacia de Polícia Civil de Marabá. O órgão informou que as investigações estão em andamento e que ainda vai ouvir o médico e outros envolvidos na cirurgia.